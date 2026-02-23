ക്രീസിനോട് വിടപറയാൻ അലീസ ഹീലി; ഇന്ത്യക്കെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്ക് നാളെ തുടക്കം
അലീസ ഹീലിയുടെ വിടവാങ്ങൽ പരമ്പരയ്ക്ക് നാളെ ബ്രിസ്ബേനിൽ തുടക്കം.
Published : February 23, 2026 at 7:47 PM IST
ബ്രിസ്ബേൻ: രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ഓസ്ട്രേലിയൻ ഇതിഹാസ താരം അലീസ ഹീലി തന്റെ കരിയറിലെ അവസാന ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്കായി നാളെ പാഡ് കെട്ടും. ഇന്ത്യക്കെതിരായ മൾട്ടി-ഫോർമാറ്റ് പരമ്പരയിലെ നിർണ്ണായകമായ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ ഏകദിന പരമ്പരയിലെ ആദ്യ പോരാട്ടം നാളെ ബ്രിസ്ബേനിലെ അലൻ ബോർഡർ ഫീൽഡിൽ നടക്കും. ടി20 പരമ്പര 2-1ന് കൈവിട്ട ഓസ്ട്രേലിയ, ഏകദിനത്തിലൂടെ ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവിനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
തന്റെ വിടവാങ്ങൽ പരമ്പരയാണെങ്കിലും വിക്കറ്റിന് പിന്നിൽ ഹീലിയെ കാണാനാവില്ല. ടി20 പരമ്പരയിലെന്നപോലെ ബെത്ത് മൂണി തന്നെ വിക്കറ്റ് കീപ്പിംഗ് ചുമതല തുടരും. വരാനിരിക്കുന്ന വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് പര്യടനം കൂടി കണക്കിലെടുത്ത് ടീമിലെ തുടർച്ച നിലനിർത്താനാണ് സെലക്ടർമാരുടെ തീരുമാനം. 2014 മുതൽ ടീമിലെ വിശ്വസ്തയായ കീപ്പറായിരുന്ന ഹീലി, 275 പുറത്താക്കലുകളുമായി ലോക റെക്കോർഡിന് ഉടമയാണ്. ഡബ്ല്യു.ബി.ബി.എൽ സീസണിനു ശേഷം താരം കീപ്പിംഗ് നടത്തിയിട്ടില്ല.
Alyssa Healy is back and ready to lead the Aussies' charge against the new world champs 👊#AUSvIND pic.twitter.com/3UYPwia5fk— cricket.com.au (@cricketcomau) February 23, 2026
ടീമിൽ നിർണ്ണായക മാറ്റങ്ങൾ
ഹീലി മടങ്ങിയെത്തുന്നതോടെ ഓപ്പണിംഗിൽ ജോർജ വോളിന് സ്ഥാനം നഷ്ടമാകും. ഫോബ് ലിച്ച്ഫീൽഡുമായി ചേർന്ന് ഹീലി തന്നെയാകും ഇന്നിംഗ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. സ്പിൻ നിരയിൽ ജോർജ വെയർഹാമിന് പകരം അലാന കിംഗ് ഇടംപിടിച്ചേക്കും. ഗ്രേസ് ഹാരിസ് ഏകദിന സ്ക്വാഡിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല. വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ തഹ്ലിയ മഗ്രാത്ത്, മൂന്ന് വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയ നിക്കോള കാരി എന്നിവരും സെലക്ടർമാരുടെ പരിഗണനയിലുണ്ട്.
ലക്ഷ്യം വ്യക്തിഗത നേട്ടമല്ല, ടീമിൻ്റെ വിജയം
'കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ച ടീമിന് പുറത്തിരുന്ന് കളി കാണുന്നത് വിചിത്രമായ അനുഭവമായിരുന്നു. സ്വന്തം യാത്രയയപ്പിനേക്കാൾ ഉപരി ടീമിന് ഈ പരമ്പര നേടിക്കൊടുക്കുക എന്നതിനാണ് ഞാൻ മുൻഗണന നൽകുന്നതെന്ന് ഹീലി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ക്വീൻസ്ലൻഡ് സ്വദേശിയായ ഹീലിക്ക് തന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും മുന്നിൽ കളിക്കാനിറങ്ങുന്നതിന്റെ ആവേശവുമുണ്ട്. സിഡ്നിയിൽ കളിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ജന്മനാടായ ക്വീൻസ്ലൻഡിൽ കരിയർ അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നത് പ്രത്യേകതയുള്ള കാര്യമാണെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പ്രശസ്ത താരം ഇയാൻ ഹീലിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വലിയൊരു സംഘം ബന്ധുക്കൾ ഹീലിയുടെ അവസാന മത്സരങ്ങൾ കാണാൻ സ്റ്റേഡിയത്തിലെത്തും.
ഈ ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്കും പെർത്തിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഡേ-നൈറ്റ് ടെസ്റ്റിനും ശേഷം ഹീലി വിരമിക്കും. തുടർന്ന് സോഫി മോളിനക്സ് ഓസ്ട്രേലിയൻ ടീമിന്റെ നായകസ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കും. നിലവിൽ പരമ്പരയിൽ മോളിനക്സ് വൈസ് ക്യാപ്റ്റനായി തുടരും.
