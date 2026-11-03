'ടൈപ്പ് 1 പ്രമേഹം എന്റെ സ്വപ്നങ്ങളെ തടഞ്ഞില്ല'; ലോക ഒന്നാം റാങ്ക് തിളക്കത്തിൽ സ്വരേവ്
നാലാം വയസ്സിൽ പ്രമേഹം, മത്സരങ്ങൾക്കിടയിലെ ഇൻസുലിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ; പ്രതിസന്ധികൾ മറികടന്ന സ്വരേവിന്റെ വിജയഗാഥ ഇങ്ങനെ.
Published : November 3, 2026 at 11:05 AM IST
ഹെെദരാബാദ്: കടുത്ത പ്രതിസന്ധികളെയും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളെയും മനോബലം കൊണ്ട് മറികടന്ന് അലക്സാണ്ടർ സ്വരേവ് ലോക ടെന്നീസ് റാങ്കിംഗിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്. ഈ വർഷം കരിയറിലെ ആദ്യ രണ്ട് ഗ്രാൻഡ്സ്ലാം കിരീടങ്ങൾ (ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ, യു.എസ് ഓപ്പൺ) സ്വന്തമാക്കിയ സ്വരേവ്, ടെന്നീസ് ചരിത്രത്തിൽ ലോക ഒന്നാം നമ്പറാകുന്ന മുപ്പതാമത്തെ താരമെന്ന റെക്കോർഡും സ്വന്തം പേരിൽ കുറിച്ചു.
തന്റെ 29-ാം വയസ്സിൽ ഈ നേട്ടത്തിലെത്തുന്ന സ്വരേവ്, ആദ്യമായി ലോക ഒന്നാം നമ്പറാകുന്ന ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ രണ്ടാമത്തെ താരം കൂടിയാണ്. 1974-ൽ മുപ്പതാം വയസ്സിൽ ഒന്നാം നമ്പറായ ജോൺ ന്യൂകോംബ് മാത്രമാണ് സ്വരേവിന് മുന്നിലുള്ളത്. ഒളിമ്പിക് ചാമ്പ്യനും രണ്ട് തവണ എ.ടി.പി ഫൈനൽസ് ജേതാവുമായ സ്വരേവ്, ഈ വർഷത്തെ റാങ്കിംഗിൽ ഒന്നാമനായി തന്നെ സീസൺ അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.
Alexander Zverev overtakes Jannik Sinner in the PIF ATP Rankings 🔝✨ #PIF #ATPRankings #Partner https://t.co/T6e9g9ed66— ATP Tour (@atptour) November 2, 2026
റാങ്കിംഗിൽ ഒന്നാമതെത്തിയതിന് പിന്നാലെ, ടൈപ്പ് 1 പ്രമേഹത്തെ തോൽപ്പിച്ച് താൻ നടത്തിയ പോരാട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് എ.ടി.പി വെബ്സൈറ്റിൽ സ്വരേവ് എഴുതിയ വൈകാരികമായ കുറിപ്പ് ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധേയമാവുകയാണ്.
അമ്മയായിരുന്നു കരുത്ത്
നാലാം വയസ്സിൽ ടൈപ്പ് 1 പ്രമേഹം സ്ഥിരീകരിച്ചപ്പോൾ, സ്വരേവിന് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കായിക കരിയർ അസാധ്യമാണെന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ വിധിയെഴുതിയത്. മത്സരങ്ങൾക്കിടയിൽ പോലും പ്രമേഹം നിയന്ത്രിക്കാൻ ഇൻസുലിൻ ഇഞ്ചക്ഷനുകൾ എടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടും സ്വരേവ് പിന്മാറിയില്ല. ഈ യാത്രയിൽ തന്റെ അമ്മ ഐറീന നൽകിയ പിന്തുണയെ താരം നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു.
"ഡോക്ടർമാർ അസാധ്യമെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും എന്നെ കേൾപ്പിക്കാൻ അമ്മ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. എന്ത് പ്രതിബന്ധമുണ്ടായാലും എന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് അമ്മ തടസ്സമിട്ടില്ല. ടൈപ്പ് 1 പ്രമേഹത്തോടെയുള്ള ജീവിതം എന്നെ മറ്റുള്ളവരേക്കാൾ വേഗത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനും വളരാനും സഹായിച്ചു," സ്വരേവ് കുറിച്ചു. 16 വയസ്സുവരെ സ്വരേവിന്റെ ടെന്നീസ് കോച്ചും അമ്മയായിരുന്നു.
യാനിക് സിന്നറുടെ പരിക്കിനെ തുടർന്ന് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിയതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച സ്വരേവ്, എല്ലാവരും പൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തോടെ കളിക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമനാകുന്നതായിരുന്നു കൂടുതൽ സന്തോഷമെന്നും വ്യക്തമാക്കി.
In his own words ✍️ @AlexZverev writes about why Type 1 diabetes did not stop him from becoming the No. 1 tennis player in the world 🙌 https://t.co/qSlzWTmnjt— ATP Tour (@atptour) November 2, 2026
ഇത് പ്രമേഹ ബാധിതരായ കുട്ടികൾക്കുള്ള സന്ദേശം
തന്റെ ഈ ഒന്നാം നമ്പർ പദവി വ്യക്തിപരമായ നേട്ടത്തേക്കാൾ, പ്രമേഹ ബാധിതരായ ഒരു വലിയ സമൂഹത്തിന് ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്ന ഒന്നാണെന്ന് സ്വരേവ് വിശ്വസിക്കുന്നു. രോഗബാധിതരായ കുട്ടികളെ സഹായിക്കാൻ അദ്ദേഹം 'അലക്സാണ്ടർ സ്വരേവ് ഫൗണ്ടേഷൻ' സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
"ഈ രോഗമുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സ്വപ്നങ്ങൾ കൈവരിക്കാനാകുമെന്ന് ലോകത്തിന് കാണിച്ചുകൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. പ്രമേഹമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ലോക ഒന്നാം നമ്പറാകാമെങ്കിൽ ഈ രോഗത്തോട് പോരാടുന്ന എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്കും അതൊരു പ്രചോദനമാകും. ഭാവിയിൽ പ്രമേഹബാധിതനായ മറ്റൊരാൾ ലോക ഒന്നാം നമ്പറായാൽ, ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്നത് ഞാനായിരിക്കും," സ്വരേവ് തന്റെ കുറിപ്പ് അവസാനിപ്പിച്ചു.
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