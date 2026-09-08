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പ്രായം തിരുത്തി ബിസിസിഐയെ പറ്റിച്ചു; ഇന്ത്യൻ അണ്ടർ 19 താരം രോഹിത് ഓസ്‌ട്രേലിയൻ പര്യടനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത്

അണ്ടർ-19 ടീമിൽ പ്രായ തട്ടിപ്പ്; രോഹിത് യാദവിന് രണ്ടു വർഷം വിലക്ക്; ഓസ്‌ട്രേലിയൻ പര്യടനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത്.

U19 TOUR OF AUSTRALIA രോഹിത് യാദവിന് വിലക്ക് ROHIT YADAV AGE FRAUD BCCI BAN ROHIT YADAV
Indian U19 Cricketer Rohit Yadav Withdrawn From Australia Tour Following Age Fraud Discrepancies (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 8, 2026 at 2:14 PM IST

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ഹെെദരാബാദ്: പ്രായരേഖകളിൽ വൻ കൃത്രിമം കാണിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ബംഗാൾ ലെഗ് സ്‌പിന്നർ രോഹിത് യാദവിനെ ഓസ്‌ട്രേലിയൻ പര്യടനത്തിനുള്ള ഇന്ത്യൻ അണ്ടർ-19 ടീമിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി. കടുത്ത അച്ചടക്ക ലംഘനം നടത്തിയ താരത്തിന് ബിസിസിഐ രണ്ട് വർഷത്തെ വിലക്കും ഏർപ്പെടുത്തി. വരാനിരിക്കുന്ന ഏകദിന, മൾട്ടി-ഡേ പരമ്പരകൾക്കുള്ള ടീമിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്ന രോഹിതിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക രേഖകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് വൻ തട്ടിപ്പ് വെളിച്ചത്തായത്.

മൂന്ന് ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, മാറ്റിമറിച്ച ആധാർ!

കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിൽ ശ്രീലങ്കയിൽ പര്യടനം നടത്തിയ ഇന്ത്യൻ അണ്ടർ-19 ടെസ്റ്റ് ടീമിൽ രോഹിത് അംഗമായിരുന്നു. അവിടെ 6 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി തിളങ്ങിയ താരത്തെ പിന്നീട് ഓസ്‌ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരായ മത്സരങ്ങൾക്കും തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു. എന്നാൽ ലങ്കൻ പര്യടനത്തിനിടെയാണ് രോഹിതിന്‍റെ രേഖകളിൽ സംശയം തോന്നിയ ബിസിസിഐ വിശദമായ പരിശോധന നടത്തിയത്.

അന്വേഷണത്തിൽ രോഹിതിന് 2007, 2009, 2010 എന്നീ വ്യത്യസ്‌ത ജനന വർഷങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ മൂന്ന് വ്യത്യസ്‌ത ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഉള്ളതായി കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു! പുറമേ ആധാർ കാർഡിലെ വിവരങ്ങളിലും താരം പലതവണ തിരുത്തലുകൾ വരുത്തി. ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ബംഗാളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തപ്പോൾ ജനന വർഷം 2007 ആയിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് ആധാറിൽ ഇത് 2006 എന്നും, 2020-ൽ വീണ്ടും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയ ശേഷം, 2021-ൽ ജനന വർഷം 2009 ആക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്‌തു. ഈ ക്രമക്കേടുകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട സി.എ.ബി നേരത്തെ തന്നെ രോഹിതിനെ സംസ്ഥാന ജൂനിയർ ടീമുകളിൽ നിന്ന് മാറ്റിനിർത്തുകയും ബിസിസിഐയെ വിവരമറിയിക്കുകയുമായിരുന്നു.

പകരക്കാരെ പ്രഖ്യാപിച്ച് ബിസിസിഐ

ഏകദിന ടീമിൽ: രോഹിതിന് പകരം സൗരാഷ്ട്രയുടെ ആര്യൻ സാവ്സാനി ടീമിലിടം നേടി. ലക്ഷ്യ റായ്‌ചന്ദാനി നയിക്കുന്ന ഈ ടീമിൽ മുൻ ഇന്ത്യൻ ഇതിഹാസങ്ങളായ വീരേന്ദർ സെവാഗിന്‍റെ മകൻ ആര്യവീർ സെവാഗും, രാഹുൽ ദ്രാവിഡിന്‍റെ മകൻ അൻവയ് ദ്രാവിഡും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

മൾട്ടി-ഡേ ടീമിൽ: ഹരിയാനയുടെ തന്മയ് ബലോഡയെയാണ് പകരം ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. യഷ്വർധൻ ചൗഹാനാണ് ടീമിന്‍റെ ക്യാപ്റ്റൻ.

62 കളിക്കാർക്കെതിരെ നടപടി

ജൂനിയർ ക്രിക്കറ്റിലെ പ്രായ തട്ടിപ്പിനെതിരെ ബംഗാൾ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ ശക്തമായ നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചത്. രേഖകളിൽ ക്രമക്കേട് കാട്ടിയ 62 ജൂനിയർ കളിക്കാരെ 2026-27, 2027-28 സീസണുകളിലെ ടൂർണമെന്‍റുകളില്‍ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും ട്രാൻസ്‌ഫര്‍ നേടുന്നതിൽ നിന്നും അസോസിയേഷൻ വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഈ വിലക്ക് നേരിടുന്നവരിൽ ഇന്ത്യയുടെ 2022-ലെ അണ്ടർ-19 ലോകകപ്പ് കിരീട വിജയത്തിൽ പങ്കാളിയായ പേസർ രവി കുമാറും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. രവി കുമാറിന്‍റെ പ്രായരേഖകളിൽ 45 മാസത്തെ വ്യത്യാസമാണ് സി.എ.ബി കണ്ടെത്തിയത്. ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടുള്ള ഓൾറൗണ്ടർ വിശാൽ ഭട്ടിയും വിലക്ക് നേരിടുന്നവരുടെ പട്ടികയിലുണ്ട്.

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TAGGED:

U19 TOUR OF AUSTRALIA
രോഹിത് യാദവിന് വിലക്ക്
ROHIT YADAV AGE FRAUD
BCCI BAN ROHIT YADAV
രോഹിത് യാദവ് ക്രിക്കറ്റ് താരം

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