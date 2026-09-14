ബെൻ ഷെൽട്ടനെ വീഴ്ത്തി; അലക്സാണ്ടര് സ്വരേവിന് കന്നി യുഎസ് ഓപ്പൺ കിരീടം
മൂന്ന് മാസത്തിനിടെ രണ്ട് ഗ്രാൻഡ്സ്ലാം കിരീടങ്ങൾ! സ്വരേവിന് യുഎസ് ഓപ്പൺ കിരീടം.
Published : September 14, 2026 at 10:04 AM IST
ന്യൂയോർക്ക്: അമേരിക്കൻ യുവതാരം ബെൻ ഷെൽട്ടന്റെ കന്നി ഗ്രാൻഡ്സ്ലാം മോഹങ്ങൾ തല്ലിക്കെടുത്തി ജർമ്മനിയുടെ അലക്സാണ്ടര് സ്വരേവ് യുഎസ് ഓപ്പൺ പുരുഷ സിംഗിൾസ് ചാമ്പ്യൻ. ഫ്ലഷിംഗ് മെഡോസിൽ നടന്ന ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിൽ ഒന്നിനെതിരെ മൂന്ന് സെറ്റുകൾക്കായിരുന്നു ലോക രണ്ടാം നമ്പർ താരമായ സ്വരേവിന്റെ കിരീടധാരണം. സ്കോർ: 6-3, 7-6(2), 5-7, 6-2.
മൂന്ന് മണിക്കൂറും 33 മിനിറ്റും നീണ്ടുനിന്ന കടുത്ത പോരാട്ടത്തിനൊടുവിലാണ് 29-കാരനായ സ്വരേവ് ന്യൂയോർക്കിൽ കന്നി കിരീടം ഉയർത്തിയത്. ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സ് സ്വർണ്ണ മെഡൽ ജേതാവായ താരത്തിന്റെ കരിയറിലെ 26-ാം കിരീടമാണിത്.
ആറ് വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് മധുരപ്രതികാരം
കരിയറിൽ ഇതുവരെ ഒരു ഗ്രാൻഡ്സ്ലാം കിരീടം പോലും ഇല്ലാതിരുന്ന സ്വരേവിന് 2026 സ്വപ്നതുല്യമായ വർഷമായി മാറി. കഴിഞ്ഞ ജൂണിൽ ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ നേടിയ താരം മൂന്ന് മാസത്തിനിടെ സ്വന്തമാക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഗ്രാൻഡ്സ്ലാം കിരീടമാണിത്.
From heartbreak to history for Sascha 🗽 https://t.co/HQils54jw0— US Open Tennis (@usopen) September 13, 2026
2020-ലെ യുഎസ് ഓപ്പൺ ഫൈനലിൽ ആദ്യ രണ്ട് സെറ്റുകൾ നേടിയ ശേഷം ഡൊമിനിക് തീമിനോട് അവിശ്വസനീയമായി പരാജയപ്പെട്ട സ്വരേവിന്, ആറ് വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള ഈ വിജയം കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ മധുരപ്രതികാരമായി മാറി. 'മുപ്പത് വർഷമായി ഒരു ഗ്രാൻഡ്സ്ലാം പോലുമില്ലാതെ കാത്തിരുന്ന ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് മാസത്തിനിടെ രണ്ട് കിരീടങ്ങൾ നേടിയിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെ കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ഫലമാണ് ഈ 2026 എന്ന് സ്വരേവ് പറഞ്ഞു.
ചരിത്രക്കുതിപ്പിനൊടുവിൽ ബെൻ ഷെൽട്ടന് കണ്ണീർ മടക്കം
23 വർഷമായി തുടരുന്ന അമേരിക്കൻ പുരുഷ താരങ്ങളുടെ ഗ്രാൻഡ്സ്ലാം കിരീട വരൾച്ച അവസാനിപ്പിക്കാനിറങ്ങിയ 23-കാരനായ ബെൻ ഷെൽട്ടന് ഫൈനലിൽ സ്വരേവിന്റെ അനുഭവസമ്പത്തിന് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങേണ്ടി വന്നു. 2003-ൽ ആൻഡി റോഡിക് ആണ് അവസാനമായി യുഎസ് ഓപ്പൺ നേടിയ അമേരിക്കൻ പുരുഷ താരം.
തോറ്റെങ്കിലും തലയുയർത്തിയാണ് ഷെൽട്ടൻ കോർട്ട് വിട്ടത്. ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ ഏഴ് തവണ ഗ്രാൻഡ്സ്ലാം ചാമ്പ്യനായ കാർലോസ് അൽകരാസിനെ പുലർച്ചെ 3:33 വരെ നീണ്ട ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ മത്സരത്തിൽ അട്ടിമറിച്ചാണ് ഷെൽട്ടൻ വരവറിയിച്ചത്. സെമിയിൽ ഫ്രാൻസിസ് തിയാഫോയെയും താരം വീഴ്ത്തി. 1972-ൽ ഇതിഹാസ താരം ആർതർ ആഷിന് ശേഷം യുഎസ് ഓപ്പൺ ഫൈനലിലെത്തുന്ന ആദ്യ ആഫ്രോ-അമേരിക്കൻ പുരുഷ താരമെന്ന ചരിത്രനേട്ടവും ഈ ടൂർണമെന്റിലൂടെ ഷെൽട്ടൻ സ്വന്തമാക്കി.
Aaaand that’s a wrap on Grand Slam tennis for 2026 🎬 https://t.co/tjCnqbBxr5— US Open Tennis (@usopen) September 13, 2026
മത്സരത്തിലുടനീളം ആധിപത്യം പുലർത്തിയ സ്വരേവ്, മൂന്നാം സെറ്റിൽ മാത്രമാണ് ഷെൽട്ടന് മുന്നിൽ ഒരു സർവീസ് പോയിന്റ് വഴങ്ങിയത്. എന്നാൽ നാലാം സെറ്റിൽ ശക്തമായി തിരിച്ചുവന്ന ജർമ്മൻ താരം രണ്ട് തവണ ഷെൽട്ടന്റെ സർവീസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കിരീടം ഉറപ്പിച്ചു. ലോക ടെന്നീസിലെ നിലവിലെ ഏറ്റവും മികച്ച താരം സ്വരേവ് ആണെന്ന് മത്സരശേഷം റണ്ണേഴ്സ് അപ്പായ ഷെൽട്ടനും സമ്മതിച്ചു.
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