സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ടൂര്ണമെൻ്റില് തകർന്നടിഞ്ഞ് കേരളം; ആന്ധ്രയ്ക്കെതിരെ ദയനീയ തോൽവി, ഒറ്റയ്ക്ക് പൊരുതി സഞ്ജു
ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത കേരളത്തിന് 20 ഓവറിൽ ഏഴ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 119 റൺസ് മാത്രമാണ് നേടാനായത്. ഓപ്പണറായി ഇറങ്ങിയ സഞ്ജു 73 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്നു.
Published : December 6, 2025 at 8:37 PM IST
ലക്നൗ: സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്വൻ്റി 20 ടൂർണമെൻ്റിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ക്വാര്ട്ടര് പ്രതീക്ഷകള്ക്ക് തിരിച്ചടി. ഇന്ന് നടന്ന നിര്ണായക മത്സരത്തില് ആന്ധ്രക്കെതിരെ കേരളത്തിന് ദയനീയ പരാജയം. കേരളത്തിനെതിരെ ഏഴ് വിക്കറ്റിനായിരുന്നു ആന്ധ്രയുടെ തകര്പ്പൻ വിജയം. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത കേരളത്തിന് 20 ഓവറിൽ ഏഴ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 119 റൺസ് മാത്രമാണ് നേടാനായത്.
മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ ആന്ധ്ര 12-ആം ഓവറിൽ തന്നെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തി. അർധ സെഞ്ച്വറി നേടിയ ആന്ധ്രയുടെ കെഎസ് ഭരതാണ് പ്ലെയർ ഓഫ് ദി മാച്ച്. മുംബൈക്കെതിരെയുള്ള ഉജ്ജ്വല വിജയത്തിൻ്റെ ആത്മവിശ്വാസവുമായി കളിക്കാനിറങ്ങിയ കേരളത്തിന് ആന്ധ്രക്കെതിരെ ആ മികവ് ആവർത്തിക്കാനായില്ല. ബാറ്റർമാരുടെ ദയനീയ പ്രകടനമാണ് മത്സരത്തിൽ കേരളത്തിന് തിരിച്ചടിയായത്. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത കേരളത്തിന് വേണ്ടി ക്യാപ്റ്റൻ സഞ്ജു സാംസൺ മാത്രമാണ് ഭേദപ്പെട്ട പ്രകടനം കാഴ്ച വച്ചത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സഞ്ജുവിന് പുറമെ രണ്ടക്കം കടന്നത് 13 റൺസെടുത്ത നിധീഷ് എംഡി മാത്രമാണ്. രണ്ട് റൺസെടുത്ത രോഹൻ കുന്നുമ്മലിൻ്റെ വിക്കറ്റാണ് കേരളത്തിന് ആദ്യം നഷ്ടമായത്. തുടർന്ന് വിക്കറ്റുകൾ മുറയ്ക്ക് വീണു. മൊഹമ്മദ് അസറുദ്ദീൻ ആറും കൃഷ്ണപ്രസാദും സൽമാൻ നിസാറും അഞ്ചും, അബ്ദുൾ ബാസിദ് രണ്ടും, ഷറഫുദ്ദീൻ മൂന്നും റൺസ് നേടി മടങ്ങി.
ഓപ്പണറായി ഇറങ്ങിയ സഞ്ജു 73 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്നു. 56 പന്തുകളിൽ എട്ട് ഫോറും മൂന്ന് സിക്സും അടങ്ങുന്നതായിരുന്നു സഞ്ജുവിൻ്റെ ഇന്നിങ്സ്. ആന്ധ്രയ്ക്ക് വേണ്ടി സത്യനാരായണ രാജു, സൗരഭ് കുമാർ എന്നിവർ രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തി.
മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ ആന്ധ്രയ്ക്ക് ഓപ്പണർമാരായ കെഎസ് ഭരതും അശ്വിൻ ഹെബ്ബാറും ചേർന്ന് മികച്ച തുടക്കമാണ് നൽകിയത്. ഇരുവരും ചേർന്ന് ഓപ്പണിങ് വിക്കറ്റിൽ 71 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അശ്വിൻ ഹെബ്ബാർ 20 പന്തുകളിൽ 27ഉം കെഎസ് ഭരത് 28 പന്തുകളിൽ 53ഉം റൺസ് നേടി.
അവിനാഷ് പൈല 12 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 20 റൺസെടുത്തു. ഷൈക് റഷീദ് ആറും റിക്കി ഭുയി ഒൻപതും റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്നു. എട്ട് ഓവർ ബാക്കി നിൽക്കെ ആന്ധ്ര അനായാസം ലക്ഷ്യത്തിലെത്തുകയായിരുന്നു. കേരളത്തിന് വേണ്ടി വിഘ്നേഷ് പുത്തൂർ, ബിജു നാരായണൻ,അബ്ദുൾ ബാസിദ് എന്നിവർ ഓരോ വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തി.
Also Read: ഫിഫ ലോകകപ്പിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് ചിത്രം തെളിഞ്ഞു: എംബാപ്പെയും ഹാളണ്ടും നേര്ക്കുനേര്, 48 ടീമുകള് പോരിനിറങ്ങും