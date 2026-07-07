അപൂർവ്വ രോഗത്തോട് മാസങ്ങളോളം പൊരുതി; അഫ്ഗാന് പേസർ ഷാപൂർ സദ്രാൻ അന്തരിച്ചു
അഫ്ഗാന് ക്രിക്കറ്റ് താരം ഷാപൂർ സദ്രാൻ അന്തരിച്ചു, ദീർഘകാലത്തെ രോഗബാധയെ തുടർന്നാണ് മരണം സംഭവിച്ചത്.
Published : July 7, 2026 at 4:18 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: രോഗബാധയുടെ കഠിനമായ വേദനകളോട് മാസങ്ങളോളം പോരാടിയ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റിലെ ഫാസ്റ്റ് ബൗളർ ഷാപൂർ സദ്രാൻ (38) വേദനകളില്ലാത്ത ലോകത്തേക്ക് യാത്രയായി. ചൊവ്വാഴ്ച ഡൽഹിയിലെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെയായിരുന്നു അന്ത്യം. കളിക്കളത്തിൽ എപ്പോഴും ആവേശം വിതറിയ, തലമുറകൾക്ക് പ്രചോദനമായ ഈ ഇടംകൈയ്യൻ പേസറുടെ അപ്രതീക്ഷിത നിര്യാണത്തിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡും ആരാധകരും ആഴത്തിലുള്ള ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി.
രോഗബാധയും ചികിത്സയും
ശരീരത്തിലെ വിവിധ അവയവങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന 'ഹീമോഫാഗോസൈറ്റിക് ലിംഫോഹിസ്റ്റിയോസൈറ്റോസിസ്' (Hemophagocytic Lymphohistiocytosis) (HLH) എന്ന ഗുരുതരമായ പ്രതിരോധശേഷി തകരാറിനെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ചികിത്സയിലായിരുന്നു. ശരീരത്തിലെ പ്രതിരോധ കോശങ്ങൾ സ്വന്തം കോശങ്ങളെ തന്നെ ആക്രമിക്കുകയും മജ്ജ, കരൾ, പ്ലീഹ, ലിംഫ് നോഡുകൾ എന്നിവയെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അതീവ ഗുരുതരമായ 'സ്റ്റേജ് ഫോർ' രോഗാവസ്ഥയിലൂടെയാണ് താരം കടന്നുപോയത്.
إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) July 7, 2026
With profound grief and deep sorrow, the Afghanistan Cricket Board mourns the passing of former Afghanistan fast bowler Shapoor Zadran.
Shapoor Zadran was one of the foundation-laying figures of Afghanistan cricket, whose dedication,… pic.twitter.com/iPIAJ6HLkq
കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ഡോക്ടർമാരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം തുടർചികിത്സയ്ക്കായി ഈ വർഷം ജനുവരിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഇന്ത്യയിൽ എത്തിച്ചത്. ചികിത്സയുടെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ആരോഗ്യനിലയിൽ പുരോഗതി കണ്ടിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് വീണ്ടും അണുബാധയും ഡെങ്കിപ്പനിയും ബാധിച്ചത് നില വഷളാക്കുകയായിരുന്നു. രക്തത്തിലെ ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞതും പ്രതിരോധശേഷി തകരാറിലായതും വലിയ വെല്ലുവിളിയായി തുടർന്നു. എങ്കിലും നിലവിൽ നൽകിയിരുന്ന സ്റ്റിറോയിഡ് മരുന്നുകളോട് ഷാപൂറിന്റെ ശരീരം അനുകൂലമായി പ്രതികരിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഒടുവിൽ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു.
അഫ്ഗാന് ക്രിക്കറ്റിന്റെ അടിത്തറ
അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റിന്റെ ആദ്യകാലത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ബൗളർമാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു ഷാപൂര് സദ്രാൻ. 2009 മുതൽ 2020 വരെ നീണ്ട കരിയറിൽ 80 അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം 80 വിക്കറ്റുകൾ നേടി. 44 ഏകദിനങ്ങളിൽ നിന്ന് 43 വിക്കറ്റുകളും, 36 ടി20 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 37 വിക്കറ്റുകളും താരം സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മൂന്ന് ഐസിസി ടി-20 ലോകകപ്പുകളിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ടീമിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിന്റെ ആദരാഞ്ജലി
'വളരെ കടുത്ത ദുഃഖത്തോടെയും വേദനയോടെയുമാണ് മുൻ ഫാസ്റ്റ് ബൗളർ ഷാപൂര് സദ്രാന്റെ വിയോഗവാർത്ത പങ്കുവെക്കുന്നതെന്ന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. അഫ്ഗാൻ ക്രിക്കറ്റിന്റെ അടിത്തറ പാകിയ വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു ഷാപൂര് എന്നും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഠിനാധ്വാനവും അർപ്പണബോധവുമാണ് രാജ്യത്തെ ക്രിക്കറ്റിനെ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിയതെന്നും ബോർഡ് അനുസ്മരിച്ചു.
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