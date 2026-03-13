ETV Bharat / sports

സ്ത്രീകളുടെ കായിക ഇനങ്ങളിൽ പുരുഷന്മാരെ വിലക്കി; 2028 ഒളിമ്പിക്‌സില്‍ കർശന ലിംഗനയവുമായി ട്രംപ്

വനിതാ വിഭാഗത്തിൽ പുരുഷന്മാരെ വിലക്കി ട്രംപിന്‍റെ ഉത്തരവ്!

President Donald Trump
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 13, 2026 at 2:45 PM IST

വാഷിങ്‌ടണ്‍ ഡിസി: 2028ൽ അമേരിക്കയിലെ ലോസ് ആഞ്ചലസിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന സമ്മർ ഒളിമ്പിക്‌സില്‍ വനിതാ വിഭാഗം കായിക മത്സരങ്ങളിൽ പുരുഷന്മാർ മത്സരിക്കുന്നത് അനുവദിക്കില്ലെന്ന് പ്രസിഡന്‍റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. കായികരംഗത്തെ ലിംഗനയവുമായി (Gender Policy) ബന്ധപ്പെട്ട് തന്‍റെ ഭരണകൂടം സ്വീകരിക്കുന്ന കർശന നിലപാട് ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് ട്രംപ് ഈ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്.

രണ്ട് ലിംഗവിഭാഗങ്ങൾ മാത്രം

കായിക ഇനങ്ങളിലെ ലിംഗപരമായ വേർതിരിവ് സംബന്ധിച്ച് പുതിയ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഉത്തരവിൽ താൻ ഒപ്പിട്ടതായി ട്രംപ് അറിയിച്ചു. ഗവൺമെന്‍റ് ഔദ്യോഗികമായി സ്ത്രീ, പുരുഷൻ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ലിംഗവിഭാഗങ്ങളെ മാത്രമേ അംഗീകരിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് ഈ ഉത്തരവ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. അമേരിക്ക ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന എല്ലാ അന്താരാഷ്ട്ര കായിക മത്സരങ്ങൾക്കും ഈ നയം ബാധകമായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

'സ്ത്രീകളുടെ കായിക ഇനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ പുരുഷന്മാരെ മാറ്റിനിർത്തുകയാണ്. ലോകത്ത് പുരുഷനെന്നും സ്ത്രീയെന്നും രണ്ട് ലിംഗവിഭാഗങ്ങൾ മാത്രമേയുള്ളൂ എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഉത്തരവിൽ ഞാൻ ഒപ്പിട്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇത് അല്‍പം സങ്കീർണ്ണമായ കാര്യമാണെന്ന് തോന്നാം, പക്ഷേ 2028 ഒളിമ്പിക്‌സില്‍ സ്ത്രീകളോട് മത്സരിക്കാൻ പുരുഷന്മാരെ അമേരിക്ക അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ ലോകത്തിന് വ്യക്തമായ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുകയാണ്, ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

ലോസ് ആഞ്ചലസ് ഒളിമ്പിക്‌സ്

2028ലെ ഒളിമ്പിക്‌സ് മത്സരങ്ങളുടെ വിശദമായ ഷെഡ്യൂൾ കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്‌ച പുറത്തുവിട്ടു. 2028 ജൂലൈ 14ന് ആരംഭിക്കുന്ന മത്സരങ്ങൾ ജൂലൈ 30നാണ് സമാപിക്കുന്നത്. ലോസ് ആഞ്ചലസ്, ഒക്ലഹോമ സിറ്റി എന്നിവിടങ്ങളിലായി 18 മേഖലകളിലായാണ് മത്സരങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 51 കായിക ഇനങ്ങളിലായി 49 മത്സരങ്ങൾ അരങ്ങേറുന്ന ഈ ഒളിമ്പിക്‌സ് ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കായിക മേളയായിരിക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ അവകാശപ്പെടുന്നു. ട്രയാത്ത്‌ലൺ ആണ് ആദ്യ മെഡൽ നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്ന മത്സരം.

ടിക്കറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ

ലോസ് ആഞ്ചലസ് ഒളിമ്പിക്സിനായുള്ള ടിക്കറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടികൾ ഇപ്പോൾ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ്. 2026 ജനുവരി 14ന് ആരംഭിച്ച രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രക്രിയ 2026 മാർച്ച് 18-ന് അവസാനിക്കും. ടിക്കറ്റ് നറുക്കെടുപ്പിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ നിശ്ചിത തീയതിക്കുള്ളിൽ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ tickets.la28.org വഴി പ്രൊഫൈൽ തയ്യാറാക്കേണ്ടതുണ്ട്. രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവർക്ക് ഏപ്രിൽ മാസം മുതൽ ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങാനുള്ള സമയം അനുവദിച്ചു നൽകും.

