ഫുട്ബോൾ താരത്തിന്റെ മരണം: ഗോൾകീപ്പർ ജീസസ് ഒവോനോയ്ക്ക് 12 കളിയിൽ നിന്ന് വിലക്ക്
സ്പാനിഷ് സ്ട്രൈക്കറുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ കൂട്ടിയിടി: അൻഡോറ ഗോൾകീപ്പർക്ക് 12 മത്സരങ്ങളിൽ വിലക്ക്.
Published : November 14, 2026 at 12:58 PM IST
മാഡ്രിഡ്: ടെനറൈഫ് സ്ട്രൈക്കർ ജീസസ് ഡി മിഗുവലിന്റെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ കൂട്ടിയിടിയെ തുടർന്ന് എഫ്.സി അൻഡോറ ഗോൾകീപ്പർ ജീസസ് ഒവോനോയ്ക്ക് 12 മത്സരങ്ങളിൽ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തി. അച്ചടക്ക സമിതിയുടെ ചട്ടപ്രകാരമുള്ള പരമാവധി ശിക്ഷയാണിത്. കളിക്കിടെ അമിതമായി ബലപ്രയോഗം നടത്തിയെന്ന റഫറിയുടെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് 25-കാരനായ താരത്തിനെതിരെ നടപടിയെടുത്തത്.
നവംബർ രണ്ടിന് ടെനറൈഫും അൻഡോറയും തമ്മിൽ നടന്ന സ്പാനിഷ് സെക്കൻഡ് ഡിവിഷൻ മത്സരത്തിനിടെയായിരുന്നു ദാരുണമായ സംഭവം. മധ്യനിരയിലേക്ക് വന്ന ലോംഗ് ബോൾ പിടിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഡി മിഗുവലിനെ തടയാൻ ഒവോനോ പെനാൽറ്റി ഏരിയയ്ക്ക് പുറത്തേക്ക് ഓടിയെത്തുകയായിരുന്നു. ഗോൾകീപ്പറുടെ ഉയർത്തിയ കാൽ സ്ട്രൈക്കറുടെ നെഞ്ചിൽ ഇടിച്ചതോടെ താരം ഗ്രൗണ്ടിൽ കുഴഞ്ഞുവീണു. ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച 30-കാരനായ ഡി മിഗുവൽ പിറ്റേന്ന് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി.
Jesus Owono handed a 12 match ban. He was reportedly considering walking away from football. https://t.co/nmyeluo4r7— Carol Radull (@CarolRadull) November 14, 2026
സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ഒവോനോയ്ക്ക് റഫറി ചുവപ്പ് കാർഡ് നൽകി. 2-2 എന്ന സ്കോറിൽ നിൽക്കെ ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ മത്സരം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ബാക്കിയുള്ള സമയം കളി പുനരാരംഭിക്കുന്നത് ഉചിതമല്ലെന്ന് വിലയിരുത്തിയ സ്പാനിഷ് ഫെഡറേഷൻ, 2-2 എന്ന സ്കോർ നിലനിർത്താൻ തീരുമാനിച്ചു. ഡി മിഗുവലിന്റെ മരണത്തിന് പത്ത് ദിവസത്തിന് ശേഷം നവംബർ 13-നാണ് അച്ചടക്ക സമിതിയുടെ വിധി വന്നത്. വിലക്കിന് പുറമെ സാമ്പത്തിക പിഴയും ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്.
പരമാവധി ശിക്ഷയ്ക്ക് പിന്നിലെ കാരണം
റോയൽ സ്പാനിഷ് ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷന്റെ അച്ചടക്ക ചട്ടത്തിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 102 പ്രകാരമാണ് നടപടി. കളിക്കിടെ ഗുരുതരമായ പരിക്കിന് കാരണമാകുന്ന അക്രമപരമായ പെരുമാറ്റത്തിനാണ് ഈ വകുപ്പ് ചുമത്തുന്നത്. നാല് മുതൽ 12 മത്സരങ്ങൾ വരെ വിലക്ക് നൽകാൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കും. കാൽ ഉയർത്തി എതിർതാരത്തിന്റെ നെഞ്ചിൽ അമിത ബലത്തോടെ ഇടിച്ചുവെന്ന റഫറിയുടെ റിപ്പോർട്ട് സമിതി ഗൗരവമായി പരിഗണിച്ചു. ഇത് കായികപരമായ അച്ചടക്ക നടപടി മാത്രമാണെന്നും ക്രിമിനൽ കുറ്റമായി കണക്കാക്കാനാവില്ലെന്നും ഫെഡറേഷൻ അറിയിച്ചു.
അപകടത്തിന് ശേഷം ഒവോനോ ഇതുവരെ പരിശീലനത്തിന് തിരിച്ചെത്തിയിട്ടില്ല. ഡി മിഗുവലിന്റെ വിയോഗത്തിൽ താരം കടുത്ത ദുഃഖത്തിലാണെന്ന് അൻഡോറ പുറത്തുവിട്ട പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. കളിക്കളത്തിലേക്ക് എപ്പോൾ മടങ്ങിവരണമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒവോനോയ്ക്ക് മേൽ യാതൊരു സമ്മർദ്ദവും ചെലുത്തില്ലെന്ന് അൻഡോറ പരിശീലകൻ കാർലെസ് മാൻസോ വ്യക്തമാക്കി. സിംബാബ്വെയ്ക്കെതിരായ ആഫ്രിക്ക കപ്പ് ഓഫ് നേഷൻസ് യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങൾക്കുള്ള ഇക്വറ്റോറിയൽ ഗിനിയ ദേശീയ ടീമിൽ നിന്നും താരം പിന്മാറിയിട്ടുണ്ട്.
പോലീസ് അന്വേഷണം തുടരുന്നു
അസ്വാഭാവിക മരണമായതിനാൽ സ്പാനിഷ് പോലീസ് സംഭവത്തിൽ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടെനറൈഫിലെ ജുഡീഷ്യൽ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് അന്വേഷണം നടക്കുന്നത്. എന്നാൽ, കളിക്കിടെയുണ്ടായ സ്വാഭാവിക കൂട്ടിയിടിയായതിനാൽ ഒവോനോയ്ക്കെതിരെ ക്രിമിനൽ കേസ് എടുക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണെന്ന് ടെനറൈഫ് ചീഫ് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ജോസ് ലൂയിസ് സാഞ്ചസ്-ജൗറെഗി സൂചിപ്പിച്ചു.
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