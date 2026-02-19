ETV Bharat / sports

കൃത്യമായ വിശകലനും മാര്‍ഗ നിര്‍ദേശവും; ശ്രദ്ധേയമായി എഐ ക്രിക്കറ്റ് പരിശീലകൻ

ന്യൂഡൽഹിയിലെ ഭാരത്‌മണ്ഡപത്തിൽ നടക്കുന്ന ഇന്ത്യ എഐ ഇംപാക്‌റ്റ് ഉച്ചകോടി 2026ലാണ് എഐയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്രിക്കറ്റ് പരിശീലകനെ അവതരിപ്പിച്ചത്.

AI SUMMIT CRICKET COACH AI INDIA SUMMIT 2026 GOOGLE AI CRICKET AI COACH SMARTER CRICKET TRAINING
High-definition cameras and sensors analyse batting technique in real time at Google’s pavilion (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 19, 2026 at 2:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: പല മേഖലകളിലും സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ കടന്നുവരവാണ് നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴിതാ ക്രിക്കറ്റിലും സാങ്കേതികവിദ്യ കടന്നുവന്നിരിക്കുകയാണ്. ന്യൂഡൽഹിയിലെ ഭാരത്‌ മണ്ഡപത്തിൽ നടക്കുന്ന ഇന്ത്യ എഐ ഇംപാക്‌റ്റ് ഉച്ചകോടി 2026ലാണ് എഐയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്രിക്കറ്റ് പരിശീലകനെ അവതരിപ്പിച്ചത്.

ഗൂഗിൾ എക്‌സ്‌പോ സെൻ്ററിനുള്ളിൽ ഒരു പ്രത്യേക ക്രിക്കറ്റ് പിച്ച് സജ്ജികരിച്ചാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഒരു കളിക്കാരൻ്റെ ബാറ്റിങ് സാങ്കേതികതയിലെ പിഴവുകൾ ഇത് കണ്ടെത്തുന്നു. ഒരു ബാറ്റ്‌സ്‌മാന്‍ എവിടെയാണ് തെറ്റ് പറ്റിയതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അത് മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള കൃത്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ പരിശീലകനെ പോലെ ഇത് നൽകും.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പവലിയൻ സന്ദർശിക്കുന്ന യുവാക്കൾക്ക് ഗൂഗിൾ എക്‌സ്‌പോ സെൻ്ററിനുളളിലായി സജ്ജീകരിച്ച ക്രിക്കറ്റ് പിച്ചിനുള്ളിൽ ബാറ്റ് ചെയ്യാൻ അവസരം ലഭിക്കും. ഒരു ഷോട്ട് കളിച്ചാലുടൻ പിച്ചിന് മുന്നിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഹൈ-ഡെഫിനിഷൻ ക്യാമറകളും അഡ്വാൻസ്‌ഡ് സെൻസറുകളും പ്രധാന സാങ്കേതിക വശങ്ങൾ പകർത്തി വിശകലനം ചെയ്യുന്നു.

AI SUMMIT CRICKET COACH AI INDIA SUMMIT 2026 GOOGLE AI CRICKET AI COACH SMARTER CRICKET TRAINING
A young player tests Google’s AI cricket coach at Bharat Mandapam during AI Impact Summit 2026 (ETV Bharat)

ഫുട്‌വർക്ക്, ബാറ്റ് സ്വിങ് മെക്കാനിക്‌സ്, തലയുടെ സ്ഥാനം, ബാലൻസിങ് എന്നീ സാങ്കേതിക വശങ്ങളാണ് ഈ എഐ പരിശീലകൻ വിശകലനം ചെയ്യുക. ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്ന വ്യക്തി ഷോട്ട് പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ എഐ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള റിപ്പോർട്ട് സ്‌ക്രീനിൽ ദൃശ്യമാകും. കൂടാതെ ഇതിലും നന്നായി എങ്ങനെ കളിക്കാമായിരുന്നെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യും. ഗൂഗിളിൻ്റെ എഐ മോഡലായ ജെമിനിയാണ് എഐ കോച്ചിങ് സിസ്‌റ്റത്തിന് കരുത്ത് പകരുന്നതെന്ന് ഗൂഗിൾ സിഇഒ സുന്ദർ പിച്ചൈ പറഞ്ഞു.

പ്രതിഭകൾക്കായുള്ള ആഗോള വേദി

വിദൂര പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള പല പ്രതിഭകൾക്കും ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ ഒരു വഴിത്തിരിവായിരിക്കുമെന്ന് ഐടി സെക്രട്ടറിയും മുതിർന്ന ജേർണലിസ്‌റ്റുമായ വിക്രം സിങ് പറഞ്ഞു. പ്രൊഫഷണൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത മേഖലകളിൽ എഐ പരിശീലകന് ഒരു വെർച്വൽ മെൻ്ററായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും. അടുത്ത തലമുറയിലെ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ചാമ്പ്യന്മാരെ രൂപപ്പെടുത്താൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

എഐ കോച്ചിൻ്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

  • തത്സമയ വിശകലനം: ഓരോ ഷോട്ടിൻ്റെയും ഫ്രെയിം-ബൈ-ഫ്രൈയിം വീഡിയോ ബ്രേക്ക്ഡൗൺ ചെയ്‌ത് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു.
  • സാങ്കേതിക കൃത്യത: ബാറ്റിങ്, ബാക്ക്‌ലിഫ്റ്റ്, ബാലൻസ്, ടൈമിങ് എന്നിവയിലെ പിഴവുകൾ തിരിച്ചറിയുന്നു.
  • വ്യക്തിഗത പരിശീലനം: വ്യക്തിഗത പ്രകടനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പരിശീലനം നൽകുന്നു.
  • മൊബൈൽ അധിഷ്‌ഠിത പരിശീലനം: യുവാക്കള്‍ക്ക് ഒരു മൊബൈൽ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് അവരുടെ സാങ്കേതികത മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. അതുവഴി ചെലവേറിയ കോച്ചിങ് അക്കാദമികളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കാം.

Also Read: 'ഇന്ത്യ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ടെക് പൂൾ, എഐ ഉച്ചകോടി രാജ്യത്ത് നടക്കുന്നത് അഭിമാനം', ഉദ്‌ഘാടന പ്രസംഗത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി

TAGGED:

AI SUMMIT CRICKET COACH
AI INDIA SUMMIT 2026
GOOGLE AI CRICKET
AI COACH SMARTER CRICKET TRAINING
GOOGLE AI COACH

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.