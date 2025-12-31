ടി20 ലോകകപ്പിനുള്ള അഫ്ഗാൻ സ്ക്വാഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചു; റാഷിദ് ഖാൻ നയിക്കും, ഗുൽബാദിൻ നായിബും നവീനും തിരിച്ചെത്തി
ഫെബ്രുവരി 8 ന് ചെന്നൈയിൽ ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെയാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ആദ്യ മത്സരം കളിക്കുന്നത്.
Published : December 31, 2025 at 4:00 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യയിലും ശ്രീലങ്കയിലുമായി നടക്കുന്ന ടി20 ലോകകപ്പിനുള്ള അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ സ്ക്വാഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. റാഷിദ് ഖാൻ ടീമിനെ നയിക്കും. ഇബ്രാഹിം സദ്രാൻ വൈസ് ക്യാപ്റ്റനാകും. പരിചയസമ്പന്നനായ ഓൾറൗണ്ടർ ഗുൽബാദിൻ നായിബും വലംകൈയ്യൻ ഫാസ്റ്റ് ബൗളർ നവീൻ-ഉൽ-ഹഖും 15 അംഗ ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി. ബംഗ്ലാദേശ് പരമ്പരയിൽ നിന്ന് അടുത്തിടെ പുറത്താകുകയും സിംബാബ്വെയ്ക്കെതിരായ അവസാന ടി20 മത്സരം മാത്രം കളിച്ച ഫസൽ ഹഖ് ഫാറൂഖിയെ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് പരമ്പരയ്ക്കും ലോകകപ്പിനുമുള്ള 15 അംഗ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
മുജീബ് ഉർ റഹ്മാൻ ഇടംനേടിയതിനാല് അല്ലാഹ് ഗസൻഫറിനെ റിസർവ് ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയി. മധ്യനിര ബാറ്റ്സ്മാൻ ഇജാസ് അഹമ്മദ്സായി, ഫാസ്റ്റ് ബൗളർ സിയ ഉർ റഹ്മാൻ ഷെരീഫി എന്നിവരും ടീമിലെത്തി. ഫെബ്രുവരി 7 മുതൽ മാർച്ച് 8 വരെ നടക്കുന്ന ടി20 ലോകകപ്പിന് മുന്നോടിയായി ജനുവരി 19 മുതൽ 22 വരെ യുഎഇയിൽ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരെ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളുള്ള ടി20 പരമ്പര അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ടീം കളിക്കും.
Snapshots from the AfghanAtalan Squad Announcement Press Conference this morning, as the Selection Committee Members unveiled the squad for the West Indies and the ICC Men's T20 World Cup 2026. 📸📸#AfghanAtalan | #T20WorldCup pic.twitter.com/aeQr11qFsa— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) December 31, 2025
'കഴിഞ്ഞ ടി20 ലോകകപ്പിൽ അഫ്ഗാൻ കളിക്കാർ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അഫ്ഗാന് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് സിഇഒ നസീം ഖാൻ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ടൂർണമെന്റിനെക്കുറിച്ച് നല്ല ഓർമ്മകളുണ്ട്, ഈ വർഷം ഇതിലും മികച്ച ഫലങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരായ പരമ്പര നമ്മുടെ ടീമിനെ മെച്ചപ്പെടുത്താനും ലോകകപ്പിനായി നന്നായി തയ്യാറെടുക്കാനും മികച്ച അവസരം നൽകുമെന്നും നസീം ഖാൻ പറഞ്ഞു.
2026 ലെ ടി20 ലോകകപ്പില് പൂൾ ഡിയിലാണ് ഇടം നേടിയത്. അതിൽ ന്യൂസിലൻഡ്, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, യുഎഇ, കാനഡ എന്നിവരും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഫെബ്രുവരി 8 ന് ചെന്നൈയിൽ ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെയാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ആദ്യ മത്സരം കളിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ടി20 ലോകകപ്പ് 2024 ൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് ടീം മികച്ച പ്രകടനമാണ് പുറത്തെടുത്തത്. ടൂര്ണമെന്റിലെ ആദ്യ സെമി ഫൈനൽ മത്സരം കളിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു.
Afghanistan recall experienced campaigners for their 15-member #T20WorldCup squad 👊— ICC (@ICC) December 31, 2025
അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ടീം:
റാഷിദ് ഖാൻ (ക്യാപ്റ്റൻ), ഇബ്രാഹിം സദ്രാൻ (വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ), റഹ്മാനുള്ള ഗുർബാസ് (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), മുഹമ്മദ് ഇസ്ഹാഖ് (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), സെദിഖുള്ള അടൽ, ദർവേഷ് റസൂലി, ഷാഹിദുള്ള, ജി മൊഹമ്മദിന് കമാൽ, അസ്മതുല്ല, ജി. നബി, നൂർ അഹമ്മദ്, മുജീബ് ഉർ റഹ്മാൻ, നവീൻ ഉൾ ഹഖ്, ഫസൽ ഹഖ് ഫാറൂഖി, അബ്ദുല്ല അഹമ്മദ്സായി.
