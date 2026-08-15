വാതുവെപ്പുകാരല്ല, വില്ലനായത് സ്വന്തം കാമുകി; മത്സരത്തിനിടെ ചാറ്റ് ചെയ്ത താരത്തിന് എട്ടിന്റെ പണി!
മത്സരത്തിനിടെ കാമുകിയുമായി ചാറ്റിംഗ്; തമിഴ്നാട് ക്രിക്കറ്റ് താരത്തിന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിഴ, ടീമിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി!
Published : August 15, 2026 at 11:32 AM IST
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട് പ്രീമിയർ ലീഗ് മത്സരത്തിനിടെ അഴിമതി വിരുദ്ധ ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ച് മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച യുവതാരത്തിന് 1 ലക്ഷം രൂപ പിഴ. മത്സരത്തിനിടെ കളിക്കാർക്കും മാച്ച് ഒഫീഷ്യൽസിനും മാത്രം പ്രവേശനമുള്ള 'പ്ലേയേഴ്സ് ആൻഡ് മാച്ച് ഒഫീഷ്യൽസ് ഏരിയയിൽ' വെച്ച് അധികൃതരെ അറിയിക്കാത്ത മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചതിനാണ് നടപടി.
ഓഗസ്റ്റ് 10-ന് ഡിണ്ടിഗലിലെ നാഥം എൻ.പി.ആർ കോളേജ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്ന ടിഎൻപിഎൽ മത്സരത്തിനിടെയായിരുന്നു സംഭവം. ബിസിസിഐയുടെ അഴിമതി വിരുദ്ധ സമിതി ഈ നിയമലംഘനം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിനെത്തുടർന്ന് തമിഴ്നാട് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ സ്വന്തം നിലയിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കാമുകിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു, വാതുവെപ്പ് ബന്ധമില്ല
കഴിഞ്ഞ രഞ്ജി ട്രോഫി സീസണിൽ തമിഴ്നാടിനായി അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുകയും രണ്ട് അർധസെഞ്ചുറികൾ നേടുകയും ചെയ്ത 26 വയസ്സുകാരനായ ഇടംകൈയ്യൻ ബാറ്ററാണ് ചട്ടലംഘനം നടത്തിയത്. മത്സരത്തിനിടെ താരം തന്റെ കാമുകിക്ക് മൊബൈലിൽ സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ടിഎൻസിഎ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കി. ഫോൺ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്ന് വാതുവെപ്പുകാരുമായോ മറ്റ് അഴിമതികളുമായോ ബന്ധമുള്ള യാതൊരു തെളിവും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
എങ്കിലും, സുരക്ഷാ മേഖലയിൽ അനുമതിയില്ലാത്ത ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അഴിമതി വിരുദ്ധ ചട്ടങ്ങളുടെ ഗുരുതരമായ ലംഘനമായാണ് എസിഎസ്യു കണക്കാക്കുന്നത്. ഇതേത്തുടർന്ന് താരത്തിന് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് നൽകിയെങ്കിലും നൽകിയ വിശദീകരണം തൃപ്തികരമല്ലെന്ന് കണ്ട് പിഴ ചുമത്തുകയായിരുന്നു.
ടീമിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി
സംഭവം പുറത്തായ ഉടൻ തന്നെ താരത്തെ ടിഎൻപിഎൽ ഫ്രാഞ്ചൈസിയിൽ നിന്നും മാറ്റിനിർത്തി. തുടർന്ന് നടന്ന മത്സരങ്ങളിലും വെള്ളിയാഴ്ച നടന്ന കളിയിലും താരത്തെ പ്ലെയിംഗ് ഇലവനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയില്ല. അന്വേഷണം പൂർത്തിയാകുന്നത് വരെ താരത്തെ സെലക്ഷനായി പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് ടീം ഉടമകൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ടിഎൻസിഎ സെക്രട്ടറി യു. ഭഗവന്ദാസ് റാവു സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇക്കാര്യം മറ്റ് ടിഎൻപിഎൽ ഫ്രാഞ്ചൈസികളെയും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വിലക്കിൽ നിന്ന് രക്ഷപെട്ടത് ആദ്യ കുറ്റമായതിനാൽ
ആദ്യമായാണ് താരം ഇത്തരമൊരു തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനാൽ 1 ലക്ഷം രൂപ പിഴയിൽ ഒതുക്കാൻ എസിഎസ്യു ശുപാർശ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. താരത്തിന് രണ്ട് വർഷത്തെ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്താൻ ടിഎൻസിഎ ആദ്യം ആലോചിച്ചിരുന്നെങ്കിലും, വാതുവെപ്പ് ബന്ധമില്ലാത്തതിനാൽ അത്രയും കഠിനമായ ശിക്ഷ വേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.
കഴിഞ്ഞ ഐപിഎൽ സീസണിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് മാനേജർ റോമി ഭിന്ദറിനും ഡഗ്ഔട്ടിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചതിന് സമാനമായ രീതിയിൽ 1 ലക്ഷം രൂപ പിഴ ചുമത്തിയിരുന്നു. ടിഎൻസിഎയുടെ വിശദമായ അന്വേഷണം പൂർത്തിയായ ശേഷമേ താരത്തിനെതിരെ കൂടുതൽ നടപടികൾ വേണമോ എന്ന് തീരുമാനിക്കൂ.
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