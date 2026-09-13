ആദ്യ ടി20 ഇന്ന്: അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരെ ഇന്ത്യക്ക് അഗ്നിപരീക്ഷ; ബുമ്ര ടീമിൽ തിരിച്ചെത്തി
ആദ്യ ടി20: ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര തിരിച്ചെത്തി; ഇന്ത്യയിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ ആതിഥേയത്വത്തിൽ മത്സരം ഇന്ന്.
Published : September 13, 2026 at 3:03 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും സവിശേഷമായൊരു പോരാട്ടത്തിന് ന്യൂഡൽഹിയിലെ അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി സ്റ്റേഡിയം വേദിയാകുന്നു. ഇന്ത്യയും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള ആദ്യ ടി20 മത്സരം നടക്കുമ്പോൾ, കളി നടക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലും ഔദ്യോഗികമായി അഫ്ഗാനിസ്ഥാനാണ് ഈ മത്സരത്തിലെ ആതിഥേയർ. ഇന്ത്യ സ്വന്തം നാട്ടിൽ വിരുന്നുകാരായി മാറുന്ന ഈ അപൂർവ്വ പോരാട്ടം കാണാൻ വലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് ആരാധകര് കാത്തിരിക്കുന്നത്. രാത്രി 7.30നു മത്സരം ആരംഭിക്കും.
മുനകൂട്ടാൻ ബുമ്രയെത്തി; ഇന്ത്യൻ നിരയിൽ വൻ മാറ്റങ്ങൾ
പരിക്കിന്റെ നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര ഇന്ത്യൻ നിരയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തും. നെറ്റ്സ് പരിശീലനത്തിനിടെ പൂർണ്ണ ഫിറ്റ്നസോടെ പന്തെറിഞ്ഞ ബുമ്ര, യുവതാരം വൈഭവ് സൂര്യവംശിയെ മനോഹരമായ ഒരു യോർക്കറിലൂടെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയത് ആരാധകർക്ക് വലിയ ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നുണ്ട്.
ബുമ്രയ്ക്കൊപ്പം വരുൺ ചക്രവർത്തി, വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ, നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി എന്നിവരും തിരിച്ചെത്തിയതോടെ ഇന്ത്യൻ ബൗളിംഗ് ശക്തമാണ്. എന്നാൽ ശ്രേയസ് അയ്യരുടെ നായകത്വത്തിന് കീഴിൽ ഈ വർഷം കളിച്ച 10 ടി20കളിൽ 6 എണ്ണത്തിലും പരാജയപ്പെട്ട ഇന്ത്യക്ക് ഈ പരമ്പര അഭിമാനപ്രശ്നമാണ്. സഞ്ജു സാംസൺ, അഭിഷേക് ശർമ്മ, വൈഭവ് സൂര്യവംശി എന്നിവരടങ്ങുന്ന ടോപ്പ് ഓർഡറിലെ ബാറ്റിംഗ് സ്ഥാനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ആശയക്കുഴപ്പം പരിഹരിക്കുകയാകും ഇന്ത്യൻ മാനേജ്മെന്റിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ദുലീപ് ട്രോഫിയിലെ തകർപ്പൻ പ്രകടനത്തിന് പിന്നാലെ ഇഷാൻ കിഷന് നെറ്റ്സിൽ പരിക്കേറ്റത് ഇന്ത്യക്ക് തിരിച്ചടിയാണ്.
Indian Captain Shreyas Iyer and Afghanistan Skipper Ibrahim Zadran pose together with the trophy! 🏆📸 The Friendship Cup T20 Series begins Sunday at 7 PM IST. Watch the 1st T20I on DD Bharati (DD Free Dish) #INDvAFG #TeamIndia @BCCI @ICC @ShreyasIyer15 https://t.co/gwRHLMCQQZ— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) September 13, 2026
ഇത് പഴയ അഫ്ഗാനല്ല; ലക്ഷ്യം പരമ്പര വിജയം
ഒരു കാലത്ത് സ്വന്തം നാട്ടിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ലാതിരുന്നപ്പോൾ അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് കളിക്കാൻ ഗ്രേറ്റർ നോയിഡയും ലഖ്നൗവും ഡെഹ്റാദൂണും ഒരുക്കി നൽകി പിന്തുണച്ചത് ബിസിസിഐ ആയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് അവർ വരുന്നത് കേവലം ഒരു അട്ടിമറി സംഘമായല്ല, മറിച്ച് 20-20 ഫോർമാറ്റിലെ ഏറ്റവും അപകടകാരികളായ ടീമുകളിലൊന്നായാണ്.
ഐപിഎല്ലിലൂടെ ഇന്ത്യൻ പിച്ചുകളെ കൃത്യമായി അറിയുന്ന റാഷിദ് ഖാൻ, മുഹമ്മദ് നബി, റഹ്മാനുള്ള ഗുർബാസ് എന്നിവരാണ് അഫ്ഗാന്റെ കരുത്ത്. പുതിയ നായകൻ ഇബ്രാഹിം സദ്രാൻ, പുതിയ കോച്ച് റിച്ചാർഡ് പൈബസ് എന്നിവർക്ക് കീഴിൽ അഫ്ഗാൻ പുതിയൊരു യുഗത്തിനാണ് തുടക്കമിടുന്നത്. 2023 ലോകകപ്പിൽ ഇതേ മൈതാനത്ത് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ തകർത്ത ചരിത്രവും ഡൽഹിയിലെ വലിയ അഫ്ഗാൻ പ്രവാസികളുടെ പിന്തുണയും അവർക്ക് അനുകൂലഘടകങ്ങളാണ്.
ചെറിയ ബൗണ്ടറികളുള്ള ഡൽഹിയിലെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ടോസ് നേടുന്നവർക്ക് വലിയ മുൻതൂക്കം ലഭിച്ചേക്കും. ലോക ചാമ്പ്യന്മാരായ ഇന്ത്യയും ഏത് വമ്പന്മാരെയും വിറപ്പിക്കുന്ന അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും നേർക്കുനേർ വരുമ്പോൾ ഒരു റൺവേട്ട തന്നെയാണ് ആരാധകർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
ടീം അംഗങ്ങൾ
ഇന്ത്യ: ശ്രേയസ് അയ്യർ (ക്യാപ്റ്റൻ), അഭിഷേക് ശർമ്മ, വൈഭവ് സൂര്യവംശി, സഞ്ജു സാംസൺ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ഇഷാൻ കിഷൻ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), തിലക് വർമ്മ (വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ), ശിവം ദുബെ, നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി, അക്സർ പട്ടേൽ, വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ, വരുൺ ചക്രവർത്തി, രവി ബിഷ്ണോയി, ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര, അർഷ്ദീപ് സിംഗ്, യാഷ് ഠാക്കൂർ.
അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ: ഇബ്രാഹിം സദ്രാൻ (ക്യാപ്റ്റൻ), റഹ്മാനുള്ള ഗുർബാസ് (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), നൂർ റഹ്മാൻ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), സെദിഖുള്ള അടൽ, ദർവിഷ് റസൂലി, അസ്മത്തുള്ള ഒമർസായ്, ഗുൽബാദിൻ നൈബ്, മുഹമ്മദ് നബി, റാഷിദ് ഖാൻ, നംഗ്യാൽ ഖരോട്ടി, നൂർ അഹമ്മദ്, മുജീബ് ഉർ റഹ്മാൻ, ഫസൽ ഹഖ് ഫാറൂഖി, അബ്ദുള്ള അഹമ്മദ്സായ്, നവീൻ ഉൾ ഹഖ്.
Also Read: 'ദളപതിയും തലയും' സിൽവർസ്റ്റോൺ ട്രാക്കിൽ; ലെ മാൻസ് റേസ് ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്ത് വിജയ്!