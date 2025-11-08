ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർലീഗ് നടത്തിപ്പ് പ്രതിസന്ധിയിൽ; ടെന്ഡര് ഏറ്റെടുക്കാന് ആരുമില്ല, പുനഃപരിശോധിക്കുമെന്ന് എഐഎഫ്എഫ്
ടെൻഡറിന് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തിയതി ആയിട്ടും ആരും മുന്നോട്ട് വരാത്തത് കനത്ത തിരിച്ചടിയായി.
Published : November 8, 2025 at 10:01 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗിന്റെ വാണിജ്യ അവകാശങ്ങൾക്കായി ബിഡുകളൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഓൾ ഇന്ത്യ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ അറിയിച്ചു. ടെൻഡറിന് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തിയതി ആയിട്ടും അപേക്ഷ നൽകാൻ ആരും മുന്നോട്ട് വരാത്തത് കനത്ത തിരിച്ചടിയായി. സാഹചര്യം അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിനും ഭാവി നടപടികളെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നതിനുമായി ബിഡ് ഇവാലുവേഷൻ കമ്മിറ്റി യോഗം ചേരുമെന്ന് ഫെഡറേഷൻ പറഞ്ഞു. പ്രക്ഷേപണം, സ്പോണ്സര്ഷിപ്പ്, ഡിജിറ്റല്, മെര്ച്ചന്ഡൈസിങ് എന്നിവയുള്പ്പെടെ ഐഎസ്എല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ അവകാശങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് പുതിയ വാണിജ്യ പങ്കാളിയെ കണ്ടെത്താനാണ് ടെന്ഡര് ക്ഷണിച്ചത്.
ഒക്ടോബർ 16 ന് എഐഎഫ്എഫ് റിക്വസ്റ്റ് ഫോര് പ്രൊപ്പോസല് (ആർഎഫ്പി) പുറത്തിറക്കി. അവസാന തീയതി നവംബർ 5 ആയിരുന്നു, ബിഡുകൾ നവംബർ 11 ന് തുറക്കുമെന്നായിരുന്നു തീരുമാനം. ആർഎഫ്പി പ്രകാരം, കുറഞ്ഞത് 250 കോടി രൂപയുടെ ആസ്തിയുള്ള കമ്പനികൾക്ക് മാത്രമേ ലേലത്തിന് യോഗ്യതയുള്ളൂ, എഐഎഫ്എഫിന് നൽകേണ്ട വാർഷിക കുറഞ്ഞ ഗ്യാരണ്ടി 37.5 കോടി രൂപയാണ്. പ്രതിവര്ഷം 50 കോടി രൂപ ആയിരുന്നു പഴയ കരാര്. ഇന്ത്യന് ഫുട്ബോളിന്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള വര്ധിച്ചുവരുന്ന ആശങ്കകള് പരിഗണിച്ച് ഇത് കുറച്ച് നല്കിയിട്ടും ഏറ്റെടുക്കാന് ആരുമില്ല.
🚨 AIFF Statement 🔊#IndianFootball pic.twitter.com/z0da2txWIo— Indian Football (@IndianFootball) November 7, 2025
ഫുട്ബോൾ സ്പോർട്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് ലിമിറ്റഡുമായുള്ള (എഫ്സിഡിഎല്). ഒരു ദശാബ്ദക്കാലത്തെ പങ്കാളിത്തമാണ് ഡിസംബറില് അവസാനിക്കുന്നത്. ഇത് പുതുക്കാന് എഐഎഫ്എഫ് തയ്യാറായില്ല. സംപ്രേക്ഷണാവകാശം സംബന്ധിച്ച തര്ക്കമാണ് കാരണം. പുതിയ വാണിജ്യ പങ്കാളിക്ക് മത്സര നിർമ്മാണം, കുറഞ്ഞത് 11 ക്യാമറകൾ, മാർക്കറ്റിംഗ്, മീഡിയ റൈറ്റ്സ് വിൽപ്പന, അടിസ്ഥാന നിക്ഷേപം എന്നിവയുടെ ഉത്തരവാദിത്തവും ഉണ്ടായിരിക്കും.
ഇതിൽ 70 ശതമാനം ഐഎസ്എൽ ക്ലബ്ബുകൾക്കിടയിലും ബാക്കിയുള്ളത് ഐ-ലീഗ് ടീമുകൾക്കുമായി വിതരണം ചെയ്യണമായിരുന്നു. 2025-26 സീസൺ മുതൽ അടിസ്ഥാന വികസനത്തിന് ധനസഹായം നൽകണമെന്നും മാധ്യമ അവകാശ വിതരണത്തിൽ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കണമെന്നും ക്ലബ്ബിന് 18 കോടി രൂപ ശമ്പള പരിധി പാലിക്കണമെന്നും ആർഎഫ്പി പങ്കാളിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ആറാം വർഷം മുതൽ VAR-ലേക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നതിന്, ആദ്യത്തെ അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക്, വാണിജ്യ പങ്കാളി ഫുട്ബോൾ വീഡിയോ പിന്തുണാ സംവിധാനം നൽകേണ്ടിവരുമായിരുന്നു.
സൂപ്പർ കപ്പ് 2025-26 നോക്കൗട്ട് റൗണ്ട്:
ഡിസംബർ 4- സെമി ഫൈനൽ മത്സരങ്ങൾ:
- ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ എഫ്സി vs പഞ്ചാബ് എഫ്സി
- എഫ്സി ഗോവ vs മുംബൈ സിറ്റി എഫ്സി
ഡിസംബർ 7, ഫൈനൽ:
- വിന്നേഴ്സ് സെമി-ഫൈനൽ 1 vs വിന്നേഴ്സ് സെമി-ഫൈനൽ 2
