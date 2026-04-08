'ബുംറയെപ്പോലും ഞെട്ടിച്ചു'; വൈഭവ് സൂര്യവംശിയുടെ പ്രകടനത്തെ വാനോളം പുകഴ്ത്തി കുംബ്ലെ
ബുംറയെ വിറപ്പിച്ച സൂര്യവംശി അത്ഭുതമെന്ന് അനിൽ കുംബ്ലെ.
Published : April 8, 2026 at 4:26 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഐപിഎല്ലില് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന്റെ കുതിപ്പ് തുടരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗുവാഹത്തിയിലെ എസിഎ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ആവേശകരമായ പോരാട്ടത്തിൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെ 27 റൺസിന് തോൽപ്പിച്ച് രാജസ്ഥാൻ തങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായ മൂന്നാം വിജയം സ്വന്തമാക്കി. മഴ വില്ലനായെത്തിയ മത്സരത്തിൽ രാജസ്ഥാന്റെ യുവ ഓപ്പണർ വൈഭവ് സൂര്യവംശിയുടെ ബാറ്റിംഗ് പ്രകടനമാണ് ഇപ്പോൾ ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തെ പ്രധാന ചർച്ചാവിഷയം.
ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ബൗളർമാരിൽ ഒരാളായ ജസ്പ്രീത് ബുംറയെ യാതൊരു ഭയവുമില്ലാതെ നേരിട്ട സൂര്യവംശിയെ വാനോളം പുകഴ്ത്തി മുൻ ഇന്ത്യൻ നായകൻ അനിൽ കുംബ്ലെ രംഗത്തെത്തി.
ബുംറയെ വിറപ്പിച്ച തുടക്കം
മഴയെത്തുടർന്ന് 11 ഓവറായി ചുരുക്കിയ മത്സരത്തിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന് വേണ്ടി യശസ്വി ജയ്സ്വാളും സൂര്യവംശിയും ചേർന്ന് സ്ഫോടനാത്മകമായ തുടക്കമാണ് നൽകിയത്. ആദ്യ ഓവറിൽ ദീപക് ചഹാറിനെതിരെ നാല് ഫോറുകളും ഒരു സിക്സറും പറത്തി ജയ്സ്വാൾ 22 റൺസ് അടിച്ചെടുത്തു. പിന്നാലെ പന്തെറിയാനെത്തിയ ജസ്പ്രീത് ബുംറയെ ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ മിഡ് ഓണിന് മുകളിലൂടെ സിക്സര് പറത്തിക്കൊണ്ടാണ് സൂര്യവംശി വരവേറ്റത്. രണ്ട് പന്തുകൾക്ക് ശേഷം ഡീപ്പ് സ്ക്വയർ ലെഗിലൂടെ താരം വീണ്ടും സിക്സര് നേടി.
ബുംറയെ സൂര്യവംശി കുടുക്കി - കുംബ്ലെ
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ബൗളറെ നേരിടുന്നത് ഇത്ര എളുപ്പമാണെന്ന് വൈഭവ് തോന്നിപ്പിച്ചുവെന്ന് അനിൽ കുംബ്ലെ പറഞ്ഞു. സാധാരണ ബുംറയാണ് ബാറ്റർമാരെ തന്റെ തന്ത്രങ്ങളിൽ കുടുക്കാറുള്ളത്. എന്നാൽ ഇവിടെ സൂര്യവംശിയാണ് ബുംറയെ കുടുക്കിയത്. ബുംറ സ്ലോവർ ബോൾ എറിയുമെന്ന് മുൻകൂട്ടി കണ്ട് താരം അതിനായി കാത്തിരുന്നു സിക്സര് അടിച്ചു. ഓരോ മത്സരത്തിലും 300-നടുത്ത് സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിൽ റൺസ് സ്കോർ ചെയ്യുന്ന ഈ കൗമാരതാരത്തിന്റെ സ്ഥിരത അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതാണ്."
പതറി മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ്
11 ഓവറിൽ 151 റൺസ് എന്ന കൂറ്റൻ ലക്ഷ്യവുമായി ഇറങ്ങിയ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിന് 9 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 123 റൺസ് എടുക്കാനേ സാധിച്ചുള്ളൂ. മുംബൈയുടെ ബൗളിംഗിലും ബാറ്റിംഗിലും കൃത്യമായ ആസൂത്രണമില്ലായിരുന്നുവെന്ന് കുംബ്ലെ വിലയിരുത്തി. രാജസ്ഥാന്റെ സന്ദീപ് ശർമ ഒരിക്കൽ കൂടി രോഹിത് ശർമയുടെ വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി തന്റെ കരുത്ത് തെളിയിച്ചു.
രാജസ്ഥാൻ നിരയിൽ പന്തെറിഞ്ഞ അഞ്ച് ബൗളർമാരും വിക്കറ്റ് പട്ടികയിൽ ഇടംപിടിച്ചു എന്നത് വിജയത്തിന്റെ ആഴം വർധിപ്പിക്കുന്നു. റൂഥർഫോർഡ് ക്രീസിലുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ മുംബൈയ്ക്ക് ചെറിയ പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും രാജസ്ഥാൻ ബൗളർമാർ ആ പ്രതീക്ഷയും തല്ലിക്കെടുത്തി.
