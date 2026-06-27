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പറന്നുയർന്ന് ആൻസി ജോര്‍ജ്; അഞ്ജു ബോബി ജോർജിന്‍റെ 22 വർഷം പഴക്കമുള്ള ദേശീയ റെക്കോർഡ് ഇനി പഴങ്കഥ

നാഷണൽ ഇന്‍റർ-സ്റ്റേറ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്‍റെ നാലാം ദിനമായ ഇന്നാണ് കായിക ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ച ആൻസിയുടെ ഈ ചരിത്ര നേട്ടം.

ANCY SOJAN KERALA LONG JUMPER ANJU BOBY GEORGE SPORTS
Ancy Sojan (X.com)
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By PTI

Published : June 27, 2026 at 8:10 PM IST

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Updated : June 27, 2026 at 8:16 PM IST

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ഭുവനേശ്വർ: ഇന്ത്യൻ കായിക ചരിത്രത്തിൽ പുതിയൊരു സുവർണ അധ്യായം കുറിച്ച് മലയാളി താരം ആൻസി സോജൻ. രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിലധികമായി തകരാതെ കിടന്ന ഇതിഹാസ താരം അഞ്ജു ബോബി ജോർജിന്‍റെ ലോങ് ജമ്പ് ദേശീയ റെക്കോർഡാണ് ആൻസി ഭുവനേശ്വറിൽ തകർത്തത്. നാഷണൽ ഇന്‍റർ-സ്റ്റേറ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്‍റെ നാലാം ദിനമായ ഇന്നാണ് കായിക ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ച ആൻസിയുടെ ഈ ചരിത്ര നേട്ടം.

ഭുവനേശ്വറിലെ കലിംഗ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ 25 വയസുകാരിയായ ആൻസി സോജൻ 6.88 മീറ്റർ ദൂരം ചാടിയാണ് പുതിയ ദേശീയ റെക്കോർഡ് തന്‍റെ പേരിൽ കുറിച്ചത്. 2004-ലെ ഏഥൻസ് ഒളിമ്പിക്സിൽ അഞ്ജു ബോബി ജോർജ് സ്ഥാപിച്ച 6.83 മീറ്ററിന്‍റെ റെക്കോർഡാണ് ആൻസി പഴങ്കഥയാക്കിയത്.

മത്സരത്തിന്‍റെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ മികച്ച ഫോമിലായിരുന്ന ആൻസി തന്‍റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനമാണ് പുറത്തെടുത്തത്. കലിംഗ സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ട്രാക്കിൽ കാണികളെ സാക്ഷിയാക്കി പറന്നുയർന്ന ആൻസി, അഞ്ജുവിന്‍റെ പഴയ റെക്കോർഡിനേക്കാൾ 0.05 മീറ്റർ അധികം ദൂരം പിന്നിട്ടാണ് പുതിയ ചരിത്രം കുറിച്ചത്. കേരളത്തിന്‍റെ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലുള്ള നാട്ടിക സ്വദേശിനിയായ ആൻസി സോജൻ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുകാലമായി ഇന്ത്യൻ അത്‌ലറ്റിക്സിൽ സജീവ സാന്നിധ്യമാണ്. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ ശ്രദ്ധേയമായ പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള ആൻസിന്‍റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ നാഴികക്കല്ലാണിത്.

ഇന്ത്യൻ അത്‌ലറ്റിക്സ് ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം നിലനിന്ന റെക്കോർഡുകളിൽ ഒന്നായിരുന്നു അഞ്ജു ബോബി ജോർജിന്‍റേത്. ലോക അത്‌ലറ്റിക്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ മെഡൽ നേടിയ ഏക ഇന്ത്യൻ താരമായ അഞ്ജു, തന്‍റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തത് 2004 ഓഗസ്റ്റ് 27-ന് നടന്ന ഏഥൻസ് ഒളിമ്പിക്സിന്‍റെ ഫൈനലിലായിരുന്നു. അന്ന് ആ പ്രകടനത്തോടെ ഒളിമ്പിക്സിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനം നേടാൻ അഞ്ജുവിന് കഴിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ 22 വർഷമായി ഇന്ത്യൻ കായികരംഗത്തെ ഒട്ടനവധി പ്രതിഭകൾ ഈ റെക്കോർഡ് തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ആർക്കും സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ഒടുവിൽ അഞ്ജുവിന്‍റെ അതേ നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള മറ്റൊരു മലയാളി പെൺകുട്ടി തന്നെ ആ റെക്കോർഡ് തിരുത്തിക്കുറിച്ചു എന്നത് കേരളത്തിന് ഇരട്ടി മധുരമേകുന്നു. ഈ പ്രകടനത്തോടെ വരാനിരിക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ മെഡൽ പ്രതീക്ഷയായി ആൻസി സോജൻ മാറി കഴിഞ്ഞു.

Last Updated : June 27, 2026 at 8:16 PM IST

TAGGED:

ANCY SOJAN
KERALA LONG JUMPER
ANJU BOBY GEORGE
SPORTS
ANCY SOJAN NATIONAL RECORD

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