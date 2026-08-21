വിനിലിന് മൂന്ന് വിക്കറ്റ്, അസറുദ്ദീന് അർധസെഞ്ചുറി; കെസിഎല്ലിൽ റോയൽസിനെ കീഴടക്കി ആലപ്പി
കെസിഎല്ലിൽ ട്രിവാൺഡ്രം റോയൽസിനെതിരെ തകർപ്പൻ വിജയവുമായി ആലപ്പി റിപ്പിൾസ്
Published : August 21, 2026 at 7:04 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കേരള ക്രിക്കറ്റ് ലീഗിൽ ട്രിവാൺഡ്രം റോയൽസിനെതിരെ ആലപ്പി റിപ്പിൾസിന് എട്ട് വിക്കറ്റിന്റെ മിന്നും വിജയം. മത്സരത്തില് ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ആദ്യം ബാറ്റിംഗിന് ഇറങ്ങിയ റോയൽസിന് 20 ഓവറിൽ എട്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 126 റൺസ് മാത്രമേ എടുക്കാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ. മറുപടി ബാറ്റിംഗിൽ ചെറിയ വിജയലക്ഷ്യം വെറും 12.5 ഓവറിൽ രണ്ട് വിക്കറ്റ് മാത്രം നഷ്ടപ്പെടുത്തി ആലപ്പി മറികടന്നു. നാല് ഓവറിൽ 19 റൺസ് മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്ത് മൂന്ന് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയ ടി എസ് വിനിലിന്റെ തകര്പ്പന് ബോളിംഗും, മുഹമ്മദ് അസറുദ്ദീന്റെ മാരക ബാറ്റിംഗുമാണ് ആലപ്പിക്ക് ഉജ്ജ്വല വിജയം സമ്മാനിച്ചത്. ടി എസ് വിനിലാണ് പ്ലെയർ ഓഫ് ദി മാച്ച്.
മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ കൃത്യതയാർന്ന ബോളിംഗ് പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത ആലപ്പി റിപ്പിൾസ് കളി പൂർണ്ണമായും തങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കുകയായിരുന്നു. ആദ്യ മൂന്ന് ഓവറുകളിൽ തന്നെ മൂന്ന് നിർണ്ണായക വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി വിനിലാണ് റോയൽസിന്റെ ബാറ്റിംഗ് നിരയൊടിച്ചത്. വിഷ്ണു വിനോദ്, ഗോവിന്ദ് ദേവ് പൈ, അഭിഷേക് പി. നായർ എന്നിവരെ വിനിൽ അതിവേഗം പവലിയനിലേക്ക് മടക്കി അയച്ചു. പിന്നാലെ റണ്ണൗട്ടിലൂടെ ക്യാപ്റ്റൻ കൃഷ്ണപ്രസാദ് കൂടി പുറത്തായതോടെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ 21 റൺസിന് 4 വിക്കറ്റ് എന്ന തകർച്ചയിലായിരുന്നു റോയൽസ്.
എന്നാൽ, മധ്യനിരയിൽ സിജോമോൻ ജോസഫും ഭരത് സൂര്യയും കെ. അജീഷും നടത്തിയ ശക്തമായ പ്രതിരോധമാണ് ടീമിനെ ഒരു മാന്യമായ സ്കോറിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. 46 റൺസോടെ പുറത്താകാതെ നിന്ന സിജോമോൻ ജോസഫാണ് റോയൽസിന്റെ ടോപ് സ്കോറർ. അജീഷ് 23 റൺസും ഭരത് സൂര്യ 17 റൺസും നേടി. ആലപ്പിക്ക് വേണ്ടി ടി.എസ്. വിനിൽ മൂന്നും ജലജ് സക്സേന രണ്ടും വിക്കറ്റുകൾ വീതം സ്വന്തമാക്കി.
മറുപടി ബാറ്റിംഗിൽ ആലപ്പിക്ക് വേണ്ടി മുഹമ്മദ് അസറുദ്ദീൻ വെടിക്കെട്ട് തുടക്കമാണ് സമ്മാനിച്ചത്. ട്രിവാൺഡ്രം റോയൽസ് ബോളർമാരെ ക്രീസിന്റെ നാനാഭാഗത്തേക്കും അടിച്ചുകയറ്റിയ താരം വെറും 20 പന്തുകളിൽ നിന്ന് തന്റെ അർദ്ധ സെഞ്ച്വറി തികച്ചു. പിന്നാലെ 4.2 ഓവറിൽ തന്നെ ആലപ്പിയുടെ സ്കോർ 50 കടന്നിരുന്നു. ഒടുവിൽ 29 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 8 ഫോറുകളും 5 സിക്സറുകളും അടക്കം 68 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടിയ അസറുദ്ദീനെ നിഖിലിന്റെ പന്തിൽ അക്ഷയ് മനോഹർ പിടികൂടി പുറത്താക്കിയെങ്കിലും റിപ്പിൾസ് വിജയം സുരക്ഷിതമാക്കിയിരുന്നു. തുടർന്ന് ക്രീസിലൊന്നിച്ച കെ.എ. അരുണും ക്യാപ്റ്റൻ സച്ചിൻ ബേബിയും ചേർന്ന് കൂടുതൽ വിക്കറ്റ് നഷ്ടങ്ങളില്ലാതെ ടീമിനെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ചു. സച്ചിൻ ബേബി 26 റൺസുമായും കെ.എ. അരുൺ 24 റൺസുമായും പുറത്താകാതെ നിന്നു. റോയൽസിന് വേണ്ടി നിഖിലും ബേസിൽ എൻ.പിയും ഓരോ വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തി.
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