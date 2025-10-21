ETV Bharat / sports

ഗോവയെ നേരിടാന്‍ അല്‍ നസ്‌റിന്‍റെ സൂപ്പര്‍ താരങ്ങളെത്തി; സാദിയോ മാനെ, ജോവോ ഫെലിക്‌സ്, നീളുന്നു നിര..

റൊണാൾഡോയും മാഴ്‌സെലോ ബ്രോസോവിച്ചും ഇല്ലാതെയാണ് സംഘമെത്തിയത്.

Al Nassr
Al Nassr Arrives in Goa for AFC Champions League Match (FC GOA/X)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 21, 2025 at 1:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഫ്‌സി ഗോവയ്‌ക്കെതിരായ എഎഫ്‌സി ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് 2 മത്സരത്തിനായി അൽ നസ്‌ർ ടീം ഗോവയിൽ എത്തി. ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് സൗദി ഭീമന്മാർ ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ ഇറങ്ങിയത്. പോര്‍ച്ചുഗീസ് ഇതിഹാസം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയും ക്രൊയേഷ്യൻ താരം മാഴ്‌സെലോ ബ്രോസോവിച്ചും ഇല്ലാതെയാണ് സംഘമെത്തിയത്. റൊണാൾഡോയുടെ കളി കാണാൻ കാത്തിരുന്ന ആരാധകർക്ക് നിരാശയാണ് ഫലം. ക്രിസ്റ്റ്യാനോ വരും എന്ന വാർത്തകൾക്കിടെ മാച്ച് ടിക്കറ്റുകൾ ചൂടപ്പംപോലെയാണ് വിറ്റഴിഞ്ഞത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

2026 ലോകകപ്പില്‍ കളിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന റൊണാള്‍ഡോ പരിക്കേല്‍ക്കാനുള്ള സാധ്യതകള്‍ കൂടി കണക്കിലെടുത്താണ് ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള യാത്രാ ഒഴിവാക്കിയത്. കൂടാതെ ക്ലബുമായുള്ള കരാറില്‍ സൗദിക്ക് പുറത്തുള്ള മത്സരങ്ങളില്‍ കളിക്കണോ എന്ന കാര്യത്തില്‍ താരത്തിന് സ്വന്തം നിലയില്‍ തീരുമാനമെടുക്കാമെന്നാണ് സൗദി മാധ്യമങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. റൊണാൾഡോയുടെ മാജിക് കാണാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഫറ്റോർഡ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഗോവ കാണികൾക്ക് മറ്റു സൂപ്പര്‍ താരങ്ങളുടെ കളി കാണാന്‍ സാധിക്കും. അൽ നസ്‌റിനായി റൊണാൾഡോയെ കൂടാതെ നിരവധി ആഗോള താരങ്ങള്‍ കളത്തിലിറങ്ങുന്നുണ്ട്.

ഇനിഗോ മാർട്ടിനെസ്

ശക്തമായ പ്രതിരോധ കഴിവുകൾക്ക് പേരുകേട്ട ഒരു സ്‌പാനിഷ് സെൻട്രൽ ഡിഫൻഡറാണ് ഇനിഗോ മാർട്ടിനെസ്. 2025 ൽ അൽ നസ്‌റിൽ ചേരുന്നതിന് മുമ്പ് റയൽ സോസിഡാഡ്, അത്‌ലറ്റിക് ബിൽബാവോ, ബാഴ്‌സലോണ തുടങ്ങിയ ടീമുകൾക്കായി ലാ ലിഗയിൽ കളിച്ചിരുന്നു. ബാഴ്‌സയ്‌ക്കൊപ്പം മികച്ച പ്രകടനമാണ് ഇനിഗോ മുന്‍ സീസണുകളില്‍ നടത്തിയത്. സ്‌പെയിന്‍ ദേശീയ ടീം താരമായ ഇനിഗോ 21 മല്‍സരങ്ങളില്‍ രാജ്യത്തിനായി കളിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സാദിയോ മാനെ

സാഡിയോ മാനെ സെനഗൽ സ്വദേശിയായ വിംഗറാണ്. താരം വേഗത, ഡ്രിബ്ലിംഗ്, ഗോൾ സ്കോറിംഗ് എന്നിവയിലൂടെ പ്രശസ്‌തനാണ്. ലിവർപൂളിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച മാനെ യുവേഫ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗും പ്രീമിയർ ലീഗും നേടാൻ അവരെ സഹായിച്ചു. ബയേൺ മ്യൂണിക്കിൽ നിന്നാണ് മാനെ അല്‍ നസ്‌റിലെത്തിയത്.

ജോവോ ഫെലിക്‌സ്

പോര്‍ച്ചുഗലിന്‍റെ അറ്റാക്കിങ് മിഡ്‌ഫീല്‍ഡറാണ് ജോവോ ഫെലിക്‌സ്. 2022 ഫിഫ ലോകകപ്പിലും 2024 യൂറോ കപ്പിലും 2020 യുവേഫ യൂറോ കളിച്ച യുവതാരം ബെൻഫിക്കയിലൂടെ ഉയർന്നുവന്ന് അത്‌ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡിൽ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ മാസം സൗദി പ്രൊഫഷണല്‍ ലീഗില്‍ അല്‍ നസ്ര്‍ 5-0ന് അല്‍-താവൂണിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയപ്പോള്‍ ലീഗ് അരങ്ങേറ്റത്തില്‍ തന്നെ ഹാട്രിക്ക് നേടി താരം റെക്കോഡിട്ടു. കഴിഞ്ഞ സീസണില്‍ ചെല്‍സിക്കായി 20 മല്‍സരങ്ങളില്‍ ഏഴ് ഗോളുകള്‍ നേടിയിരുന്നു.

കിംഗ്സ്ലി കോമാൻ

വേഗതയ്ക്കും ക്ലച്ച് പ്രകടനത്തിനും പേരുകേട്ട ഒരു ഫ്രഞ്ച് വിംഗറാണ് കിംഗ്സ്ലി കോമാൻ. അൽ നസ്റി‌ലേക്ക് മാറുന്നതിന് മുമ്പ് ബയേൺ മ്യൂണിക്കിനൊപ്പം 339 മല്‍സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് 72 ഗോള്‍ സ്‌കോര്‍ ചെയ്ത കോമാന്‍ ഒമ്പത് ബുണ്ടസ്ലാ ലീഗ് കിരീടവും മൂന്ന് ജര്‍മ്മന്‍ കപ്പും ആറ് സൂപ്പര്‍ കപ്പും നേടിയിട്ടുണ്ട്.

  1. Also Read: പാകിസ്ഥാൻ ഏകദിന ടീമിന് പുതിയ നായകന്‍..! ബാബറിന് പിന്നാലെ റിസ്‌വാനും ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം നഷ്‌ടമായി
  2. Also Read: ആരാധകര്‍ക്ക് നിരാശ, ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാള്‍ഡോ ഇന്ത്യയിലേക്കില്ല; അല്‍ നസ്‌ര്‍ ടീം ഇന്നെത്തും

TAGGED:

CRISTIANO RONALDO MISSES INDIA TRIP
AL NASSR GOA AFC CHAMPIONS LEAGUE
AL NASSR SQUAD WITHOUT RONALDO
SADIO MANE KINGSLEY COMAN INDIA
AL NASSR INDIA ARRIVAL 2025

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ഇപിഎഫ് ചുരുങ്ങിയ പെന്‍ഷന്‍; വര്‍ദ്ധന വേണം, എല്ലാ വശങ്ങളും പഠിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ ഒരു ജഡ്‌ജിയെ നിയോഗിക്കണം

ബിഹാര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: സമഷ്‌ഠിപൂരിന് അന്തസ് നല്‍കിയ കര്‍പ്പൂരി, തൊഴിലില്ലായ്‌മയും വികസനമില്ലായ്‌മയും ഇന്നും അസംതൃപ്‌തരാക്കിയ ജനത

ദീപങ്ങള്‍ തെളിച്ചും പടക്കം പൊട്ടിച്ചും ദീപാവലി ലഹരിയില്‍ രാജ്യം, അറിയാം ദീപാവലിയുടെ ഐതിഹ്യങ്ങളും ആചാരങ്ങളും

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വീതിയുള്ള ഒറ്റത്തൂൺ മേൽപ്പാലം കേരളത്തിൽ; ദേശീയപാത ആദ്യ റീച്ച് ഫുൾ ഫിറ്റ്‌, പ്രവൃത്തിയേയും വെല്ലുവിളികളെയും കുറിച്ച് ഊരാളുങ്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇടിവി ഭാരതിനോട്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.