41 ലും അടങ്ങാത്ത വീര്യം! റൊണാൾഡോയും കോമാനും തിളങ്ങി; അൽ-അഹ്ലിയെ തകർത്ത് അൽ-നസർ
സൗദി പ്രോ ലീഗ്: അൽ-അഹ്ലിയെ വീഴ്ത്തി അൽ-നസർ, കിരീടപ്പോരാട്ടത്തിൽ റൊണാൾഡോയും സംഘവും ബഹുദൂരം മുന്നിൽ.
Published : April 30, 2026 at 11:00 AM IST
റിയാദ്: സൗദി പ്രോ ലീഗ് കിരീടപ്പോരാട്ടത്തിൽ തങ്ങളുടെ ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ച് അൽ-നസർ. അൽ-അവ്വൽ പാർക്കിൽ നടന്ന വാശിയേറിയ പോരാട്ടത്തിൽ അൽ-അഹ്ലിയെ എതിരില്ലാത്ത രണ്ട് ഗോളുകൾക്കാണ് ജോർജ്ജ് ജെസ്യൂസിന്റെ ടീം തകർത്തത്. സൂപ്പർ താരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയും കിംഗ്സ്ലി കോമാനും ഗോളുകൾ നേടിയ മത്സരത്തിൽ അൽ-നസറിന്റെ പ്രതിരോധക്കോട്ട തകർക്കാൻ അഹ്ലിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല.
ഈ വിജയത്തോടെ പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ രണ്ടാമതുള്ള അൽ-ഹിലാലിനേക്കാൾ 8 പോയിന്റും, മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള അൽ-അഹ്ലിയേക്കാൾ 13 പോയിന്റും മുന്നിലെത്താൻ അൽ-നസറിനായി. അൽ-ഹിലാലിനും അൽ-അഹ്ലിക്കും ഓരോ മത്സരം വീതം കുറവാണെങ്കിലും അൽ-നസറിന് നിലവിലെ കുതിപ്പ് വലിയ ആത്മവിശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്.
കളിയുടെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ അൽ-അഹ്ലി മികച്ച മുന്നേറ്റങ്ങൾ നടത്തിയെങ്കിലും അൽ-നസർ ഗോൾകീപ്പർ ബെന്റോയുടെ തകർപ്പൻ പ്രകടനം അവർക്ക് തിരിച്ചടിയായി. 13-ാം മിനിറ്റിൽ അൽ-അഹ്ലി താരം മെറിഹ് ഡെമിറൽ തൊടുത്ത പവർഫുൾ ഹെഡർ അവിശ്വസനീയമാം വിധം ബെന്റോ തട്ടിയകറ്റി. രണ്ടാം പകുതിയുടെ തുടക്കത്തിൽ റിയാദ് മെഹ്റസ് അൽ-അഹ്ലിക്കായി വല കുലുക്കിയെങ്കിലും വി.എ.ആർ പരിശോധനയിൽ ഓഫ്സൈഡ് ആണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതോടെ ഗോൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു. ഈ നിമിഷം മത്സരത്തിൽ നിർണ്ണായകമായി.
റൊണാൾഡോയുടെ മാന്ത്രികത
മത്സരത്തിന്റെ 76-ാം മിനിറ്റിലായിരുന്നു ആരാധകർ കാത്തിരുന്ന ആ ഗോൾ പിറന്നത്. ജോവോ ഫെലിക്സ് ബോക്സിലേക്ക് ഉയർത്തി നൽകിയ പന്ത്, 41-കാരനായ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ തന്റെ സിഗ്നേച്ചർ ഹെഡറിലൂടെ വലയിലാക്കി. അൽ-അഹ്ലി പ്രതിരോധം ലൈനിൽ കാവൽ നിന്നിട്ടും റൊണാൾഡോയുടെ കൃത്യതയാർന്ന ഹെഡർ തടയാനായില്ല.
വിജയം ഉറപ്പിച്ച് കോമാൻ
കളി അവസാനിക്കാൻ നിമിഷങ്ങള് ബാക്കി നിൽക്കെ 90-ാം മിനിറ്റിൽ കിംഗ്സ്ലി കോമാൻ അൽ-നസറിന്റെ രണ്ടാം ഗോൾ നേടി. അയ്മന് യഹിയ നൽകിയ കൃത്യമായ പാസ് സ്വീകരിച്ച് മുന്നേറിയ കോമാൻ, മുൻ ചെൽസി ഗോൾകീപ്പർ എഡ്വേർഡ് മെൻഡിയെ കീഴടക്കി പന്ത് വലയിലെത്തിച്ചു.
പ്രധാന കണക്കുകൾ:
ക്ലീൻ ഷീറ്റ് റെക്കോർഡ്: ഈ സീസണിലെ അൽ-നസറിന്റെ 17-ാമത്തെ ക്ലീൻ ഷീറ്റാണിത്. ഒരു സീസണിൽ ക്ലബ്ബ് നേടുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച പ്രതിരോധ റെക്കോർഡാണിത്.
താരം ജോവോ ഫെലിക്സ്: ഗോൾ നേടിയില്ലെങ്കിലും അൽ-നസറിന്റെ മുന്നേറ്റങ്ങളിൽ നിർണ്ണായകമായത് ഫെലിക്സാണ്. മൂന്ന് ഗോൾ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച അദ്ദേഹം ടീമിനായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡ്രിബിളിംഗുകൾക്കും ശ്രമിച്ചു.
പ്രതിരോധം: വെറും 4 ഷോട്ടുകൾ മാത്രമാണ് അൽ-അഹ്ലിക്ക് മത്സരത്തിൽ ഉതിർക്കാനായത്. അൽ-നസറിന്റെ മികച്ച പ്രതിരോധം അൽ-അഹ്ലി സ്ട്രൈക്കർമാരെ നിഷ്പ്രഭമാക്കി.
Also Read: വായ മൂടിയുള്ള സംസാരം ഇനി നടക്കില്ല; ഗ്രൗണ്ടിലെ 'രഹസ്യവിളികൾക്ക്' ഫിഫ പൂട്ടിടുന്നു