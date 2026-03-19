2027 ലോകകപ്പ് വരെ കാലാവധി നീട്ടണം; ബിസിസിഐയോട് ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് അജിത് അഗാർക്കർ

സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്ത് തുടരാൻ താൽപ്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് അജിത് അഗാർക്കർ.

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 19, 2026 at 4:03 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനെ വിജയകരമായ പാതയിലൂടെ നയിക്കുന്ന സീനിയർ സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ അജിത് അഗാർക്കർ, തന്‍റെ കാലാവധി 2027ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പ് വരെ നീട്ടി നൽകണമെന്ന് ബിസിസിഐയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യ കിരീടം നിലനിർത്തിയ ടി20 ലോകകപ്പ് ആവേശത്തിന് പിന്നാലെയാണ് അഗാർക്കർ ഈ ആവശ്യം മുന്നോട്ടുവെച്ചതെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

2023 ജൂണിൽ ചുമതലയേറ്റ അഗാർക്കറുടെ കരാർ, 2024-ലെ ടി20 ലോകകപ്പ് വിജയത്തിനും 2025-ലെ ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫിയിലെ മികച്ച പ്രകടനത്തിനും പിന്നാലെ ഐപിഎൽ 2025-ന് മുൻപായി പുതുക്കിയിരുന്നു. നിലവിൽ വെസ്റ്റ് സോണിൽ നിന്നുള്ള മറ്റൊരു മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം അഗാർക്കറുടെ പിൻഗാമിയായി എത്തിയേക്കുമെന്ന് ബിസിസിഐ ഇടനാഴികളിൽ സംസാരമുണ്ടെങ്കിലും, ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗിക തീരുമാനങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

അഗാർക്കറുടെ കാലയളവ് കേവലം കിരീടനേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, മറിച്ച് കഠിനമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ആർജ്ജവം കൊണ്ട് കൂടിയാണ് ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത്. ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയെപ്പോലുള്ള സീനിയർ താരങ്ങളെ മറികടന്ന് സൂര്യകുമാർ യാദവിനെ ദീർഘകാല ടി20 നായകനായി നിയമിച്ചത് ഇതിലൊന്നാണ്. രോഹിത് ശർമ്മയെ ഏകദിന നായകസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റാനുള്ള തീരുമാനവും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

നേട്ടങ്ങളും വെല്ലുവിളികളും

അഗാർക്കറുടെ നേതൃത്വത്തിന് കീഴിൽ ഇന്ത്യ നാല് ഐസിസി ഫൈനലുകളിൽ കളിക്കുകയും മൂന്ന് പ്രധാന കിരീടങ്ങൾ (രണ്ട് ടി20 ലോകകപ്പുകൾ, ഒരു ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫി) സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്‌തു. കൂടാതെ 2023-ലെയും 2025-ലെയും ഏഷ്യാ കപ്പ് കിരീടങ്ങളും ഇന്ത്യ നേടി. വൈറ്റ് ബോൾ ക്രിക്കറ്റിൽ കളിച്ച 33 മത്സരങ്ങളിൽ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യ പരാജയപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ, ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിലെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രകടനം അല്പം ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. നാട്ടിലെ തുടർച്ചയായ പരമ്പര തോൽവികളും ബോർഡർ-ഗാവസ്‌കര്‍ ട്രോഫിയിലെ പരാജയവും ഇതിൽ ശ്രദ്ധേയമാണ്.

രോഹിത് ശർമ്മ, വിരാട് കോലി, രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ തുടങ്ങിയ ഇതിഹാസ താരങ്ങളുടെ വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപനങ്ങളും അഗാർക്കറുടെ കാലയളവിലായിരുന്നു. അശ്വിൻ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി വിരമിച്ചപ്പോൾ, രോഹിത്തും കോലിയും ഏകദിനങ്ങളിൽ തുടരുന്നുണ്ട്.

ലക്ഷ്യം 2027 ലോകകപ്പ്

അടുത്ത ഏകദിന ലോകകപ്പിനായുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ഇതിനോടകം ആരംഭിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ, സെലക്ഷൻ പാനലിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താതെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ടീമിന് ഗുണകരമാകുമെന്നാണ് അഗാർക്കറുടെ നിലപാട്. യുവതാരങ്ങളെയും പരിചയസമ്പന്നരെയും കൃത്യമായി സമന്വയിപ്പിച്ച് ഒരു ടീമിനെ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്ന പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കാൻ തനിക്ക് സമയം വേണമെന്ന് അദ്ദേഹം ബിസിസിഐയെ അറിയിച്ചു. ഇനി പന്ത് ബിസിസിഐയുടെ കോർട്ടിലാണ്.

