ത്രില്ലര് പോരാട്ടത്തില് അൽവാരസിൻ്റെ മാന്ത്രിക ഗോൾ; സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനെ തകർത്ത് അർജൻ്റീന ലോകകപ്പ് സെമിയിൽ!
മത്സരത്തിൻ്റെ 105-ാം മിനിറ്റില് ജൂലിയൻ അൽവാരസാണ് അർജൻ്റീനയുടെ വിജയമുറപ്പിച്ച ആ മനോഹരമായ 'മഴവിൽ ഗോൾ' നേടിയത്..
Published : July 12, 2026 at 9:30 AM IST
വാഷിങ്ടണ്: 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിൻ്റെ ത്രില്ലര് ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ പോരാട്ടത്തിൽ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനെ 3-1 ന് തകർത്ത് അർജൻ്റീന സെമി ഫൈനലിൽ. നിശ്ചിത സമയത്ത് ഇരുടീമുകളും 1-1 ന് സമനില പാലിച്ചതോടെ എക്സ്ട്രാ ടൈമില് പിറന്ന രണ്ട് ഗോളുകളുടെ ബലത്തിലാണ് മുൻ ചാമ്പ്യൻമാര് വിജയിച്ചത്. മത്സരത്തിൻ്റെ 105-ാം മിനിറ്റില് ജൂലിയൻ അൽവാരസാണ് അർജൻ്റീനയുടെ വിജയമുറപ്പിച്ച ആ മനോഹരമായ 'മഴവിൽ ഗോൾ' നേടിയത്..
സ്വിസ് പ്രതിരോധ പൂട്ട് പൊളിച്ച് അർജൻ്റീന
ലോകമെമ്പടുമുള്ള ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾക്ക് ശ്വാസമടക്കിപ്പിടിച്ചു മാത്രം കാണാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു ക്ലാസിക് പോരാട്ടത്തിനാണ് ഹൂസ്റ്റണിലെ എൻആർജി സ്റ്റേഡിയം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. ടൂർണമെൻ്റിലെ കറുത്ത കുതിരകളായ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് തങ്ങളുടെ ലോകോത്തര പ്രതിരോധം കൊണ്ട് അർജൻ്റീനയെ പലപ്പോഴും സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കി. എന്നാൽ കളിയിലെ നിർണായക നിമിഷങ്ങളിൽ മെസ്സിയുടെ തന്ത്രങ്ങളും അൽവാരസിൻ്റെ പ്രതിഭയും അർജൻ്റീനയ്ക്ക് രക്ഷയായി.
🇦🇷 Argentina have qualified for the Semi-finals!#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 12, 2026
മത്സരത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽത്തന്നെ സ്വിസ് പ്രതിരോധത്തെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് അർജൻ്റീനയാണ് ആദ്യ ഗോൾ നേടിയത്. 10ാം മിനിറ്റില് നായകൻ ലയണൽ മെസ്സി എടുത്ത മനോഹരമായ ഒരു കോർണർ കിക്ക് സ്വിസ് ബോക്സിലേക്ക് കൃത്യമായി ഉയർന്നു വന്നു. ബോക്സിൻ്റെ ഇടതുഭാഗത്ത് കൃത്യമായി നിലയുറപ്പിച്ചിരുന്ന ലിവർപൂൾ മധ്യനിര താരം അലക്സിസ് മാക് അലിസ്റ്റർ അതിശക്തമായ ഒരു ഹെഡ്ഡറിലൂടെ പന്ത് പോസ്റ്റിൻ്റെ താഴെ വലതുമൂലയിലേക്ക് എത്തിക്കുകയായിരുന്നു. സ്വിസ് ഗോളി ഗ്രെഗർ കോബലിന് ഇത് തടയാൻ ഒരവസരവും ലഭിച്ചില്ല.
ആദ്യ പകുതിയിൽ ഒരു ഗോളിന് പിന്നിലായെങ്കിലും രണ്ടാം പകുതിയിൽ ശക്തമായ ആക്രമണങ്ങളിലൂടെ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് സമനില പിടിച്ചു. 67ാം മിനിറ്റില് സ്വിസ് പ്രതിരോധ താരം റിക്കാർഡോ റോഡ്രിഗസ് നൽകിയ കൃത്യമായ അസിസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് ഈ ഗോൾ പിറന്നത്. അർജൻ്റീന പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ പിഴവ് മുതലെടുത്ത് ബോക്സിനുള്ളിലേക്ക് കുതിച്ചുകയറിയ ഡാൻ എൻഡോയ് പന്ത് വലയിലാക്കി സ്വിസ് ക്യാമ്പിന് ആവേശം പകർന്നു. തുടർന്ന് 72-ാം മിനിറ്റിൽ സ്വിസ് സ്ട്രൈക്കർ ബ്രീൽ എംബോളോ ചുവപ്പ് കാർഡ് കണ്ട് പുറത്തുപോയതോടെ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് 10 പേരായി ചുരുങ്ങി.
90 മിനിറ്റിലും ഇരുടീമുകളും സമനില പാലിച്ചതോടെ മത്സരം 30 മിനിറ്റ് നീളുന്ന എക്സ്ട്രാ ടൈമിലേക്ക് നീങ്ങി. ആരാധകർ പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ട് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കെയാണ് എക്സ്ട്രാ ടൈമിൻ്റെ ഒന്നാം പകുതിയുടെ അവസാന നിമിഷത്തിൽ (105') ആ മാന്ത്രിക നിമിഷം പിറന്നത്. ബോക്സിന് തൊട്ടുപുറത്ത് വെച്ച് എൻസോ ഫെർണാണ്ടസിൽ നിന്നും ലഭിച്ച പന്തുമായി മുന്നേറിയ ജൂലിയൻ അൽവാരസ്, സ്വിസ് പ്രതിരോധ നിരയെ കബളിപ്പിച്ച് പോസ്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ വലതുമൂലയിലേക്ക് തൊടുത്ത വായുവിൽ വളഞ്ഞിറങ്ങിയ ഗോൾ യാൻ സോമറിന് ഒന്നു തൊടാൻ പോലും സാധിക്കാത്തവിധം അതിവേഗത്തിൽ വലയിൽ പതിച്ചു. ടൂർണമെൻ്റിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ഗോളുകളിലൊന്നായി വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതായിരുന്നു ഈ മനോഹര ഗോള്. പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങിയ ലൗട്ടാരോ മാർട്ടീനസ് മത്സരത്തിന്റെ 120-ാം മിനിറ്റിൽ മൂന്നാമത്തെ ഗോളും നേടി അർജൻ്റീനയുടെ സെമി ഫൈനൽ ടിക്കറ്റ് ഉറപ്പിച്ചു.
Julian Alvarez's superb strike puts Argentina back on top! 👏🇦🇷#FIFAWorldCup pic.twitter.com/6FwebXMYbG— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 12, 2026
സെമിയിൽ ഇനി ലയണൽ മെസ്സിയും ജൂഡ് ബെല്ലിംഗ്ഹാമും നേർക്കുനേർ!
സ്വിസ് പടയെ കീഴടക്കിയതോടെ ജൂലൈ 15 ബുധനാഴ്ച അറ്റ്ലാൻ്റയിൽ നടക്കുന്ന ഒന്നാം സെമി ഫൈനലിൽ അർജൻ്റീന കരുത്തരായ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ നേരിടും. നോർവെയെ തകർത്ത് വരുന്ന ഇംഗ്ലണ്ടും സ്വിസിനെ വീഴ്ത്തിയ അർജൻ്റീനയും നേർക്കുനേർ വരുമ്പോൾ ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ മറ്റൊരു ഇതിഹാസ പോരാട്ടത്തിനാണ് വഴിയൊരുങ്ങുന്നത്.
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