റൊണാള്‍ഡോയ്‌ക്ക് കിരീടത്തിനായി ഇനിയും കാത്തിരിക്കണം; കിങ്‌സ് കപ്പില്‍ നിന്ന് അല്‍ നസ്‌ര്‍ പുറത്തായി

പ്രീ ക്വാർട്ടർ പോരിൽ അൽ ഇത്തിഹാദിനോട് ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് തോല്‍ക്കുകയായിരുന്നു.

Al Nassr knocked out of King's Cup
Al Nassr knocked out of King's Cup (getty)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 29, 2025 at 10:19 AM IST

2 Min Read
കിങ്‌സ് കപ്പില്‍ നിന്ന് സൂപ്പര്‍ താരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാള്‍ഡോയുടെ അല്‍ നസ്‌ര്‍ പുറത്തായി. പ്രീ ക്വാർട്ടർ പോരിൽ അൽ ഇത്തിഹാദിനോട് ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് പരാജയപ്പെട്ടാണ് അല്‍ നസ്‌റിന്‍റെ മടക്കം. മത്സരത്തില്‍ അഹമ്മദ് അൽ ജുലൈദാൻ പുറത്തായതിന് ശേഷം 40 മിനിറ്റിലധികം 10 പേരായി ചുരുങ്ങിയെങ്കിലും, അൽ-ഇത്തിഹാദിന് പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. 15-ാം മിനിറ്റില്‍ കരീം ബെൻസേമയുടെ ആദ്യ ഗോളിലൂടെയാണ് ഇത്തിഹാദ് മുന്നിലെത്തിയത്.

എന്നാല്‍ 15 മിനിറ്റിനു ശേഷം അൽ-നസറിന്‍റെ ആഞ്ചലോ കളി സമനിലയിലാക്കി. പിന്നാലെ ആദ്യ പകുതി അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹൗസ് ഔവർ ഇത്തിഹാദിനായി വലകുലുക്കി. ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ, സാദിയോ മാനെ, ജോവോ ഫെലിക്‌സ്, കിംഗ്സ്ലി കോമാൻ എന്നിവർ ഉൾപ്പെട്ട അൽ-നസ്റി‌ന്‍റെ ശക്തമായ ആക്രമണത്തിന് പിന്നീട് സമനില ഗോൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇതോടെ സെർജിയോ കോൺസീക്കാവോയുടെ ടീമിന് അൽ-അവ്വാൽ പാർക്കിൽ നിന്ന് 2-1 വിജയത്തോടെ ക്വാര്‍ട്ടറില്‍ കടന്നു.

മറ്റൊരു മത്സരത്തില്‍ അൽ-ഹിലാൽ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചു. അൽ-ഒഖ്ദൂദിനെതിരെ അൽ-ഹിലാൽ കടുത്ത വെല്ലുവിളി നേരിട്ടെങ്കിലും 1-0 എന്ന നേരിയ സ്കോറോടെ ടീം വിജയിക്കുകയായിരുന്നു. 2024 ലെ ഫൈനലിൽ അൽ നസ്‌റിനെ അവസാനമായി പരാജയപ്പെടുത്തിയ സൈമൺ ഇൻസാഗിയുടെ ടീം ഇപ്പോൾ അവരുടെ പത്താം കിരീടമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അൽ-ഇത്തിഹാദിന് ആറ് ഷോട്ടുകൾ മാത്രമേ അടിച്ചിട്ടുള്ളു, മൂന്നെണ്ണം ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് കടന്നപ്പോള്‍ രണ്ട് ഗോളുകളാണ് പിറന്നത്. എന്നാല്‍ ജോർജ് ജീസസിന്‍റെ ടീം 22 ഷോട്ടുകളാണ് പരീക്ഷിച്ചത്.

അതേസമയം കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്‌ച ബുറൈദയില്‍ നടന്ന സൗദി പ്രോ ലീഗില്‍ അല്‍ ഹസ്മിനെതിരായ മത്സരത്തില്‍ അല്‍ നസ്ര്‍ 2-0ന് വിജയിച്ചു. കളിയുടെ 88-ാം മിനിറ്റില്‍ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ ഗോളടിച്ചതോടെ താരത്തിന്‍റെ ആകെ ഗോളുകളുടെ എണ്ണം 950 ആയി. ഈ സൗദി പ്രോ ലീഗില്‍ ഈ സീസണിലെ ആറാമത്തെയും ഈ സീസണിലെ മൊത്തത്തില്‍ ഏഴാമത്തെയും ഗോളാണിത്. 950 കരിയര്‍ ഗോളുകള്‍ നേടുന്ന ലോകത്തിലെ ആദ്യ കളിക്കാരനാണ് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ.

891 ഗോളുകള്‍ നേടി ലയണല്‍ മെസ്സിയാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് നില്‍ക്കുന്നത്. റയല്‍ മഡ്രിഡിന് വേണ്ടിയാണ് (450) ക്രിസ്റ്റ്യാനോ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഗോളടിച്ചത്. മാഞ്ചസ്റ്റര്‍ യുണൈറ്റഡിനായി 145, യുവന്‍റസിനായി 101, അല്‍ നസ്‌റിനായി 106ഉം ഗോളുകള്‍ നേടി. പോര്‍ച്ചുഗല്‍ ദേശീയ ടീമിനായി 143 തവണയാണ് സൂപ്പര്‍ താരം വലകുലുക്കിയത്.

