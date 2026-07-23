ലോക ചാമ്പ്യനു സ്വന്തം നാട്ടിൽ കാലിടറി; ചെന്നൈ ചെസ്സിൽ മുത്തമിട്ട് അലിറേസ, അർജുന് നിരാശ
ചെന്നൈ ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെസ്സ്: അർജുൻ എരിഗെയ്സിയെ സമനിലയിൽ തളച്ച് അലിറേസ ഫിറൂസ്ജയ്ക്ക് കിരീടം; ലോക ചാമ്പ്യൻ ഡി ഗുകേഷ് അവസാന സ്ഥാനത്ത്.
Published : July 23, 2026 at 12:20 PM IST
ചെന്നൈ: ചെന്നൈ ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെസ്സ് ടൂർണമെന്റില് ഫ്രഞ്ച് താരം അലിറേസ ഫിറൂസ്ജ ചാമ്പ്യനായി. അവസാന റൗണ്ടിൽ ഇന്ത്യയുടെ ലോക നാലാം നമ്പർ താരം അർജുൻ എരിഗെയ്സിയെ സമനിലയിൽ തളച്ചാണ് ഫിറൂസ്ജ കിരീടം ചൂടിയത്. ടൂർണമെന്റിലുടനീളം അപരാജിതനായി കുതിച്ച ഫ്രഞ്ച് ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ രണ്ട് വിജയങ്ങളും അഞ്ച് സമനിലകളും ഉൾപ്പെടെ ഏഴ് റൗണ്ടുകളിൽ നിന്ന് 4.5 പോയിന്റ് നേടിയാണ് ചാമ്പ്യൻപട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത്.
കിരീടത്തോടൊപ്പം 25 ലക്ഷം രൂപയുടെ (ഏകദേശം 26,500 യു.എസ് ഡോളർ) സമ്മാനത്തുകയും വിലപ്പെട്ട ഫിഡെ സർക്യൂട്ട് പോയിന്റും ഫ്രഞ്ച് താരം സ്വന്തമാക്കി. മൊത്തം 75 ലക്ഷം രൂപയാണ് ടൂർണമെന്റിന്റെ ആകെ സമ്മാനത്തുക.
അബ്ദുസത്തോറോവിന്റെ തോൽവി
അവസാന റൗണ്ട് മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്നതിനു മുന്പ് ഫിറൂസ്ജയ്ക്ക് ഇന്ത്യയുടെ അർജുൻ എരിഗെയ്സി, ഉസ്ബെക്കിന്റെ നൊദിർബെക് അബ്ദുസത്തോറോവ് എന്നിവരേക്കാൾ അര പോയിന്റിന്റെ നേരിയ മുൻതൂക്കമുണ്ടായിരുന്നു. കിരീടപ്പോരാട്ടത്തിൽ സജീവമായി നിൽക്കാൻ കറുത്ത കരുക്കളുമായി കളിച്ച അബ്ദുസത്തോറോവിനു വിജയം അനിവാര്യമായിരുന്നു. എന്നാൽ റഷ്യൻ താരം ദിമിത്രി ആൻഡ്രേയ്കിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ 37-ാം നീക്കത്തിൽ അബ്ദുസത്തോറോവ് അപ്രതീക്ഷിത പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങി.
തന്റെ തൊട്ടടുത്ത എതിരാളി ടൂർണമെന്റില് നിന്ന് പുറത്തായതോടെ അർജുനെതിരെ ഒരു സമനില മാത്രം മതിയായിരുന്നു ഫിറൂസ്ജയ്ക്ക് ചാമ്പ്യനാകാൻ. മത്സരത്തിൽ ഒട്ടും റിസ2ക് എടുക്കാതിരുന്ന ഫ്രഞ്ച് താരം കളി കരുതലോടെ റൂക്ക് ആൻഡ് പോൺ എൻഡ് ഗെയിമിലേക്ക് നയിക്കുകയും 41-ാം നീക്കത്തിൽ അർജുനുമായി പോയിന്റ് പങ്കുവെച്ച് കിരീടം ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
രണ്ടാം സ്ഥാനം പങ്കിട്ട് അർജുനും ആൻഡ്രേയ്കിനും
ഫിറൂസ്ജയെപ്പോലെ തന്നെ ടൂർണമെന്റില് ഒരൊറ്റ മത്സരത്തിൽ പോലും പരാജയപ്പെടാതെ മുന്നേറിയ റഷ്യയുടെ അബ്ദുസത്തോറോവ് ആൻഡ്രേയ്കിൻ അവസാന റൗണ്ടിലെ തകർപ്പൻ വിജയത്തോടെ 4 പോയിന്റ് നേടി. അവസാന റൗണ്ടിൽ സമനില വഴങ്ങിയ ഇന്ത്യയുടെ അർജുനും 4 പോയിന്റാണുള്ളത്. ഇതോടെ ഇരുവരും സംയുക്തമായി രണ്ടാം സ്ഥാനം പങ്കിട്ടു.
അതേസമയം, അവസാന റൗണ്ടിൽ തോറ്റ ഉസ്ബെക്ക് താരം നൊദിർബെക് അബ്ദുസത്തോറോവ്, ഇന്ത്യൻ ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർമാരായ നിഹാൽ സരിൻ, എം. പ്രണേഷ് എന്നിവർ 3.5 പോയിന്റുമായി നാലാം സ്ഥാനം പങ്കിട്ടു. അവസാന റൗണ്ടിൽ നിഹാൽ സരിനും പ്രണേഷും തമ്മിലുള്ള ഇന്ത്യൻ പോരാട്ടം സമനിലയിലാണ് കലാശിച്ചത്.
ഫോം കണ്ടെത്താനാകാതെ ഗുകേഷ്
നിലവിലെ ലോക ചെസ്സ് ചാമ്പ്യനായ ഇന്ത്യൻ യുവതാരം ഡി. ഗുകേഷിന് സ്വന്തം നാട്ടിൽ നടന്ന ഈ എലൈറ്റ് ടൂർണമെന്റില് കനത്ത നിരാശയാണ് നേരിടേണ്ടി വന്നത്. ടൂർണമെന്റിലുടനീളം താളം കണ്ടെത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടിയ ഗുകേഷ് കളിച്ച ഏഴ് മത്സരങ്ങളിൽ മൂന്നെണ്ണത്തിലും പരാജയപ്പെട്ടു. വെറും 2 പോയിന്റ് മാത്രം നേടാനായ ലോക ചാമ്പ്യൻ എട്ട് താരങ്ങൾ അണിനിരന്ന റൗണ്ട് റോബിൻ ടൂർണമെന്റില് ഏറ്റവും അവസാന സ്ഥാനത്താണ് (എട്ടാം സ്ഥാനം) ഫിനിഷ് ചെയ്തത്. ബുധനാഴ്ച നടന്ന അവസാന റൗണ്ടിൽ അമേരിക്കയുടെ വിവാദ താരം ഹാൻസ് നീമാനുമായി ഗുകേഷ് സമനിലയിൽ പിരിയുകയായിരുന്നു.
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