ETV Bharat / sports

ഐഎസ്എല്‍ 2026: ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തില്‍ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് കരുത്തരായ മോഹന്‍ ബഗാനെ നേരിടും

ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സിന്‍റെ ഹോം മത്സരങ്ങള്‍ കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് നടക്കുക.

Mohun Bagan vs. Kerala Blasters
Mohun Bagan vs. Kerala Blasters to Open Season on Feb 14 (KBFC/x)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 27, 2026 at 1:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹെെദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗിന്‍റെ (ഐ‌എസ്‌എൽ) താൽക്കാലിക ഷെഡ്യൂൾ പുറത്തുവിട്ട് ഓൾ ഇന്ത്യ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ. ഫെബ്രുവരി 14 ന് നടക്കുന്ന ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ, മോഹൻ ബഗാൻ സൂപ്പർ ജയന്‍റ്‌സ് ഹോം വേദിയായ സാൾട്ട് ലേക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സിനെ നേരിടും. ഐഎസ്എല്‍ ചരിത്രത്തില്‍ മോഹന്‍ ബഗാനെതിരെ ഇതുവരെ ഒരു മത്സരത്തില്‍ മാത്രമാണ് കേരളാ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് വിജയിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്.

മെയ് 11 വരെയുള്ള മത്സര ക്രമങ്ങള്‍ക്കാണ് അംഗീകാരം ലഭിച്ചത്. 14 ക്ലബ്ബുകളും പങ്കെടുക്കുന്ന സീസണിൽ ഹോം, എവേ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 91 മത്സരങ്ങൾ നടക്കും. എഐഎഫ്എഫും ക്ലബ്ബുകളും തമ്മിൽ നിരവധി റൗണ്ട് ചർച്ചകൾക്കും കായിക മന്ത്രാലയത്തിന്‍റെ ഇടപെടലിനും ശേഷമാണ് ഡെക്കുകൾ പരിഹരിച്ചത്. മിക്ക പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങളിലും ഒരു മത്സരം വീതമായിരിക്കും. തിങ്കൾ, വ്യാഴം ദിവസങ്ങളിൽ ഏഴ് മത്സരങ്ങൾ വീതവും, ചൊവ്വാഴ്ചകളിൽ നാലെണ്ണവും ബുധനാഴ്ചകളിൽ രണ്ടെണ്ണവും നടക്കും.

മഞ്ഞപ്പടയുടെ ഹോം മത്സരങ്ങള്‍ കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് നടക്കുക. ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സിന് ആകെ 8 ഹോം മത്സരങ്ങളാണുള്ളത്. ആദ്യ ഹോം മത്സരം ഫെബ്രുവരി 22ന് നടക്കും. മുംബൈ സിറ്റിയാണ് എതിരാളികള്‍. ഫെബ്രുവരി 28, മാര്‍ച്ച് 7,21, ഏപ്രില്‍ 15, 18, 23,മെയ് 10,17 ദിവസങ്ങളിലും കോഴിക്കോട് വെച്ച് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സിന് ഹോം മത്സരങ്ങളുണ്ടാകും.

സീസണിലെ 13 മത്സരങ്ങളിൽ ഏഴ് മത്സരങ്ങളും മോഹൻ ബഗാൻ സ്വന്തം മൈതാനമായ സാൾട്ട് ലേക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കളിക്കും. ഐ-ലീഗ് ജേതാക്കളായി ഐ‌എസ്‌എല്ലിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം നേടിയ ഇന്‍റര്‍ കാശി ഭുവനേശ്വറിലെ കലിംഗ സ്റ്റേഡിയം ഹോം വേദിയാക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്, അവിടെ അവർ 13 മത്സരങ്ങളിൽ ആറെണ്ണം കളിക്കും. ഒഡീഷ എഫ്‌സിയുടെ ഹോം ടർഫ് കൂടിയാണ് കലിംഗ സ്റ്റേഡിയം.

മുഹമ്മദൻ സ്പോർട്ടിംഗ് 13 മത്സരങ്ങളിൽ നാല് മത്സരങ്ങളും - ജാംഷഡ്പൂർ എഫ്‌സിയുടെ ഹോം ഗ്രൗണ്ട് കൂടിയായ ജാംഷഡ്‌പൂരിലാണ് കളിക്കുക. സ്പോർട്ടിംഗ് ക്ലബ് ഡൽഹി അവരുടെ സ്വന്തം സ്റ്റേഡിയമായ ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ആറ് മത്സരങ്ങള്‍ കളിക്കും. പഞ്ചാബ് എഫ്‌സിയുടെ ഹോം ഗ്രൗണ്ട് കൂടിയാണിത്, അവിടെ അവർ ഏഴ് മത്സരങ്ങൾ കളിക്കും. ചെന്നൈയിൻ എഫ്‌സി ജെഎൽഎൻ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ആറ് ഹോം മത്സരങ്ങൾ കളിക്കും.

Also Read: ഇന്ത്യ vs ന്യൂസിലൻഡ്: ശേഷിക്കുന്ന മത്സരങ്ങളില്‍ തിലക് വര്‍മ കളിക്കില്ല, ശ്രേയസ് അയ്യര്‍ ടീമിനൊപ്പം തുടരും

TAGGED:

INDIAN SUPER LEAGUE 2026 SCHEDULE
ISL 2026 START DATE
MOHUN BAGAN VS KERALA BLASTERS
KERALA BLASTERS FC
ISL OPENING MATCH

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.