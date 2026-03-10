അഫ്രീദിയെപ്പോലും ഞെട്ടിച്ച സഞ്ജുവിന്റെ പ്രകടനം; വാനോളം പുകഴ്ത്തി പാക് മുന് നായകന്
ടീം ഇന്ത്യയുടെ കിരീടനേട്ടത്തിൽ വാഴ്ത്തിപ്പാടി പാക് താരങ്ങൾ.
Published : March 10, 2026 at 3:55 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ടി20 ലോകകപ്പിൽ കിരീടം നിലനിർത്തിയ ടീം ഇന്ത്യയുടെ പ്രകടനത്തെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ കൊണ്ട് മൂടി പാകിസ്ഥാൻ മുൻ താരങ്ങൾ. ഇന്ത്യയുടെ ബാറ്റിംഗ് കരുത്തിനെയും ബൗളിംഗ് മികവിനെയും പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണിന്റെ പ്രകടനത്തെയും വാനോളം പുകഴ്ത്തിയാണ് ഷാഹിദ് അഫ്രീദി, റാഷിദ് ലത്തീഫ് തുടങ്ങിയവർ രംഗത്തെത്തിയത്.
ബെഞ്ച് സ്ട്രെങ്ത് ആണ് ഇന്ത്യയുടെ കരുത്ത്: ഷാഹിദ് അഫ്രീദി
ടൂർണമെന്റിലുടനീളം ചാമ്പ്യന്മാരെപ്പോലെ കളിച്ച ഇന്ത്യ കിരീടത്തിന് പൂർണ്ണമായും അർഹരാണെന്ന് മുൻ പാക് നായകൻ ഷാഹിദ് അഫ്രീദി പറഞ്ഞു. തന്റെ എക്സ് അക്കൗണ്ടിൽ പങ്കുവെച്ച വീഡിയോയിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ അഭിനന്ദിച്ചത്.
'ഇന്ത്യയുടെ ടീം കോമ്പിനേഷൻ അതിശയിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അവരുടെ പകരക്കാരുടെ നിര പോലും മൈതാനത്തുള്ള ടീമിനോളം കരുത്തരാണ്. പകരക്കാരുടെ നിരയിൽ നിന്ന് ആരെ വേണമെങ്കിലും ഏത് സമയത്തും പ്ലേയിംഗ് ഇലവനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. അത്രത്തോളം പ്രതിഭകളാൽ സമ്പന്നമാണ് ആ ടീം. സഞ്ജു സാംസൺ എന്ന താരം അവസരം കിട്ടിയപ്പോൾ അത്ഭുതകരമായ രീതിയിലാണ് പക്വതയോടെ പന്തുകൾ നേരിട്ടതും ഇന്നിങ്സ് പടുത്തുയർത്തിയതും. യുവതാരങ്ങളായ അഭിഷേക് ശർമ്മയും ഇഷാൻ കിഷനും തങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഭംഗിയായി നിർവഹിച്ചു," അഫ്രീദി വ്യക്തമാക്കി.
ബുംറ: ഇന്ത്യൻ ബൗളിംഗിന്റെ നട്ടെല്ല്
ഇന്ത്യൻ പേസർ ജസ്പ്രീത് ബുംറയെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ബൗളർ എന്നാണ് അഫ്രീദി വിശേഷിപ്പിച്ചത്. "വർഷങ്ങളായി ഇന്ത്യയെ തന്റെ തോളിലേറ്റിയ ബൗളറാണ് ബുംറ. പുതിയ പന്തിലോ പഴയ പന്തിലോ ആകട്ടെ, സ്ലോ ബോൾ എറിയാനോ യോർക്കർ എറിയാനോ ആകട്ടെ ബുംറ കഴിഞ്ഞേ ലോകത്ത് മറ്റൊരു ബൗളറുള്ളൂ," അഫ്രീദി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സമ്മർദ്ദത്തെ അതിജീവിക്കാൻ ഇന്ത്യ പഠിച്ചു: റാഷിദ് ലത്തീഫ്
പാകിസ്ഥാൻ ടീമിലെ അസ്ഥിരതയെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ വിജയത്തെ റാഷിദ് ലത്തീഫ് പുകഴ്ത്തി. ഇന്ത്യ തുടർച്ചയായി വലിയ ടൂർണമെന്റുകളുടെ ഫൈനലിൽ എത്തുന്നതിനാൽ പ്രധാന മത്സരങ്ങളിൽ സമ്മർദ്ദമില്ലാതെ കളിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം നിരീക്ഷിച്ചു.
"ടീമിലെ സ്ഥിരതയും മാറ്റങ്ങളില്ലാതെ ടീമിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതുമാണ് ഇന്ത്യയുടെ വിജയം. പാകിസ്ഥാനിലാകട്ടെ എപ്പോഴും മാറ്റങ്ങളും അക്ഷമയുമാണ് കാണുന്നത്. ഇത് ടീമിനെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ വിജയങ്ങൾ ശീലമാക്കിയിരിക്കുന്നു," ലത്തീഫ് പറഞ്ഞു.
ഫൈനലിൽ സഞ്ജു സാംസണിന്റെ മൂന്നാം തുടർച്ചയായ അർധസെഞ്ചുറിയുടെ കരുത്തിൽ ഇന്ത്യ 255 റൺസ് എടുത്തപ്പോൾ, ബുംറയുടെ 4 വിക്കറ്റ് പ്രകടനം ന്യൂസിലൻഡിനെ 159 റൺസിൽ ഒതുക്കിയിരുന്നു. ഈ ആധികാരിക ജയം തന്നെയാണ് പാക് താരങ്ങളെപ്പോലും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
