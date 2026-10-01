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'ഭാഗ്യം എന്നെ തുണച്ചില്ല, ഈ വെള്ളി കഠിനാധ്വാനത്തിനുള്ള സമ്മാനം': മനസ്സ് തുറന്ന് ആൻസി സോജൻ

വെറും രണ്ട് സെന്‍റിമീറ്ററിന്‍റെ വ്യത്യാസം! സ്വർണ്ണം നഷ്ടമായതിനെക്കുറിച്ച് ആൻസി സോജൻ

Ancy Sojan അൻസി സോജന്‍ ഏഷ്യന്‍ ഗെയിംസ് അൻസി സോജൻ ലോങ് ജമ്പ് അൻസി സോജൻ തൃശ്ശൂർ
Ancy Sojan (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 1, 2026 at 4:06 PM IST

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നാഗോയ: ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ലോങ് ജമ്പിൽ വെറും രണ്ട് സെന്‍റിമീറ്ററുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിൽ കരിയറിലെ ആദ്യ സ്വർണ്ണ മെഡൽ നഷ്‌ടമായതിനെക്കുറിച്ച് തുറന്നുപറഞ്ഞ് മലയാളി താരം ആൻസി സോജൻ. കടുത്ത ശാരീരികക്ഷീണവും നിർഭാഗ്യവും കാരണമാണ് തനിക്ക് സ്വർണ്ണം നഷ്‌ടമായതെന്നും എന്നാൽ ഈ വെള്ളി മെഡൽ 2026 സീസണിലെ തന്‍റെ കഠിനാധ്വാനത്തിനുള്ള പ്രതിഫലമാണെന്നും താരം വ്യക്തമാക്കി. മത്സരത്തിലുടനീളം വ്യക്തമായ മുൻതൂക്കം നിലനിർത്തിയിരുന്ന അൻസിക്ക്, നാഗോയ സിറ്റി മിസുഹോ പാർക്ക് അത്‌ലറ്റിക് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പെയ്‌ത കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് അവസാന നിമിഷമാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം നഷ്‌ടമായത്.

മത്സരത്തിന് ശേഷം സായ് മീഡിയയോടാണ് ആൻസി തന്‍റെ നിരാശയും പ്രതീക്ഷകളും പങ്കുവെച്ചത്. താൻ മുന്നിലായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ കൈവിടരുതേ എന്ന് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് താരം പറഞ്ഞു. 6.55 മീറ്റർ എന്നത് ഒന്നുമല്ലെന്നും 6.60 മീറ്ററിന് മുകളിൽ ചാടാനാണ് താൻ ശ്രമിച്ചതെന്നും എന്നാൽ അത് സാധിച്ചില്ലെന്നും ആൻസി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നിർഭാഗ്യവശാൽ അത് തന്‍റെ ദിവസമായിരുന്നില്ലെന്നും വിധി അംഗീകരിക്കുകയല്ലാതെ മറ്റ് വഴികളില്ലായിരുന്നുവെന്നും താരം വികാരാധീനയായി പറഞ്ഞു.

റെക്കോർഡുകൾ തകർത്ത സുവർണ്ണ വർഷം

തൃശ്ശൂർ സ്വദേശിയായ 25-കാരി ആൻസി സോജന് 2026 മികച്ചൊരു വർഷമാണ് സമ്മാനിച്ചത്. ഏഷ്യൻ ഇൻഡോർ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലെ വെങ്കല മെഡലോടെ സീസൺ ആരംഭിച്ച അൻസി, ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലെ തന്‍റെ രണ്ടാം വെള്ളി മെഡലോടെയാണ് ഈ വർഷം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ സീസണിൽ ഭുവനേശ്വറിൽ നടന്ന നാഷണൽ ഇന്‍റര്‍ സ്റ്റേറ്റ് അത്‌ലറ്റിക്‌സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ 6.88 മീറ്റർ ചാടിക്കൊണ്ട് അൻസി ചരിത്രം കുറിച്ചിരുന്നു. ഇതിഹാസ താരം അഞ്ജു ബോബി ജോർജ്ജിന്‍റെ 22 വർഷം പഴക്കമുള്ള 6.83 മീറ്ററിന്‍റെ ഇന്ത്യൻ ദേശീയ റെക്കോർഡാണ് ആൻസി അന്ന് തകർത്തത്.

അഞ്ജു ബോബി ജോർജ്ജിന്‍റെ പിന്തുണയും ഉപദേശങ്ങളും

നാഗോയയിൽ ആൻസിയും ശൈലി സിംഗും മത്സരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് പിന്തുണയുമായി ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് മെഡൽ ജേതാവായ അഞ്ജു ബോബി ജോർജ്ജ് ട്രാക്കിലുണ്ടായിരുന്നു. ലാൻഡിംഗ് എങ്ങനെ മികച്ചതാക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അഞ്ജു തനിക്ക് നിർണ്ണായകമായ ചില ടിപ്പുകൾ നൽകിയതായി അൻസി വെളിപ്പെടുത്തി. അവർ തന്നെ ഒരുപാട് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുവെന്നും അത് താൻ ശരിക്കും ആസ്വദിച്ചുവെന്നും അൻസി പറഞ്ഞു. 2021 ഡിസംബർ മുതൽ ഒളിംപിക്‌സ് ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ടോപ്‌സ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ് ആൻസി.

പൊരുതി വീണ ഇന്ത്യൻ നേവിയുടെ പോരാളി

2023-ലെ ഹാങ്‌ഷൗ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലും വെള്ളി മെഡൽ നേടിയ ആൻസിക്ക്, നിലവിലെ മികച്ച ഫോം കണക്കിലെടുത്ത് ഇത്തവണ സ്വർണ്ണം നേടാനാകുമെന്ന് എല്ലാവും ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു. ചൈനീസ് താരങ്ങളിൽ നിന്ന് കടുത്ത മത്സരം നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് തനിക്ക് മാനസികമായി ഉറപ്പായിരുന്നുവെന്ന് ആൻസി പറഞ്ഞു. മത്സരസമയത്ത് മഴ പെയ്‌തപ്പോൾ ആ സാഹചര്യത്തോട് പൊരുത്തപ്പെടാനാണ് താൻ ശ്രമിച്ചത്. ഇന്ത്യൻ നേവിയിലെ ജീവനക്കാരി എന്ന നിലയിൽ കളി പകുതിക്ക് വെച്ച് ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ശീലം തനിക്കില്ലെന്നും അവസാന നിമിഷം വരെ പോരാടുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചിരുന്നതായും താരം വ്യക്തമാക്കി. മാനസികമായി യാതൊരുവിധ സമ്മർദ്ദവും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിലും അവസാന മൂന്ന് ജമ്പുകളിൽ ശരീരം വേണ്ടത്ര പിന്തുണച്ചില്ലെന്നും അൻസി സോജൻ വിശദീകരിച്ചു.

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അൻസി സോജന്‍ ഏഷ്യന്‍ ഗെയിംസ്
അൻസി സോജൻ ലോങ് ജമ്പ്
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