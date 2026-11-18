ഇന്ത്യൻ അണ്ടർ 17 ക്യാപ്റ്റന് നേരെ വംശീയ അധിക്ഷേപം; എഎഫ്സിക്ക് പരാതി നൽകി എഐഎഫ്എഫ്
അണ്ടർ 17 ഏഷ്യാ കപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരം: ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റന് നേരെയുള്ള വംശീയ അധിക്ഷേപം; എഎഫ്സിക്ക് പരാതി നൽകി എഐഎഫ്എഫ്.
Published : November 18, 2026 at 2:03 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: അണ്ടർ 17 ഏഷ്യൻ കപ്പ് 2027 യോഗ്യതാ മത്സരത്തിനിടെ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ ദല്ലൽമുവാൻ ഗാംഗ്തെയ്ക്കെതിരെ പലസ്തീന് താരം വംശീയ അധിക്ഷേപം നടത്തിയെന്ന ആരോപണത്തിൽ എഐഎഫ്എഫ് ഏഷ്യൻ ഫുട്ബോൾ കോൺഫെഡറേഷന് പരാതി നൽകി. ക്വാലാലംപൂരിൽ വെച്ച് നടന്ന മത്സരത്തിനിടെയായിരുന്നു വിവാദ സംഭവം.
ഔദ്യോഗികമായി പരാതി നൽകിയ വിവരം എഐഎഫ്എഫ് തങ്ങളുടെ എക്സ് അക്കൗണ്ടിലൂടെയാണ് അറിയിച്ചത്. നവംബർ 17-ന് ക്വാലാലംപൂർ ഫുട്ബോൾ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ഇന്ത്യ-ഫലസ്തീന് മത്സരത്തിനിടെയാണ് സംഭവമുണ്ടായതെന്ന് ഫെഡറേഷൻ പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി. മത്സരത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കണമെന്നും നിലവിലുള്ള ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം കുറ്റക്കാരനായ താരത്തിനെതിരെ ഉചിതമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും എഐഎഫ്എഫ് എഎഫ്സിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
Palestine No. 19 does a racist gesture towards India U17 captain Gangte. Referee takes no action. Racism has no place in football. AFC needs to investigate this 🚫 https://t.co/iUNBdLD1oE— Troll Football Media (@TrollFootball2) November 17, 2026
വിവാദത്തിന് കാരണമായ സംഭവം
പലസ്തീനെതിരെ ഇന്ത്യ 4-1ന് വിജയിച്ച മത്സരത്തിനിടെയായിരുന്നു നാടകീയ രംഗങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത്. ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ ഗാംഗ്തെയുമായി വാക്കുതർക്കത്തിലേർപ്പെട്ട പലസ്തീൻ താരം സൗയ്ദാൻ, ഇന്ത്യൻ താരത്തിന് സമീപം നിന്ന് മൂക്കിന് മുന്നിൽ കൈവീശുന്ന (ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്നു എന്ന അർത്ഥത്തിൽ) ആംഗ്യം കാണിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിന്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചതോടെ വലിയ വിമർശനങ്ങളാണ് ഉയർന്നത്.
സംഭവത്തിൽ രോഷാകുലനായ ഗാംഗ്തെ പലസ്തീൻ താരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തതോടെ റഫറി കോ മിൻകുക്ക് ഇടപെട്ട് ഇരുവരെയും പിടിച്ചുമാറ്റുകയും താക്കീത് നൽകുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ വംശീയ അധിക്ഷേപം നടത്തിയ താരത്തിനെതിരെ റഫറി മറ്റ് നടപടികളൊന്നും സ്വീകരിച്ചില്ല. ആദ്യ പകുതിയിൽ ഇന്ത്യൻ താരം രാജ് സിംഗ് വാഹെങ്ബാമിനെ രണ്ട് തവണ ചവിട്ടിയതിന് പലസ്തീൻ മിഡ്ഫീൽഡർ മുഹമ്മദ് ജംഹൂറിന് ചുവപ്പ് കാർഡ് ലഭിച്ചിരുന്നു.
The All India Football Federation has lodged a complaint with the Asian Football Confederation over an alleged racist gesture during the India-Palestine match in Kuala Lumpur, Malaysia, in the AFC U17 Asian Cup Qualifiers. https://t.co/syeUgyYasX— Indian Football (@IndianFootball) November 18, 2026
അപരാജിത കുതിപ്പ് തുടർന്ന് ഇന്ത്യ
ഗ്രൂപ്പ് ഇ-യിൽ പലസ്തീനെ 4-1ന് തകർത്ത് ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ അപരാജിത കുതിപ്പ് തുടർന്നു. എട്ടാം മിനിറ്റിൽ കംഗൗഹാവോ ഡൗംഗലിലൂടെ ഇന്ത്യയാണ് ആദ്യം മുന്നിലെത്തിയത്. 32-ാം മിനിറ്റിൽ ലഭിച്ച പെനാൽറ്റി ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ച് പലസ്തീൻ ക്യാപ്റ്റൻ യാസൻ ഖലീഫ സമനില പിടിച്ചു. എന്നാൽ രണ്ടാം പകുതിയിൽ ആധിപത്യം പുലർത്തിയ ഇന്ത്യ മൂന്ന് ഗോളുകൾ കൂടി നേടി.
52-ാം മിനിറ്റിൽ മുകുന്ദോ സിംഗ് നിങ്തൗജം ഇന്ത്യക്ക് വീണ്ടും ലീഡ് നൽകി. ഏഴ് മിനിറ്റിന് ശേഷം ക്യാപ്റ്റൻ ഗാംഗ്തെ ലീഡ് ഉയർത്തി. 89-ാം മിനിറ്റിൽ സോറംദിൻതാര ലാൽഹുൻമാവിയ നാലാം ഗോളും നേടിയതോടെ ഇന്ത്യ ആധികാരിക വിജയം സ്വന്തമാക്കി. അടുത്ത മത്സരത്തിൽ മലേഷ്യയ്ക്കെതിരെ ഒരു പോയിന്റ് കൂടി നേടിയാൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് 2027-ലെ എഎഫ്സി അണ്ടർ 17 ഏഷ്യൻ കപ്പിന് യോഗ്യത നേടാനാകും. ടൂർണമെന്റിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പതിനൊന്നാം യോഗ്യതയാകുമിത്.
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