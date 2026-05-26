യുവസിംഹങ്ങളുടെ 'ലാ റോജ'; ഇത്തവണ ലോകകപ്പില് കനൽ തുപ്പാൻ സ്പെയിൻ പട!
ഇന്ന് ലോക ഫുട്ബോളിലെ ഏറ്റവും അപകടകാരികളായ യുവതാരങ്ങളും പരിചയസമ്പന്നരായ സീനിയേഴ്സും ഒന്നിക്കുന്ന 'ലാ റോജ' ഇത്തവണത്തെ ലോകകപ്പിൽ ഏതൊരു എതിരാളിയെയും വിറപ്പിക്കാൻ പോന്നവരാണ്. ഫിഫ ലോകകപ്പിനുള്ള സ്പാനിഷ് പടയെ കുറിച്ച് വിശദമായി അറിയാം...
Published : May 26, 2026 at 10:12 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇത് ബാഴ്സലോണ ആണോ, അതോ സ്പെയ്ൻ ആണോ? ഫിഫ ലോകകപ്പിനുള്ള സ്പാനിഷ് ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോള് ഫുട്ബോള് ആരാധകരുടെ മനസില് വന്ന ആദ്യ ചോദ്യമിതാണ്. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാല് സ്പെയ്ൻ ടീമിനേക്കാള് സര്വ്വം ബാഴ്സ.
ചരിത്രം ആവർത്തിക്കുകയാണ്. 2010-ൽ സ്പെയിൻ ആദ്യമായി ലോകകപ്പ് ഉയർത്തിയപ്പോൾ ടീമിൻ്റെ നട്ടെല്ല് സാവി, ഇനിയേസ്റ്റ, പുയോൾ, ബുസ്ക്വെറ്റ്സ് തുടങ്ങിയ ബാഴ്സലോണ താരങ്ങളായിരുന്നു. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം, കോച്ച് ലൂയിസ് ഡി ലാ ഫുവെൻ്റെ പ്രഖ്യാപിച്ച ലോകകപ്പ് സ്ക്വാഡിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അതേ ചരിത്രത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു പതിപ്പാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്.
ഇത്തവണത്തെ സ്പാനിഷ് സ്ക്വാഡിൽ 8 ബാഴ്സലോണ താരങ്ങളാണ് ഇടംപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിലുപരി, ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി റയൽ മാഡ്രിഡിൻ്റെ ഒരു താരം പോലും സ്പാനിഷ് ലോകകപ്പ് ടീമിൽ ഇല്ല എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. പെഡ്രി, യമാൽ, കുബാർസി തുടങ്ങിയ യുവതാരങ്ങളുടെ വേഗതയും, റോഡ്രി, ലപ്പോർട്ടെ തുടങ്ങിയ സീനിയർ താരങ്ങളുടെ പരിചയസമ്പത്തും ഒത്തുചേരുന്നതാണ് ഈ സ്ക്വാഡ്. അതേസമയം പരിചയസമ്പത്തുള്ള ഡാനി കാർവഹാൾ, ഈ സീസണിൽ വലിയ തുകയ്ക്ക് റയൽ മാഡ്രിഡിൽ എത്തിയയുവ പ്രതിരോധ താരം ഡീൻ ഹ്യൂസൻ എന്നിവര് ടീമില് ഇടംപിടിക്കാത്തതും ആരാധകരെ ഞെട്ടിച്ചു.
ടീമിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് താരങ്ങള്
ലാമിൻ യമാൽ (വലത് വിങ്ങർ)
നിലവിൽ ലോക ഫുട്ബോളിലെ ഏറ്റവും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന യുവ പ്രതിഭയാണ് യമാൽ. സ്പെയിൻ്റെ അറ്റാക്കിങ്ങിൻ്റെ പ്രധാന സൂത്രധാരൻ ഇദ്ദേഹമാണ്. അതിവേഗത്തിലുള്ള ഡ്രിബ്ലിങ് മികവ്, ഡിഫെൻഡർമാരെ വെട്ടിച്ച് ബോക്സിനുള്ളിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള കഴിവ്, കൃത്യതയാർന്ന ക്രോസുകൾ. പ്രായത്തിൽ കവിഞ്ഞ കളിബുദ്ധിയാണ് യമാലിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്ലസ് പോയിൻ്റ്.
പെഡ്രി (മിഡ്ഫീൽഡർ)
മുൻ ഇതിഹാസ താരം ഇനിയേസ്റ്റയുടെ കളിശൈലിയോട് ഉപമിക്കപ്പെടുന്ന താരമാണ് പെഡ്രി. സ്പെയിൻ്റെ മധ്യനിരയുടെ എഞ്ചിനാണ് ഇദ്ദേഹം. കളി കൃത്യമായി റീഡ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ്, സമ്മർദ്ദഘട്ടങ്ങളിലും പന്ത് കൈവിടാതെയുള്ള പാസിങ്. എതിർ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ വിടവുകളിലേക്ക് കൃത്യമായി പന്ത് എത്തിക്കാൻ പെഡ്രിയോളം മിടുക്കർ ടീമിൽ വേറെയില്ല.
റോഡ്രി (ഡിഫെൻസീവ് മിഡ്ഫീൽഡർ)
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച മിഡ്ഫീൽഡർമാരിൽ ഒരാളായ റോഡ്രിയാണ് ഈ യുവ ടീമിൻ്റെ നട്ടെല്ലും യഥാർത്ഥ ലീഡറും. പ്രതിരോധത്തിന് കരുത്തുപകരുക, എതിരാളികളുടെ കൗണ്ടർ അറ്റാക്കുകൾ തടയുക, കളി നിയന്ത്രിക്കുക. നിർണായക മത്സരങ്ങളിൽ ബോക്സിന് പുറത്തുനിന്ന് ലോങ് റേഞ്ച് ഗോളുകൾ നേടാനും റോഡ്രിക്ക് പ്രത്യേക കഴിവുണ്ട്.
ഡാനി ഓൽമോ (അറ്റാക്കിങ് മിഡ്ഫീൽഡർ)
കഴിഞ്ഞ യൂറോ കപ്പിൽ സ്പെയിൻ്റെ കുതിപ്പിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ച താരമാണ് ഓൽമോ. മിഡ്ഫീൽഡിലും വിങ്ങിലും ഒരേപോലെ തിളങ്ങാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും. മികച്ച പൊസിഷനിങ്, ക്ലോസ് കൺട്രോൾ, ഗോളടിക്കാനും ഗോളടിപ്പിക്കാനുമുള്ള അസാധ്യ മികവ്. ബിഗ് മാച്ചുകളിൽ തിളങ്ങുന്ന താരമെന്ന പദവിയും ഓൽമോയ്ക്കുണ്ട്.
പൗ കുബാർസി (ഡിഫെൻഡർ )
സ്പാനിഷ് പ്രതിരോധ നിരയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ കണ്ടെത്തലാണ് ഈ യുവതാരം. വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ സ്പെയിൻ്റെ പ്രതിരോധ കോട്ടയുടെ വിശ്വസ്തനായി മാറാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു. മികച്ച ടാക്ലിങ് മികവ്, പിന്നിൽ നിന്ന് പന്ത് പാസ് ചെയ്ത് കളി കെട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള കഴിവ്, വായുവിൽ വരുന്ന പന്തുകളെ തടയാനുള്ള മിടുക്ക്.
സ്വര്ണ കിരീടത്തില് മുത്തമിടാൻ സാധ്യതയുള്ള ടീം
ലോക ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പോരാട്ടത്തിന് കളം ഉണരുമ്പോൾ ആരാധകരും വിദഗ്ധരും ഒരേ സ്വരത്തിൽ പ്രവചിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഇത്തവണ സ്വർണക്കപ്പിൽ മുത്തമിടാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ള ടീം സ്പെയിൻ തന്നെയാണ്. 2024-ൽ യൂറോപ്പ് കീഴടക്കി യൂറോ കപ്പ് ഉയർത്തിയ സ്പാനിഷ് പട, അതേ വിജയത്തുടർച്ചയുമായാണ് ലോകവേദിയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. യുവത്വത്തിൻ്റെ ചോരത്തിളപ്പും തന്ത്രങ്ങളുടെ മൂർച്ചയും ഒത്തുചേരുന്നതാണ് സ്പാനിഷ് പട.
യൂറോപ്യൻ ചാമ്പ്യന്മാരുടെ ജൈത്രയാത്ര
യൂറോ കപ്പിൽ ക്രോയേഷ്യ, ഇറ്റലി, ജർമ്മനി, ഫ്രാൻസ്, ഇംഗ്ലണ്ട് തുടങ്ങിയ വമ്പന്മാരെയെല്ലാം തകർത്തുവിട്ടാണ് സ്പെയിൻ ചാമ്പ്യന്മാരായത്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ടീമുകളെ തോൽപ്പിച്ച ചരിത്രമുള്ളതിനാൽ, ഏത് വൻകിട പ്രതിരോധത്തെയും തകർക്കാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസം കോച്ച് ലൂയിസ് ഡി ലാ ഫുവെൻ്റെയുടെ സംഘത്തിനുണ്ട്. തോൽവിയറിയാത്ത ഈ മാനസികാവസ്ഥയാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം.
ടാക്റ്റിക്സിലെ വിപ്ലവം
പഴയ സ്പെയിൻ ടീം വെറുതെ പന്ത് പാസ് ചെയ്ത് കളി ബോറടിപ്പിക്കുന്ന 'ടിക്കി-ടാക്ക' ശൈലിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ, ഇന്നത്തെ സ്പെയിൻ ശൈലി പാടേ മാറ്റി. പന്ത് കൈവശം വെക്കുന്നതിനൊപ്പം വിങ്ങുകളിലൂടെ മിന്നൽ വേഗത്തിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന 'ഡയറക്ട് ഫുട്ബോൾ' ആണ് അവർ കളിക്കുന്നത്. നിക്കോ വില്യംസ്, യമാൽ എന്നിവരുടെ വേഗത ഈ ശൈലിക്ക് കൂടുതൽ മൂർച്ച കൂട്ടുന്നു. സുന്ദരമായ കളിശൈലിയും അതിവേഗ അറ്റാക്കിങ്ങും ഒത്തിണക്കവുമുള്ള ഈ സ്പാനിഷ് ടീം ഇത്തവണ ലോകകപ്പ് നേടാൻ മറ്റാരേക്കാളും യോഗ്യരാണ്. 2010-ന് ശേഷം വീണ്ടുമൊരു ലോകകിരീടം മാഡ്രിഡിൻ്റെ മണ്ണിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുമെന്നുതന്നെയാണ് ആരാധകരുടെ ഉറച്ച പ്രതീക്ഷ!
ലോകകപ്പിനുള്ള സ്പാനിഷ് ടീം വിശദമായി....
ഗോൾകീപ്പർമാർ
- ഉനായ് സിമോൺ (അത്ലറ്റിക് ക്ലബ്)
- ഡേവിഡ് റായ (ആഴ്സണൽ)
- ജോവാൻ ഗാർഷ്യ (ബാഴ്സലോണ)
പ്രതിരോധ നിര
- മാർക്ക് കുക്കറെയ്യ (ചെൽസി)
- അലക്സ് ഗ്രിമാൽഡോ (ബയർ ലെവർകൂസൻ)
- പൗ കുബാർസി (ബാഴ്സലോണ)
- എറിക് ഗാർഷ്യ ബാഴ്സലോണ)
- അയ്മെറിക് ലപ്പോർട്ടെ (അത്ലറ്റിക് ക്ലബ്)
- മാർക്ക് പുബിൽ (അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡ്)
- മാർക്കോസ് ല്യോറെൻ്റെ (അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡ്)
- പെഡ്രോ പോറോ (ടോട്ടനം)
മധ്യനിര
- റോഡ്രി (മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി)
- പെഡ്രി (ബാഴ്സലോണ)
- ഗാവി (ബാഴ്സലോണ)
- മാർട്ടിൻ സുബിമെൻഡി (ആഴ്സണൽ)
- മിഖേൽ മെറിനോ (ആഴ്സണൽ)
- ഫാബിയാൻ റൂയിസ് (പി.എസ്.ജി)
- അലക്സ് ബായേന (അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡ്)
മുന്നേറ്റ നിര
- ലാമിൻ യമാൽ (ബാഴ്സലോണ)
- ഡാനി ഓൽമോ (ബാഴ്സലോണ)
- നിക്കോ വില്യംസ് (അത്ലറ്റിക് ക്ലബ്)
- ഫെറാൻ ടോറസ് (ബാഴ്സലോണ)
- മിഖേൽ ഒയാർസബാൽ (റയൽ സോസിഡാഡ്)
- യേറെമി പിനോ (ക്രിസ്റ്റൽ പാലസ്)
- ബോർജ ഇഗ്ലേസിയാസ് (സെൽറ്റ വിഗോ)ർ
- വിക്ടർ മുഞ്ഞോസ് (ഒസാസുന)
