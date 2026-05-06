ഐപിഎൽ ഫൈനൽ അഹമ്മദാബാദിൽ; പ്ലേ ഓഫ് മത്സരക്രമം പ്രഖ്യാപിച്ചു, ബെംഗളൂരുവിന് വേദി നഷ്ടം
Published : May 6, 2026 at 1:17 PM IST
മുംബൈ: ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികൾ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഐ.പി.എൽ 2026 സീസണിന്റെ പ്ലേ ഓഫ് മത്സരക്രമം ബി.സി.സി.ഐ പ്രഖ്യാപിച്ചു. മെയ് 31-ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയമായ അഹമ്മദാബാദിലെ നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ഫൈനൽ അരങ്ങേറുക. ടൂർണമെന്റിലെ ആവേശകരമായ 70 ലീഗ് മത്സരങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് മെയ് അവസാന വാരം പ്ലേ ഓഫ് പോരാട്ടങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത്.
ചിന്നസ്വാമിക്ക് തിരിച്ചടി
ഐ.പി.എൽ നിയമപ്രകാരം നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരുടെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടിലാണ് സാധാരണയായി ഫൈനൽ നടക്കാറുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ തവണ കിരീടം നേടിയ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളൂരുവിന്റെ തട്ടകമായ ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തിലായിരുന്നു ഇത്തവണ ഫൈനൽ നടക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ബി.സി.സി.ഐയുടെ നിശ്ചിത മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കും പ്രോട്ടോക്കോളുകൾക്കും പുറത്തുള്ള ചില ആവശ്യങ്ങൾ പ്രാദേശിക അധികൃതർ മുന്നോട്ടുവെച്ചതിനാൽ വേദി ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്നും മാറ്റുകയായിരുന്നു. പ്രവർത്തനപരവും സാങ്കേതികവുമായ കാരണങ്ങളാൽ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത നഗരങ്ങളിലായാണ് ഇത്തവണത്തെ പ്ലേ ഓഫ് മത്സരങ്ങൾ നടക്കുക.
🚨 News 🚨— IndianPremierLeague (@IPL) May 6, 2026
BCCI Announces #TATAIPL 2026 Playoffs Schedule
Qualifier 1: Dharamshala
Eliminator and Qualifier 2: New Chandigarh
Narendra Modi Stadium, Ahmedabad to Host Grand Finale 🏟️
മത്സരക്രമം:
ക്വാളിഫയർ 1 (മെയ് 26): പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ആദ്യ രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തുന്ന ടീമുകൾ നേർക്കുനേർ വരുന്നു. ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ ധർമ്മശാലയിലുള്ള എച്ച്.പി.സി.എ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ഈ മത്സരം. ഇതിൽ വിജയിക്കുന്ന ടീം നേരിട്ട് ഫൈനലിലേക്ക് യോഗ്യത നേടും.
എലിമിനേറ്റർ (മെയ് 27): മൂന്നും നാലും സ്ഥാനക്കാർ തമ്മിലുള്ള ജീവൻമരണ പോരാട്ടം ന്യൂ ചണ്ഡീഗഡിലെ പുതിയ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കും. പരാജയപ്പെടുന്ന ടീം ടൂർണമെന്റില് നിന്ന് പുറത്താകും.
ക്വാളിഫയർ 2 (മെയ് 29): ക്വാളിഫയർ 1-ൽ പരാജയപ്പെട്ടവരും എലിമിനേറ്ററിൽ വിജയിച്ചവരും തമ്മിലുള്ള രണ്ടാം പ്ലേ ഓഫ് മത്സരത്തിന് ന്യൂ ചണ്ഡീഗഡ് തന്നെ വേദിയാകും. ഇതിലെ വിജയികളായിരിക്കും ഫൈനലിലെത്തുന്ന രണ്ടാമത്തെ ടീം.
ഫൈനൽ (മെയ് 31): കിരീടം ആരുയർത്തുമെന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്ന ഫൈനൽ പോരാട്ടം അഹമ്മദാബാദിലെ നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കും.
അഹമ്മദാബാദിന്റെ തിളക്കം
കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് സീസണുകളിലായി പ്രധാന മത്സരങ്ങൾക്കും ഫൈനലിനും വേദിയാകുന്ന അഹമ്മദാബാദ്, ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം കാണികളെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ശേഷിയുള്ളതിനാലാണ് വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. ലോജിസ്റ്റിക് സൗകര്യങ്ങളും മികച്ച സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും പരിഗണിച്ചാണ് ബി.സി.സി.ഐയുടെ ഈ നീക്കം. ബെംഗളൂരു ആരാധകർക്ക് സ്വന്തം മണ്ണിൽ ഫൈനൽ കാണാൻ കഴിയില്ലെന്നത് നിരാശയുണ്ടാക്കുന്ന വാർത്തയാണെങ്കിലും, ഗുജറാത്തിലെ മൈതാനം ഐ.പി.എല്ലിന് ഗംഭീരമായ കൊട്ടിക്കലാശം സമ്മാനിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്.
