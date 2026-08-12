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രഹാനെ ഇനി കമന്‍ററി ബോക്‌സിലേക്ക്; ഇന്ത്യ-ശ്രീലങ്ക ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിൽ അരങ്ങേറ്റം

ടെസ്റ്റ് കമന്‍ററിയിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കാൻ അജിങ്ക്യ രഹാനെ; ശ്രീലങ്കൻ പര്യടനത്തിൽ പുതിയ വേഷത്തിൽ.

Ajinkya Rahane
Ajinkya Rahane (ANI)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 12, 2026 at 1:25 PM IST

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മുംബൈ: മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം അജിങ്ക്യ രഹാനെ കമന്‍ററി ബോക്‌സിലേക്ക് ചുവടുവെക്കുന്നു. ഓഗസ്റ്റ് 15-ന് ആരംഭിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ശ്രീലങ്കൻ പര്യടനത്തിലൂടെയാണ് രഹാനെ തന്‍റെ ടെസ്റ്റ് കമന്‍ററി കരിയറിന് ഔദ്യോഗികമായി തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്.

രണ്ട് ടെസ്റ്റുകളുടെ പരമ്പരയിലൂടെയാണ് രഹാനെ കമന്‍റേറ്ററായി അരങ്ങേറുന്നത്. സോണി സ്പോർട്‌സ് നെറ്റ്‌വർക്കിലൂടെയും സോണി ലിവിലൂടെയും ആരാധകർക്ക് രഹാനെയുടെ തത്സമയ വിശകലനങ്ങൾ കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. ഏകദേശം 18 വർഷം നീണ്ടുനിന്ന തന്‍റെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ക്രിക്കറ്റ് കരിയർ അവസാനിപ്പിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് 37-കാരനായ രഹാനെയുടെ ഈ പുതിയ ചുവടുവെപ്പ്.

മികച്ച കരിയറും പരിചയസമ്പത്തും

ഇന്ത്യയ്ക്കായി മികച്ച ടെസ്റ്റ് റെക്കോർഡുള്ള താരമാണ് രഹാനെ. 85 ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നായി 12 സെഞ്ചുറികളും 26 അർധസെഞ്ചുറികളും ഉൾപ്പെടെ 5,077 റൺസ് അദ്ദേഹം നേടിയിട്ടുണ്ട്. ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിന്‍റെ കഠിനമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ദീർഘകാലം കളിച്ച പരിചയസമ്പത്തുമായാണ് താരം എത്തുന്നത്. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ കളി സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ അറിവും സമ്മർദ്ദ ഘട്ടങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള പ്രാപ്‌തിയും സംപ്രേക്ഷണത്തിന് വലിയ മുൻതൂക്കം നൽകും. കളിസ്ഥലത്തെ തന്ത്രപരമായ തീരുമാനങ്ങളും കളി തിരിക്കുന്ന നിർണായക നിമിഷങ്ങളും ഇനി പിച്ചിന് പുറത്തിരുന്ന് രഹാനെ വിലയിരുത്തും.

പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടോടെ രഹാനെ

"സോണി സ്പോർട്‌സ് നെറ്റ്‌വർക്കിലൂടെ ടെസ്റ്റ് കമന്‍ററിയിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കാൻ കഴിയുന്നതിൽ എനിക്ക് ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഏറെക്കാലം ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ടെസ്റ്റ് ഫോർമാറ്റിനെ ഇനി ഒരു പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ നോക്കിക്കാണാൻ പോകുകയാണ്. മത്സരത്തിലെ തന്ത്രങ്ങളും തീരുമാനങ്ങളും ആരാധകരിലേക്ക് കൂടുതൽ വ്യക്തതയോടെ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. മൈതാനത്ത് കൃത്യമായി എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ആരാധകർക്ക് കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് എന്‍റെ വിശ്വാസം," രഹാനെ തന്‍റെ പുതിയ ചുമതലയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു.

സോണി നെറ്റ്‌വർക്കിന്‍റെ പ്രതികരണം

രഹാനെയുടെ ശാന്തതയും കളി കൃത്യമായി വിലയിരുത്താനുള്ള കഴിവും സംപ്രേക്ഷണത്തിന് വലിയ ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് സോണി പിക്ചേഴ്‌സ് നെറ്റ്‌വർക്ക്‌സ് ഇന്ത്യയുടെ സ്പോർട്‌സ് ആൻഡ് ഇന്‍റർനാഷണൽ ബിസിനസ് ഹെഡ് രാജേഷ് കൗൾ വ്യക്തമാക്കി. അദ്ദേഹത്തെ തങ്ങളുടെ കമന്‍ററി പാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും, അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ പരിചയം കളി കാണുന്നവർക്ക് പുതിയൊരു അനുഭവം സമ്മാനിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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TAGGED:

AJINKYA RAHANE
അജിങ്ക്യ രഹാനെ
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