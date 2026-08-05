അഗാർക്കറുടെ സ്ഥാനം തെറിച്ചേക്കും; ബിസിസിഐ ചീഫ് സെലക്ടറായി മുന് ഇന്ത്യന് താരം എത്തിയേക്കും
രോഹിത് ശർമ്മ വിവാദം: ബി.സി.സി.ഐ ചീഫ് സെലക്ടര് അജിത് അഗാർക്കറുടെ സ്ഥാനം തെറിച്ചേക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്; വി.വി.എസ് ലക്ഷ്മണ് പകരക്കാരനായേക്കും.
Published : August 5, 2026 at 9:21 AM IST
മുംബൈ: ബി.സി.സി.ഐ ചീഫ് സെലക്ടർ അജിത് അഗാർക്കറുടെ സ്ഥാനം അപകടത്തിലായതായി സൂചന. ഒരു മാസത്തിനകം അഗാർക്കർ സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞേക്കുമെന്നും, പകരം നിലവിൽ ബെംഗളൂരുവിലെ നാഷണൽ ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമി (NCA) മേധാവിയായ മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം വി.വി.എസ് ലക്ഷ്മണ് പുതിയ ചീഫ് സെലക്ടറാകുമെന്നുമാണ് പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ.
അഗാർക്കറുടെ കാലാവധി 2026 ജൂണിൽ അവസാനിക്കേണ്ടതായിരുന്നുവെങ്കിലും ബി.സി.സി.ഐ മൂന്ന് മാസത്തെ നീട്ടിനൽകൽ അനുവദിച്ചിരുന്നു. 2027-ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പ് വരെ അദ്ദേഹം പദവിയിൽ തുടരുമെന്നാണ് നേരത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും, സമീപകാല സംഭവവികാസങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ സങ്കീർണ്ണമാക്കി.
രോഹിത് ശർമ്മ വിവാദവും തിരിച്ചടിയും
ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളുടെ ഏകദിന പരമ്പരയോടെ രോഹിത് ശർമ്മയുടെ ഏകദിന കരിയർ അവസാനിപ്പിക്കാൻ അഗാർക്കറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നതായി 'ദൈനിക് ജാഗരൺ' റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനായി കോച്ച് ഗൗതം ഗംഭീറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ടീം മാനേജ്മെന്റുമായി സെലക്ടർമാർ ചർച്ച നടത്തുകയും ചെയ്തു.
എന്നാൽ, ലോർഡ്സില് നടന്ന മൂന്നാം ഏകദിന മത്സരം രോഹിത്തിന്റെ അവസാന മത്സരമായിരിക്കുമെന്ന വാർത്തകൾ മുൻകൂട്ടി ചോർന്നത് വലിയ വിവാദമായി. ഇതിന് പിന്നാലെ മത്സരത്തിൽ രോഹിത് ശർമ്മ സെഞ്ചുറി നേടുകയും ചെയ്തതോടെ സെലക്ടർമാരും ടീം മാനേജ്മെന്റും കടുത്ത പ്രതിരോധത്തിലായി.
ബി.സി.സി.ഐയുടെ ഇടപെടൽ
വിവാദം കൊഴുക്കുന്നതിനിടെ, ചീഫ് സെലക്ടറോട് ആലോചിക്കാതെ ബി.സി.സി.ഐ സെക്രട്ടറി ദേവാജിത് സൈകിയ വാർത്താക്കുറിപ്പ് ഇറക്കി. രോഹിത് ശർമ്മ ഇന്ത്യൻ ഏകദിന ടീമിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണെന്നും, ടീമിന്റെ പദ്ധതികളിൽ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം അദ്ദേഹം തുടർന്നും കളിക്കുമെന്നും സൈകിയ വ്യക്തമാക്കി. ലോർഡ്സിലെ മത്സരം രോഹിത്തിന്റെ അവസാന മത്സരമല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയതോടെ അഗാർക്കറുടെ നിലപാടുകൾക്ക് ബി.സി.സി.ഐയിൽ പിന്തുണ നഷ്ടപ്പെട്ടതായാണ് സൂചന. എങ്കിലും, 2027 ലോകകപ്പിൽ രോഹിത് കളിക്കുന്നതിനോട് ടീം മാനേജ്മെന്റിലെ ചിലർക്ക് ഇപ്പോഴും വിയോജിപ്പുണ്ടെന്നാണ് വിവരം.
🚨BIG UPDATE ON INDIAN CRICKET 🚨— 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) August 5, 2026
Ajit Agarkar’s position as chief selector is reportedly under threat, with V. V. S. Laxman emerging as a strong contender to replace him.
Agarkar was expected to get an extension until the 2027 ODI World Cup, but reports about Rohit Sharma… pic.twitter.com/nLP5oDLoiB
അവലോകന യോഗം വൈകുന്നു
അയർലൻഡ്, ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനങ്ങളിലെ പത്തിൽ എട്ട് മത്സരങ്ങളിലും ഇന്ത്യ പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ബി.സി.സി.ഐ അവലോകന യോഗം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഇതുവരെ നടന്നിട്ടില്ല. ഈ യോഗം പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഇന്ത്യൻ ടീം ശ്രീലങ്കക്കെതിരായ രണ്ട് ടെസ്റ്റുകളുടെ പരമ്പരയ്ക്കായി പുറപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഈ വീഴ്ചകളും അഗാർക്കറിനെതിരെയുള്ള ബി.സി.സി.ഐ നീക്കങ്ങൾക്ക് വേഗം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്.
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