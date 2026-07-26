ലോകത്തിൻ്റെ നെറുകയിൽ ഇന്ത്യൻ പെൺകരുത്ത്; ഈജിപ്ഷ്യൻ കോട്ട തകർത്ത് ലോക ജൂനിയർ സ്ക്വാഷിൽ സുവര്ണ കീരിടം ചൂടി അനഹത് സിംഗ്!
ലോക ജൂനിയർ സ്ക്വാഷ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇതാദ്യമായാണ് ഒരു ഇന്ത്യൻ താരം സ്വർണ കിരീടം നേടുന്നത്
Published : July 26, 2026 at 10:51 AM IST
ഒട്ടാവ (കാനഡ): ഇന്ത്യൻ കായിക ലോകത്തിന് അഭിമാനമായി കാനഡയിലെ ഒട്ടാവയിൽ നിന്നും ചരിത്രവിജയം. ലോക ജൂനിയർ സ്ക്വാഷ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പെൺകുട്ടികളുടെ സിംഗിൾസ് കിരീടം ചൂടി ഇന്ത്യയുടെ അനഹത് സിംഗ് ചരിത്രമെഴുതി. കലാശപ്പോരാട്ടത്തിൽ ഈജിപ്തിൻ്റെ കരുത്തയായ താരം റുഖയ്യ സലിമിനെ നേരിട്ടുള്ള ഗെയിമുകൾക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് 18-കാരിയായ അനഹത് സ്വർണ മെഡൽ കഴുത്തിലണിഞ്ഞത്. ലോക ജൂനിയർ സ്ക്വാഷ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇതാദ്യമായാണ് ഒരു ഇന്ത്യൻ താരം സ്വർണ കിരീടം നേടുന്നത്.
കലാശപ്പോരാട്ടത്തിലെ ഇന്ത്യൻ ആധിപത്യം
ടൂർണമെൻ്റിലെ ഒന്നാം സീഡായ അനഹത്, രണ്ടാം സീഡായ ഈജിപ്ഷ്യൻ താരം റുഖയ്യ സലിമിനെ 11-3, 11-7, 11-9 എന്ന സ്കോറിനാണ് ഫൈനലിൽ നിലംപരിശാക്കിയത്. മത്സരത്തിലുടനീളം പൂർണ ആധിപത്യം പുലർത്തിയ അനഹത്തിന് മുന്നിൽ മറുപടിയില്ലാതെ ഈജിപ്ഷ്യൻ താരം കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു. ഈ വിജയത്തോടെ, 2011 മുതൽ പെൺകുട്ടികളുടെ ജൂനിയർ ലോക സ്ക്വാഷിൽ തുടർച്ചയായി ജേതാക്കളായിരുന്ന ഈജിപ്തിൻ്റെ ഏകാധിപത്യത്തിനാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഈ കൗമാര താരം അറുതിവരുത്തിയത്.
2005-ൽ ഇന്ത്യൻ ഇതിഹാസം ജോഷ്ന ചിന്നപ്പ കൈവരിച്ച റണ്ണർ അപ്പ് (വെള്ളി മെഡൽ) സ്ഥാനമായിരുന്നു ഇതിനുമുമ്പ് ഈ ടൂർണമെൻ്റിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി തകർക്കപ്പെടാതെ കിടന്ന ആ റെക്കോർഡാണ് അനഹത് ഇപ്പോൾ സ്വർണ്ണത്തോടെ തിരുത്തിയെഴുതിയത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം കെയ്റോയിൽ നടന്ന ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ വെങ്കലം നേടി ഇന്ത്യയുടെ 15 വർഷത്തെ മെഡൽ കാത്തിരിപ്പ് അവസാനിപ്പിച്ച അനഹത്, ഇത്തവണ അത് സ്വർണ്ണമാക്കി മാറ്റി തൻ്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടത്തിലെത്തി.
ഫൈനലിലേക്കുള്ള അനായാസ കുതിപ്പ്
ടൂർണമെൻ്റിലുടനീളം വെറും രണ്ട് ഗെയിമുകൾ മാത്രമാണ് അനഹത് എതിരാളികൾക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തത്. ആദ്യ റൗണ്ടുകളില് ഓസ്ട്രേലിയൻ താരം ലില്ലി വിൽസൺ, ഹോങ്കോങ്ങിൻ്റെ പുയി യിൻ ക്ലോയ് ലോ, മലേഷ്യയുടെ ഡോയ്സ് ലീ എന്നിവരെ നേരിട്ടുള്ള ഗെയിമുകൾക്ക് തകർത്തു. ക്വാർട്ടർ ഫൈനലില് ഈജിപ്തിൻ്റെ ഹബീബ റിസ്കിനെ 3-1 ന് പരാജയപ്പെടുത്തി. സെമിഫൈനലില് മറ്റൊരു ഈജിപ്ഷ്യൻ താരമായ ബാർബ് സമേഹിനെയും 3-1 ന് അട്ടിമറിച്ചാണ് അനഹത് ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചത്.
ലക്ഷ്യം ലോസ് ആഞ്ചലസ് ഒളിമ്പിക്സ് 2028
നിലവിൽ മുതിർന്നവരുടെ ആഗോള പി.എസ്.എ (PSA) ടൂറിൽ ലോക റാങ്കിംഗിൽ 20-ാം സ്ഥാനത്താണ് ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം നമ്പർ താരമായ അനഹത്. 2028-ലെ ലോസ് ആഞ്ചലസ് ഒളിമ്പിക്സിൽ സ്ക്വാഷ് ഒരു മത്സര ഇനമായി അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ, ഈ ചരിത്രവിജയം അനഹതിനും ഇന്ത്യയ്ക്കും ഒളിമ്പിക് മെഡലിലേക്കുള്ള വലിയൊരു ഊർജ്ജമാകും തീർച്ച.
ടൂർണമെൻ്റിൽ പങ്കെടുത്ത മറ്റ് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളായ രുദ്ര സിംഗ്, അനിക ദുബെ, സാന്വി കലങ്കി എന്നിവർ റൗണ്ട് 32-ലും, ആൺകുട്ടികളുടെ വിഭാഗത്തിൽ ഏഷ്യൻ ജൂനിയർ ചാമ്പ്യൻ ആര്യവീർ ദിവാൻ ലാസ്റ്റ് 16-ലും പുറത്തായിരുന്നു. എന്നാൽ ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടത്തിലൂടെ ഇന്ത്യയെ ലോകത്തിൻ്റെ നെറുകയിൽ എത്തിച്ച അനഹത് സിംഗ് രാജ്യത്തിൻ്റെ അഭിമാനമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.
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