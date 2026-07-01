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ആനന്ദ് മധുസൂദനന്‍: ഇന്ത്യന്‍ വോളിബോളിലെ പുത്തന്‍ താരോദയം

​എട്ടിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ആദ്യമായി വോളിബോൾ കോർട്ടിലെത്തുന്നത്. പ്രായത്തിൽ മുതിർന്നവർക്കൊപ്പം കളിച്ചാണ് തുടക്കം

VOLLY BALL LIBERO CENTRAL ASIAN VOLLEY ASSOCIATION SPORTS AUTHORITY OF INDIA
ആനന്ദ് മധുസൂദനന്‍: ഇന്ത്യന്‍ വോളിബോളിലെ പുത്തന്‍ താരോദയം (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 1, 2026 at 6:32 PM IST

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കണ്ണൂർ : കണ്ണൂർ ചെറുകുന്നിലെ ടി.പി. പി നായർക്കും പേരാവൂരിലെ ജിമ്മി ജോർജ്ജ് സഹോദരങ്ങൾക്കും സുനിൽ കുമാറിനും ശേഷം മറ്റൊരു കണ്ണൂർ ജില്ലക്കാരനും ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ തിളങ്ങുകയാണ്.

ആനന്ദ് മധുസൂദനന്‍: ഇന്ത്യന്‍ വോളിബോളിലെ പുത്തന്‍ താരോദയം (ETV Bharat)

ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിൽ നടക്കുന്ന സെൻട്രൽ ഏഷ്യൻ വോളിബോൾ അസോസിയേഷൻ സംഘടിപ്പിച്ച നേഷൻസ് ലീഗ് വോളിയിൽ പാക്കിസ്ഥാനെ തോൽപ്പിച്ച ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് പേരൂലിലെ ആനന്ദ് മധുസൂദനന്‍റെയും മറ്റ് ടീം അംഗങ്ങളുടെയും മികച്ച പ്രകടനമാണ്.

ആനന്ദ് തുടരുന്നത് അച്‌ഛന്‍റെ പാത

അച്‌ഛൻ മധുസൂദനൻ അറിയപ്പെടുന്ന വോളി താരവും കോച്ചും കൂടിയാണ്. അമ്മാവന്മാരിലൂടെയായിരുന്നു മധു വോളി ബോൾ രംഗത്ത് എത്തുന്നത്. കുട്ടിക്കാലം മുതൽ തുടങ്ങിയ വോളി സ്നേഹം ആണ് മകൻ ആനന്ദിലേക്കും പകർന്നു നൽകിയത്. പ്രാക്‌ടീസിന് ഇറങ്ങിയാൽ വഴക്ക് പറയുന്ന അച്‌ഛനെ അതിജീവിച്ചായിരുന്നു അമ്മാവന്മാരോടൊപ്പം മധു കുട്ടിക്കാലത്ത് വോളിബോൾ സ്നേഹം കൂടെ കൂട്ടിയത്.

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വൈകുന്നേരം നാലുമണി മുതൽ കളി തുടങ്ങും. എന്നും ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത കായിക വിനോദമാണ് വോളി ബാൾ എന്നും മധു പറയുന്നു. സ്‌കൂൾ തലങ്ങളിൽ ഒന്നും കളിച്ചില്ല. സംസ്ഥാന ദേശീയ ടീമിലും ഇടം കിട്ടിയില്ല. അന്നും ഇന്നും മാറ്റി നിർത്തുക എന്ന സമീപനം ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. പല രംഗങ്ങളും എന്നെ തടഞ്ഞു. അത് എന്‍റെ ജാതകഫലം ആയിരിക്കാം. എന്നാല്‍ മകനിലൂടെ തന്‍റെ സ്വപ്‌നങ്ങള്‍ നേടിയെടുത്തു- മധു പറയുന്നു.

രണ്ട് വയസു മുതൽ തുടങ്ങി ബോളുകളോട് ഉള്ള ഇഷ്‌ടം

പിതാവ് മധുസൂദനന്‍റെ ശിക്ഷണത്തിൽ വോളിബോൾ പരിശീലിച്ച ആനന്ദ് പെരിങ്ങോം കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയ വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കെ തന്നെ ദേശീയ സ്‌കൂൾ ടീമിനെയും കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയ റീജിയണിനെയും പ്രതിനിധീകരിച്ചു.

VOLLY BALL LIBERO CENTRAL ASIAN VOLLEY ASSOCIATION SPORTS AUTHORITY OF INDIA
ആനന്ദ് മധുസൂദനന്‍: ഇന്ത്യന്‍ വോളിബോളിലെ പുത്തന്‍ താരോദയം (ETV Bharat)

ആനന്ദ് വോളിബോൾ രംഗത്തേക്ക് വളർന്നത് രണ്ടു വയസ്സ് മുതൽ ആയിരുന്നു. പന്ത് കൊണ്ടുള്ള അഭ്യാസം ആയിരുന്നു. കസേരക്കാലിലേക്ക് ബോൾ അടിച്ചു കയറ്റി ഗോളാക്കുക എന്നതായിരുന്നു തുടക്കം. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫുട്ബോളിലൂടെ. എന്നാൽ എന്‍റെ യാത്രകൾ കണ്ടിട്ടാവാം പിന്നീട് എപ്പോഴോ അവൻ വോളിബാളിലേക്ക് തന്നെ എത്തി എന്ന് മധുസൂദനൻ പറയുന്നു.

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എങ്കിലും ദേശീയ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ കായികരംഗത്തോടു കാട്ടുന്നത് കടുത്ത അവഗണനയാണെന്ന് മധുസൂദനൻ പറയുന്നു. കോഴിക്കോട് ദേവഗിരി കോളേജിൽ നിന്ന് ബിരുദ പഠനം പൂർത്തിയാക്കി.

VOLLY BALL LIBERO CENTRAL ASIAN VOLLEY ASSOCIATION SPORTS AUTHORITY OF INDIA
ആനന്ദ് മധുസൂദനന്‍: ഇന്ത്യന്‍ വോളിബോളിലെ പുത്തന്‍ താരോദയം (facebook)

എതിർ ടീമിൻ്റെ മിന്നൽപിണർ സെർവുകളും ഇടിമുഴക്കം പോലത്തെ സ്‌മാഷുകളും തന്ത്രപരമായ ഡ്രോപ്പുകളും പുഞ്ചിരി മായാതെ പുഷ്‌പം പോലെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന ലിബറോ ആനന്ദ് വോളിബോളിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ അഴക് തന്നെയാണ്. ഡൈവിങ്ങുകളിലൂടെ എതിരാളികളുടെ പോയിന്‍റുകൾ രക്ഷിച്ച് ഇന്ത്യൻ വോളിബോളിലെ മികച്ച ലിബറോമാരിൽ ഒരാളായി മാറിയ താരം.

VOLLY BALL LIBERO CENTRAL ASIAN VOLLEY ASSOCIATION SPORTS AUTHORITY OF INDIA
ആനന്ദ് മധുസൂദനന്‍: ഇന്ത്യന്‍ വോളിബോളിലെ പുത്തന്‍ താരോദയം (ETV Bharat)

​എട്ടിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ആദ്യമായി വോളിബോൾ കോർട്ടിലെത്തുന്നത്. പ്രായത്തിൽ മുതിർന്നവർക്കൊപ്പം കളിച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ തുടക്കം. ആദ്യം സെറ്ററായും അറ്റാക്കറായും കളിച്ചിരുന്ന ആനന്ദിന്‍റെ ജീവിതത്തിൽ നിർണായക വഴിത്തിരിവുണ്ടായത് പ്ലസ് വൺ പഠനകാലത്ത് തൃശൂരിലായിരുന്നു.

VOLLY BALL LIBERO CENTRAL ASIAN VOLLEY ASSOCIATION SPORTS AUTHORITY OF INDIA
ആനന്ദ് മധുസൂദനന്‍: ഇന്ത്യന്‍ വോളിബോളിലെ പുത്തന്‍ താരോദയം (ETV Bharat)

പരിശീലകൻ ശിവകുമാർ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ കഴിവ് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ലിബറോ പൊസിഷനിലേക്ക് മാറ്റി
ആ തീരുമാനം പിന്നീട് ഇന്ത്യൻ വോളിബോളിന് മികച്ചൊരു ലിബറോയെ സമ്മാനിച്ചു. തുടർന്ന് കോഴിക്കോട് സ്പോർട്‌സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ (SAI) സെന്‍ററില്‍ ചേർന്നതോടെയാണ് ആനന്ദിന്‍റെ യഥാർത്ഥ വോളിബോൾ ജീവിതം ആരംഭിച്ചത്.

VOLLY BALL LIBERO CENTRAL ASIAN VOLLEY ASSOCIATION SPORTS AUTHORITY OF INDIA
ആനന്ദ് മധുസൂദനന്‍: ഇന്ത്യന്‍ വോളിബോളിലെ പുത്തന്‍ താരോദയം (ETV Bharat)

കഠിനമായ പരിശീലനവും അർപ്പണബോധവും അദ്ദേഹത്തെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രതീക്ഷയുള്ള യുവ താരങ്ങളിലൊരാളാക്കി വളർത്തി. കേരളത്തിന്‍റെ സബ് ജൂനിയർ, ജൂനിയർ, സീനിയർ ടീമുകളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ദേശീയ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകളിൽ കളിച്ച ആനന്ദ്, സ്ഥിരതയാർന്ന പ്രകടനങ്ങളിലൂടെ സംസ്ഥാന ടീമിലെ വിശ്വസ്‌ത ലിബറോയായി മാറി.

VOLLY BALL LIBERO CENTRAL ASIAN VOLLEY ASSOCIATION SPORTS AUTHORITY OF INDIA
ആനന്ദ് മധുസൂദനന്‍: ഇന്ത്യന്‍ വോളിബോളിലെ പുത്തന്‍ താരോദയം (ETV Bharat)

പിന്നീട് 36-ാമത് ദേശീയ ഗെയിംസിൽ കേരളം കിരീടം നേടിയ ടീമിലെ പ്രധാന താരങ്ങളിൽ ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അതേ കാലഘട്ടത്തിൽ കോഴിക്കോട് സെന്‍റ് ജോസഫ്‌സ് കോളേജിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിൽ ബിരുദ പഠനവും തുടർന്നു.

VOLLY BALL LIBERO CENTRAL ASIAN VOLLEY ASSOCIATION SPORTS AUTHORITY OF INDIA
ആനന്ദ് മധുസൂദനന്‍: ഇന്ത്യന്‍ വോളിബോളിലെ പുത്തന്‍ താരോദയം (facebook)

ദേശീയ മത്സരങ്ങളിലെ മികച്ച പ്രകടനമാണ് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ ക്യാമ്പിലേക്കുള്ള വാതിൽ തുറന്നത്. പിന്നീട് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ ടീമിന്‍റെ ഭാഗമാവുകയും, രാജ്യത്തിന്‍റെ ത്രിവർണ്ണ ജഴ്‌സി അണിഞ്ഞ് അന്താരാഷ്ട്ര വേദികളിൽ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

VOLLY BALL LIBERO CENTRAL ASIAN VOLLEY ASSOCIATION SPORTS AUTHORITY OF INDIA
ആനന്ദ് മധുസൂദനന്‍: ഇന്ത്യന്‍ വോളിബോളിലെ പുത്തന്‍ താരോദയം (facebook)

​പ്രൊഫഷണൽ വോളിബോളിലും ആനന്ദിന്‍റെ വളർച്ച ശ്രദ്ധേയമാണ്. പ്രൈ വോളിബോള്‍ ലീഗിന്‍റെ ആദ്യ സീസണിൽ ഹൈദരാബാദ് ബ്ലാക്ക് ഹാക്ക്‌സിനായി അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച അദ്ദേഹം, പിന്നീട് ഡല്‍ഹി തൂഫാന്‍ ടീമിന്‍റെ വിശ്വസ്‌ത ലിബറോയായി മാറി.

VOLLY BALL LIBERO CENTRAL ASIAN VOLLEY ASSOCIATION SPORTS AUTHORITY OF INDIA
ആനന്ദ് മധുസൂദനന്‍: ഇന്ത്യന്‍ വോളിബോളിലെ പുത്തന്‍ താരോദയം (facebook)

2024 സീസണിൽ നടത്തിയ അസാധാരണ പ്രതിരോധ പ്രകടനങ്ങൾക്ക് ലീഗിലെ മികച്ച ലിബറോ (Best Libero) പുരസ്‌കാരം സ്വന്തമാക്കി. ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ പ്രൊഫഷണൽ വോളിബോളിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഡിഫൻസീവ് താരങ്ങളിലൊരാളായാണ് ആനന്ദിനെ വിലയിരുത്തുന്നത്.

VOLLY BALL LIBERO CENTRAL ASIAN VOLLEY ASSOCIATION SPORTS AUTHORITY OF INDIA
ആനന്ദ് മധുസൂദനന്‍: ഇന്ത്യന്‍ വോളിബോളിലെ പുത്തന്‍ താരോദയം (facebook)

​ഡൈവ് ചെയ്‌ത് അസാധ്യമായ പന്തുകൾ പോലും രക്ഷിച്ചെടുക്കുന്ന മികവാണ് ആനന്ദിന്‍റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ഒരു ഡൈവിങ് ചിത്രം കണ്ട് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസം ജോണ്ടി റോഡ്‌സ് പോലും സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചത് ആനന്ദിന്‍റെ പ്രതിരോധ മികവിന് ലഭിച്ച വലിയ അംഗീകാരങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു.

VOLLY BALL LIBERO CENTRAL ASIAN VOLLEY ASSOCIATION SPORTS AUTHORITY OF INDIA
ആനന്ദ് മധുസൂദനന്‍: ഇന്ത്യന്‍ വോളിബോളിലെ പുത്തന്‍ താരോദയം (facebook)

ഇന്ന് കണ്ണൂരിന്‍റെ അഭിമാനവും കേരളത്തിന്‍റെ വിശ്വസ്‌ത ലിബറോയും ഇന്ത്യൻ ദേശീയ ടീമിന്‍റെ കരുത്തുമാണ് ആനന്ദ് കെ. ആക്രമണ താരങ്ങൾക്ക് കൈയടി ലഭിക്കുമ്പോൾ, ടീമിന്‍റെ പ്രതിരോധത്തിന്‍റെ നട്ടെല്ലായി നിൽക്കുന്ന താരമാണ് അദ്ദേഹം.

VOLLY BALL LIBERO CENTRAL ASIAN VOLLEY ASSOCIATION SPORTS AUTHORITY OF INDIA
ആനന്ദ് മധുസൂദനന്‍: ഇന്ത്യന്‍ വോളിബോളിലെ പുത്തന്‍ താരോദയം (facebook)

TAGGED:

VOLLY BALL
LIBERO
CENTRAL ASIAN VOLLEY ASSOCIATION
SPORTS AUTHORITY OF INDIA
ANAND MADHUSUDHANAN

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