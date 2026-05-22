മാന്ത്രിക ഫ്രീ കിക്കുമായി സിആർ7; അൽ-നസർ സൗദി പ്രോ ലീഗ് രാജാക്കന്മാർ
സീസണിൽ 28 ഗോളുകൾ, അൽ-നസറിനൊപ്പം കരിയറിലെ ആദ്യ സൗദി ലീഗ് കിരീടം ഉയർത്തി റൊണാൾഡോ.
Published : May 22, 2026 at 10:26 AM IST
റിയാദ്: അൽ-നസറിന് സൗദി പ്രോ ലീഗ് കിരീടം. സീസണിലെ നിർണായകമായ അവസാന മത്സരത്തിൽ ഡമാക്കിനെ ഒന്നിനെതിരെ നാല് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്താണ് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ അൽ-നസർ കിരീടത്തിൽ മുത്തമിട്ടത്. മത്സരത്തിൽ റൊണാൾഡോ ഇരട്ട ഗോളുകളോടെ തിളങ്ങി. 2018-19 സീസണിന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് അൽ-നസർ ലീഗ് ചാമ്പ്യന്മാരാകുന്നത്. തോൽവിയോടെ ഡമാക് ലീഗിൽ നിന്നും പുറത്തായി.
കിരീടപ്പോരാട്ടത്തിലെ നാടകീയത
ലീഗ് കിരീടം ഉറപ്പാക്കാൻ അവസാന മത്സരത്തിൽ അൽ-നസറിന് വിജയം അനിവാര്യമായിരുന്നു. അതേസമയം ശക്തരായ അൽ-ഹിലാലും കിരീടത്തിനായുള്ള മത്സരരംഗത്തുണ്ടായിരുന്നു. അൽ-ഫയ്ഹയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ സുൽത്താൻ മന്ദാഷ് നാലാം മിനിറ്റിൽ നേടിയ ഗോളിൽ അൽ-ഹിലാൽ വിജയം (1-0) സ്വന്തമാക്കിയതോടെ ലീഗിൽ താൽക്കാലികമായി അവർ ഒന്നാമതെത്തി. അൽ-നസർ ക്യാമ്പിൽ ഇത് കടുത്ത സമ്മർദ്ദമുണ്ടാക്കി. എന്നാൽ ഡമാക്കിനെതിരെ അൽ-നസർ വൻ വിജയം നേടിയതോടെ അൽ-ഹിലാലിന്റെ കിരീടപ്രതീക്ഷകൾ അവസാനിച്ചു. അൽ-ഹിലാലിന്റെ തട്ടകമായ നീലപ്പടയെ മറികടന്ന് കിരീടം റിയാദിന്റെ മഞ്ഞക്കുപ്പായക്കാർ സ്വന്തമാക്കുകയായിരുന്നു.
മറ്റൊരു മത്സരത്തിൽ വാർ പരിശോധനയിൽ അൽ-ഹിലാലിന്റേയും അൽ-ഫയ്ഹയുടെയും ഓരോ ഗോളുകൾ ഓഫ്സൈഡ് ആണെന്ന് കണ്ടെത്തി റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. കൂടാതെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ റൂബൻ നെവസ് പെനാൽറ്റി പാഴാക്കുകയും ചെയ്തു.
മത്സരഗതി
അൽ-നസറിന്റെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്ന മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ റൊണാൾഡോ, ജോവോ ഫെലിക്സ്, അബ്ദുള്ള അൽ ഖൈബാരി എന്നിവർ മികച്ച മുന്നേറ്റങ്ങൾ നടത്തിയെങ്കിലും ഡമാക് ഗോൾകീപ്പർ കെവിനെ മറികടക്കാനായില്ല. എന്നാൽ 34-ാം മിനിറ്റിൽ തകർപ്പൻ ഹെഡ്ഡറിലൂടെ സാദിയോ മാനെ അൽ-നസറിനെ മുന്നിലെത്തിച്ചു. ജോവോ ഫെലിക്സ് എടുത്ത കോർണർ കിക്കാണ് ഗോളിലേക്ക് വഴിവെച്ചത്.
രണ്ടാം പകുതിയുടെ തുടക്കത്തിൽ (52-ാം മിനിറ്റിൽ) കിങ്സ്ലി കോമാൻ അൽ-നസറിന്റെ ലീഡ് രണ്ടാക്കി ഉയർത്തി. എന്നാൽ മുഹമ്മദ് സിമാകാന്റെ ഹാൻഡ്ബോളിനെ തുടർന്ന് ലഭിച്ച പെനാൽറ്റി ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ച് മോർലെയെ സില്ല ഡമാക്കിനായി ഒരു ഗോൾ മടക്കി.
റൊണാൾഡോയുടെ മാന്ത്രികത
ഡമാക് ഒരു ഗോൾ മടക്കിയതോടെ മത്സരം കടുക്കുമെന്ന് തോന്നിച്ചെങ്കിലും 60-ാം മിനിറ്റിൽ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ തകർപ്പൻ ഫ്രീ കിക്ക് ഗോൾ അൽ-നസറിന്റെ കിരീടമുറപ്പിച്ചു. ബോക്സിന് തൊട്ടുപുറത്തുനിന്നുള്ള റൊണാൾഡോയുടെ ലോ ഫ്രീ കിക്ക് തടയാൻ ഡമാക് ഗോൾകീപ്പർക്കായില്ല. തുടർന്ന് 81-ാം മിനിറ്റിൽ ശക്തമായൊരു ഷോട്ടിലൂടെ റൊണാൾഡോ മത്സരത്തിലെ തന്റെ രണ്ടാം ഗോളും ടീമിന്റെ നാലാം ഗോളും നേടി വിജയം പൂർത്തിയാക്കി.
റെക്കോർഡുകളുമായി സിആർ7
ഈ മത്സരത്തിൽ അഞ്ച് ഷോട്ടുകൾ ഉതിർത്ത റൊണാൾഡോ കരിയറിൽ മറ്റൊരു മികച്ച നേട്ടം കൂടി സ്വന്തമാക്കി. ഡമാക്കിനെതിരെ കളിച്ച ആറ് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് റൊണാൾഡോ നേടുന്ന ഒൻപതാമത്തെ ഗോളാണിത്. ഈ സീസണിൽ 28 ലീഗ് ഗോളുകളോടെയാണ് റൊണാൾഡോ കളി അവസാനിപ്പിച്ചത്. 33 ഗോളുകൾ നേടിയ ജൂലിയൻ ക്വിനോണസ്, 32 ഗോളുകൾ നേടിയ ഇവാൻ ടോണി എന്നിവരാണ് റൊണാൾഡോയ്ക്ക് മുന്നിലുള്ളത്. അൽ-നസറിനൊപ്പമുള്ള റൊണാൾഡോയുടെ ആദ്യ സൗദി പ്രോ ലീഗ് കിരീടമാണിത്.
