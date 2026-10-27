കരാട്ടെയിൽ നിന്ന് പോൾവോൾട്ടിലേക്ക്; ബ്രസീലിലെ ലോക സ്കൂള് മേളയിലേക്ക്, സുവര്ണതാരമാകാന് അമൽ ചിത്ര
പോൾ വോൾട്ടിലെ ഉറച്ച സ്വർണ പ്രതീക്ഷയായ താരം അമൽ ചിത്രക്ക് ലോക സ്കൂൾ കായികമേളയിലും മത്സരിക്കാനുള്ള സുവർണാവസരം ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
Published : October 27, 2026 at 3:46 PM IST
കെ ശശീന്ദ്രന്
കോഴിക്കോട്: സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയിലെ അത്ലറ്റിക്സ് മത്സരങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായിരിക്കുകയാണ്. കിരീടം നിലനിർത്താൻ മലപ്പുറം ഒരുങ്ങുമ്പോൾ കരുത്തേകുന്നത് ഐഡിയൽ കടകശേരിയാണ്. മലപ്പുറം ജില്ലയെ കഴിഞ്ഞ തവണ ചാമ്പ്യൻ പട്ടത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് ഐഡിയൽ കടകശേരി സ്കൂളാണ്.
ഈ വർഷത്തെ മത്സരങ്ങൾക്കായി 45 അംഗ കായിക താരങ്ങളുടെ ടീമുമായി അവർ കോഴിക്കോട്ടെത്തിയപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ഇരട്ടിമധുരം കൂടി ഉണ്ട്. പോൾ വോൾട്ടിലെ ഉറച്ച സ്വർണ പ്രതീക്ഷയായ താരം അമൽ ചിത്രക്ക് ലോക സ്കൂൾ കായികമേളയിലും മത്സരിക്കാനുള്ള സുവർണാവസരം ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
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കഴിഞ്ഞ തവണ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ വെള്ളി മെഡൽ നേടിയിരുന്നു. അതിനു മുമ്പത്തെ തവണ ഗോൾഡ് കിട്ടി, ഇത്തവണ ഗോൾഡ് കിട്ടുമെന്ന് നല്ല പ്രതീക്ഷയും വിശ്വാസവുമുണ്ട്. ബ്രസീലിൽ നടക്കുന്ന ലോക സ്കൂൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവസരം റെഡിയായിട്ടുണ്ട്, ഡിസംബറിലാണ് മത്സരം. പരിശീലനം നന്നായിട്ട് തന്നെ പോകുന്നുണ്ട്, ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് ജമ്പിങ് സെക്ഷൻ പോകുന്നുണ്ട്.
കോച്ചിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് പോൾ വോൾട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്തതെന്ന് അമൽ ചിത്ര ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. " നിലവിലുള്ള ബെസ്റ്റ് 3.10 ആണ്, 3.20 ചെയ്യാം പറ്റുമെന്ന കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട്. വീട്ടിൽ ഞാനും അനിയത്തിയും കരാട്ടേക്കാരാണ്, അച്ഛനാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അച്ഛൻ ഡ്രൈവറും അമ്മ ഹൗസ് വൈഫുമാണ്. ആദ്യം സ്കൂളിൽ കരാട്ടെ മത്സരത്തിലാണ് പങ്കെടുത്തത് പിന്നീട് അത് ഓട്ട മത്സരത്തിലേക്ക് മാറി. അതിനുശേഷം കോച്ചിൻ്റെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് പോൾ വോൾട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്തത്" അമൽ ചിത്ര ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
സ്കൂൾ മീറ്റുകളിലേക്ക് കുട്ടികളെ മത്സരിപ്പിക്കുക എന്നതിലുപരി, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ നിലവാരമുള്ള താരങ്ങളെ കേരളത്തിനും രാജ്യത്തിനും സംഭാവന ചെയ്യുക എന്ന വലിയ ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് തങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്ന് സ്കൂൾ കോച്ച് ഷാഫി അമ്മയത്തും കായിക വിഭാഗം മേധാവി നിധീഷ് ചാക്കോയും പറഞ്ഞു. പോൾവാൾട്ട് അടക്കമുള്ള ജമ്പ് ഇനങ്ങളിലാണ് ഇത്തവണ കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷയർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. മത്സരങ്ങളിൽ ഏഴോളം സ്വർണ മെഡലുകൾ ഉറപ്പായും നേടാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
കൂടുതൽ കുട്ടികളെ കേരള ടീമിന് വേണ്ടി നാഷണൽ മീറ്റിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഈ വർഷത്തെ പ്രധാന ടാർഗറ്റ്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷവും ജില്ലയെ ചാമ്പ്യൻ പട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിൽ ഐഡിയൽ കടകശേരിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വർഷവും ആ നേട്ടം ആവർത്തിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണെന്ന് ഇരുവരും പറഞ്ഞു.
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