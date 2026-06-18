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നീലയും വെള്ളയും ഒപ്പം മെസ്സിയും; ഫുട് ബോള്‍ ആവേശത്തിനൊപ്പം തൃശൂരിലെ അർജൻ്റീന 'കാർ'

നിറം മാറ്റിയ കാറുമായി വീട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ, വഴിയാത്രക്കാർ കൈകാണിച്ച് കാർ നിർത്തുകയും ചിലർ കാറിൽ കയറുകയും ചെയ്‌തു. ചിലർ സെൽഫി എടുക്കും, ചിലർ ആവേശത്തോടെ അഭിനന്ദിക്കും.

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Mini Cooper car in blue, white colors (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 18, 2026 at 6:14 PM IST

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തൃശൂർ: ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പാവേശം എത്രത്തോളം ഒരാളെ കീഴടക്കാമെന്നതിന് ഒരു മികച്ച ഉദാഹരണമാണ് തൃശൂർ സ്വദേശി ഷെഹ്സാദ്. ലക്ഷ്വറി സ്പോർട്‌സ് കാറായ മിനി കൂപ്പറിൽ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ച് അർജൻ്റീന ആരാധകൻ. തൻ്റെ മിനി കൂപ്പർ കാറിന് അർജൻ്റീന ടീമിൻ്റെ നീലയും വെള്ളയും നിറവും താര രാജാവ് മെസ്സിയുടെ ചിത്രവുമാണ് ചൊവ്വല്ലൂർപടി സ്വദേശിയായ മെസ്സി ആരാധകൻ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അയർലൻഡിൽ അവസാനവർഷ ബിരുദ വിദ്യാർഥിയായ ഷെഹ്സാദ്.

ഇപ്പോൾ ഈ കാർ നാട്ടിൽ 'അർജൻ്റീന കൂപ്പർ' എന്ന പേരിലാണ് ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. ചാവക്കാട് നിന്ന് നിറം മാറ്റിയ കാറുമായി വീട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ, വഴിയാത്രക്കാർ കൈകാണിച്ച് കാർ നിർത്തുകയും ചിലർ കാറിൽ കയറുകയും ചെയ്‌തു. പിന്നീട് ഈ രൂപമാറ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശേഷങ്ങൾ തിരക്കും. ചിലർ സെൽഫി എടുക്കും, ചിലർ ആവേശത്തോടെ അഭിനന്ദിക്കും. വീട്ടുകാരും അർജൻ്റീനയുടെ കടുത്ത ആരാധകരാണ്. അതിനാൽ കാറിന് ഈ മോഡിഫിക്കേഷൻ നൽകാൻ വീട്ടിൽ നിന്നും കടുത്ത പിന്തുണ ഉണ്ടായിരുന്നു.

നീലയും വെള്ളയും ഒപ്പം മെസ്സിയും; ആവേശത്തിരയിൽ തൃശൂരിലെ അർജൻ്റീന 'കാർ' (Etv Bharat)

മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ ചിലർ വലിയ ഫ്ലെക്‌സുകളും കൂറ്റൻ കട്ട്ഔട്ടുകളും വയ്‌ക്കുന്നു. ഒന്നിവു പുറകെ ഒന്നായി ഉയരുന്ന ഇത്തരം ആരാധന വസ്‌തുക്കൾ ലോകത്തെവിടെയും എന്നത് പോലെ തൃശൂരിലും കാണാവുന്നതാണ്. ഇത്തരത്തിൽ വേറിട്ടെന്തെങ്കിലും ചെയ്‌താലോ എന്ന ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് കാറിൽ ഒരു വർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്‌തുകൂടാ എന്ന് തോന്നിയത്. പിന്നീട് ഒന്നും നോക്കാതെ ഉടൻ തന്നെ സ്റ്റിക്കറുകൾ പതിക്കുന്ന തിരക്കിലായി.

പല സ്ഥലങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചെങ്കിലും ചാവക്കാട് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നൊരു സ്ഥാപനത്തിലാണ് പണി പൂർത്തിയാക്കിയത്. ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ പറഞ്ഞപോലെ വർക്കുകൾ തീർത്ത് കാർ തിരികെ തന്നു. പുതിയ രൂപത്തിൽ കാർ നാട്ടിൽ ഓടി തുടങ്ങിയതോടെ എല്ലാവർക്കും കൗതുകവും ആകാംശയുമേറിയെന്ന് കാറുടമയായ ഷെഹ്സാദ് പറഞ്ഞു. മെസ്സി ഇത്തവണയും കപ്പ് ഉയർത്തണമെന്ന ആഗ്രഹവുമായി, തൻ്റെ പ്രിയ ടീമിനൊപ്പം അർജൻ്റീന കൂപ്പറിൽ നാടു ചുറ്റുകയാണ് യുവാവ്. ലോകകപ്പിനു ശേഷം വാഹനം പഴയ പടി ആക്കാനും പദ്ധതിയുണ്ട്.

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സാധാരണയായി സ്വിഫ്റ്റ് പോലുള്ള കാറുകളിലാണ് ആരാധകർ ഇത്തരം സ്റ്റിക്കറുകൾ ഒട്ടിക്കാറുള്ളതെങ്കിൽ, ഒരു മിനി കൂപ്പർ കാറിൽ അർജൻ്റീനയുടെ തീം നൽകിയത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും പൊതുവഴികളിലും വലിയ കൗതുകത്തിനും ശ്രദ്ധ നേടുന്നതിനും കാരണമായി. ജൂൺ 17-ന് നടന്ന ആദ്യ ഗ്രൂപ്പ് മത്സരത്തിൽ അർജൻ്റീന 3-0 ന് അൾജീരിയയെ പരാജയപ്പെടുത്തി. ഈ മത്സരത്തിൽ ക്യാപ്റ്റൻ ലയണൽ മെസ്സി ഹാട്രിക് നേടി ചരിത്രം കുറിച്ചിരുന്നത് ഇവരുടെ പ്രതീക്ഷക്ക് കൂടുതൽ ആക്കം കൂട്ടുന്നു.

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BLUE WHITE CAR PAINTING
ARGENTINA FANS CAR DESIGN
KERALA FOOTBALL FANS
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