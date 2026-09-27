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അവസാന ചാട്ടം വരെ നെഞ്ചിടിപ്പ്; ലോംഗ് ജംപിൽ വെള്ളി മെഡലുമായി ആൻസി സോജൻ

ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ലോംഗ് ജംപിൽ ആൻസി സോജന് വെള്ളി, ശൈലി സിംഗ് നാലാമത്.

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Ancy Sojan Secures Women's Long Jump Silver in Dramatic Nagoya Finish (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 27, 2026 at 6:52 PM IST

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നാഗോയ (ജപ്പാൻ): അത്‌ലറ്റിക്‌സ് ട്രാക്കിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വീണ്ടും അഭിമാന നിമിഷം. വനിതകളുടെ ലോംഗ് ജംപിൽ മലയാളി താരം ആൻസി സോജൻ വെള്ളി മെഡൽ സ്വന്തമാക്കി. ആവേശകരമായ ഫൈനലിൽ, ചൈനയുടെ ഹുവാങ് യിൻയിങ് അവസാന ശ്രമത്തിൽ കുറിച്ച 6.55 മീറ്റർ പ്രകടനത്തോടെയാണ് ആൻസിയെ മറികടന്നത്. വെറും രണ്ട് സെന്‍റീമീറ്ററിന്‍റെ വ്യത്യാസത്തിലാണ് ആൻസിക്ക് സ്വർണ്ണം നഷ്ടമായത്. മികച്ച പോരാട്ടം കാഴ്‌ചവെച്ച മറ്റൊരു ഇന്ത്യൻ താരം ശൈലി സിംഗ് നാലാം സ്ഥാനത്തോടെ പുറത്തായി.

മത്സരത്തില്‍ ആദ്യ ശ്രമത്തിൽത്തന്നെ 6.49 മീറ്റർ ദൂരം ചാടിക്കടന്ന് ആൻസി സോജൻ ലീഡ് എടുത്തിരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ചാട്ടം ഫൗളായെങ്കിലും ആദ്യ ശ്രമത്തിന്‍റെ കരുത്തിൽ താരം ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് തുടർന്നു. ആദ്യ മൂന്ന് റൗണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം ഫീൽഡ് ചുരുങ്ങിയപ്പോഴും ആൻസി തന്നെയായിരുന്നു ഒന്നാമത്. മറുഭാഗത്ത് ആദ്യ ശ്രമത്തിൽ 6.25 മീറ്ററും, രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ശ്രമങ്ങളിൽ 6.34 മീറ്ററും കണ്ടെത്തി ശൈലി സിംഗും മെഡൽ റേസിൽ തുടരുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

നാലാം റൗണ്ടിൽ 6.41 മീറ്റർ ദൂരം കണ്ടെത്തിയ ശൈലി സിംഗ് താൽക്കാലികമായി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് മുന്നേറി. എന്നാൽ അഞ്ചാം റൗണ്ടിൽ മത്സരം വീണ്ടും നാടകീയമായി മാറി. ചൈനീസ് താരം ഹുവാങ് 6.49 മീറ്റർ ചാടി ആൻസിക്ക് ഒപ്പമെത്തിയെങ്കിലും, ഉഗ്രൻ മറുപടിയുമായി തൊട്ടടുത്ത ശ്രമത്തിൽ 6.53 മീറ്റർ ദൂരം കുറിച്ച് ആൻസി ഒന്നാം സ്ഥാനം തിരിച്ചുപിടിക്കുകയും സ്വർണ്ണത്തിലേക്ക് ഒരുപടി കൂടി അടുക്കുകയും ചെയ്‌തു.

അവസാന ശ്രമത്തിൽ കളി തിരിച്ച് ചൈന

എന്നാൽ അവസാന ആറാം റൗണ്ടിൽ ഹുവാങ് തന്‍റെ കരിയറിലെ മികച്ച ചാട്ടങ്ങളിലൊന്ന് പുറത്തെടുത്തു. 6.55 മീറ്റർ ദൂരം ചാടിയ ചൈനീസ് താരം ആൻസിയെക്കാൾ മുന്നിലെത്തി സ്വർണ്ണം ഉറപ്പിച്ചു. ആൻസിയുടെ അവസാന ശ്രമം 6.49 മീറ്ററിൽ ഒതുങ്ങിയതോടെ വെള്ളി മെഡലിലേക്ക് താരം ഒതുങ്ങുകയായിരുന്നു.

2002-ലെ ബുസാൻ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഇതിഹാസ താരം അഞ്ജു ബോബി ജോർജ് സ്വർണ്ണം നേടിയതിന് ശേഷം ഈ ഇനത്തിൽ ഇന്ത്യ നേടുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച നേട്ടമാണിത്. ഭുവനേശ്വറിൽ നടന്ന വേൾഡ് അത്‌ലറ്റിക്‌സ് കോണ്ടിനെന്‍റല്‍ ടൂറിൽ 6.88 മീറ്ററിന്‍റെ ദേശീയ റെക്കോർഡ് കുറിച്ച ആൻസി സോജന്, ഈ വെള്ളി മെഡൽ നേട്ടം അന്താരാഷ്ട്ര കരിയറിലെ മറ്റൊരു തിളക്കമുള്ള നാഴികക്കല്ലാണ്.

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ആൻസി സോജൻ വെള്ളി മെഡൽ
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ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് അത്‌ലറ്റിക്സ്
ANCY SOJAN ASIAN GAMES 2026

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