പ്രതിസന്ധികളിലെ ഇന്ത്യൻ രക്ഷകൻ; അജിങ്ക്യ രഹാനെ വിരമിച്ചു
അജിങ്ക്യ രഹാനെ ക്രിക്കറ്റിലെ എല്ലാ ഫോർമാറ്റുകളിൽ നിന്നും വിരമിച്ചു; വികാരഭരിതനായി താരം.
Published : July 30, 2026 at 11:06 AM IST
മുംബൈ: ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും വിശ്വസ്തനായ ബാറ്റർമാരിൽ ഒരാളും മുൻ ക്യാപ്റ്റനുമായ അജിങ്ക്യ രഹാനെ ക്രിക്കറ്റിന്റെ എല്ലാ ഫോർമാറ്റുകളിൽ നിന്നും വിരമിച്ചു. സമൂഹമാധ്യമത്തില് പങ്കുവെച്ച വികാരഭരിതമായ വീഡിയോ സന്ദേശത്തിലാണ് താരം തന്റെ കളിജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതായി അറിയിച്ചത്.
'എല്ലാ തുടക്കത്തിനും ഒരു ഒടുക്കമുണ്ട്. സമയം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ബഹുമാനിക്കുകയും മുന്നോട്ട് പോകുകയും വേണം. എന്റെ ബാറ്റിംഗിൽ ഞാനെപ്പോഴും ശരിയായ ടൈമിംഗിനെയാണ് ആശ്രയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാനും വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിക്കാനും പറ്റിയ ശരിയായ സമയമാണിതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു,' വീഡിയോയിൽ കണ്ണീരോടെ രഹാനെ പറഞ്ഞു.
ബോർഡർ-ഗവാസ്കര് ട്രോഫിയിലെ ആ ഇതിഹാസ വിജയം
ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിലെ സുവർണ്ണ അധ്യായങ്ങളിൽ ഒന്നായ 2020-21 ബോർഡർ-ഗവാസ്കര് ട്രോഫി വിജയമാണ് രഹാനെ എന്ന ക്യാപ്റ്റന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും തിളക്കമാർന്ന നിമിഷം. അഡ്ലെയ്ഡിലെ നാണക്കേടിന്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം സ്ഥിരം ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലി നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയപ്പോൾ, പരിക്കുകളാൽ തളർന്ന ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ നയിക്കാനുള്ള ചുമതല രഹാനെ ഏറ്റെടുത്തു. മെൽബണിൽ സെഞ്ച്വറിയോടെ മുന്നിൽ നിന്ന് നയിച്ച അദ്ദേഹം ഓസ്ട്രേലിയൻ മണ്ണിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് 2-1 ന്റെ ചരിത്രപരമായ പരമ്പര വിജയം സമ്മാനിച്ചു.
STORY | Ajinkya Rahane announces retirement from international cricket— Press Trust of India (@PTI_News) July 30, 2026
Senior India batter Ajinkya Rahane on Thursday announced his retirement from international cricket with immediate effect, saying that the time is right for him to "move on".
The 38-year-old played an overall… pic.twitter.com/0C5GnSYktI
വിദേശ മണ്ണിലെ വിശ്വസ്തന്
ഇന്ത്യ കണ്ട മികച്ച വിദേശ പ്രകടനക്കാരിൽ ഒരാളായ രഹാനെ, കരിയറിൽ 85 ടെസ്റ്റുകളും 90 ഏകദിനങ്ങളും 20 ടി20 മത്സരങ്ങളും കളിച്ചു. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ 8,000-ത്തിലധികം റൺസ് അദ്ദേഹം അക്കൗണ്ടിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ടെസ്റ്റിൽ 12 സെഞ്ച്വറികൾ ഉൾപ്പെടെ 5,077 റൺസ് നേടി. ഓസ്ട്രേലിയയിൽ 42 ശരാശരിയിൽ 884 റൺസും, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ 37 ശരാശരിയിൽ 402 റൺസും നേടി കഠിനമായ വിദേശ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുടെ രക്ഷകനായി താരം മാറി.
2015 ഏകദിന ലോകകപ്പ് സെമിഫൈനലിലും, 2023 ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലിലും എത്തിയ ഇന്ത്യൻ ടീമുകളിൽ അദ്ദേഹം പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചു. 2023 ജൂലൈയിൽ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരെ ട്രിനിഡാഡിലായിരുന്നു രഹാനെയുടെ അവസാന അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരം. പിന്നീട് ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് മടങ്ങി രഞ്ജി ട്രോഫിയിൽ രണ്ട് സീസണുകൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ താരം അന്തിമ തീരുമാനമെടുത്തത്.
എപ്പോഴും ടീമിന് മുൻഗണന നൽകിയ താരം
ഡൊംബിവ്ലിയിൽ നിന്ന് ഒരു കൊച്ചു പയ്യനായി യാത്ര ചെയ്ത് പരിശീലനത്തിന് പോയിരുന്ന നാളുകൾ രഹാനെ ഓർത്തെടുത്തു. "രാജ്യത്തിന്റെ ക്യാപ് ധരിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഒരേയൊരു സ്വപ്നമെന്ന് രഹാനെ പറഞ്ഞു. ക്രിക്കറ്റ് തന്നെ ഒരുപാട് തോൽവികൾ പഠിപ്പിച്ചെന്നും എന്നാൽ ആരാധകരുടെ ഹൃദയത്തിൽ താൻ ഒരിക്കലും തോറ്റിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ബിസിസിഐ, എംസിഎ, കോച്ചുമാർ, സഹതാരങ്ങൾ, ഐപിഎൽ ഫ്രാഞ്ചൈസികൾ, കുടുംബം, ആരാധകർ എന്നിവർക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, "ക്യാപ് നമ്പർ 278, വിടവാങ്ങുന്നു" എന്ന വാക്കുകളോടെയാണ് രഹാനെ തന്റെ സന്ദേശം അവസാനിപ്പിച്ചത്. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിലെ ഒരു അധ്യായം അവസാനിക്കുമ്പോഴും വരുംതലമുറയെ സഹായിക്കാൻ കളിയിൽ സജീവമായി തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
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