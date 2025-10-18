പാക് വ്യോമാക്രമണത്തില് മൂന്ന് ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങള്ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം; ത്രിരാഷ്ട്ര പരമ്പരയിൽനിന്ന് പിന്മാറി അഫ്ഗാന്
പാകിസ്താനെതിരായ ത്രിരാഷ്ട്ര പരമ്പരയിൽ നിന്ന് പിന്മാറി അഫ്ഗാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ്.
Published : October 18, 2025 at 1:31 PM IST
അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ പക്തിക പ്രവിശ്യയിൽ പാകിസ്ഥാൻ നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ മൂന്ന് അഫ്ഗാന് ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എട്ടുപേര് കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഏഴ് പേർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. ഇന്നലെ അര്ധരാത്രിയിലായിരുന്നു പാകിസ്ഥാൻ മാരകമായ വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയത്. കബീർ, സിബ്ഗത്തുള്ള, ഹാരൂൺ എന്നീ താരങ്ങളാണ് മരിച്ചത്. ഷരണയിൽ സൗഹൃദ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായി ഉർഗുണിൽ നിന്നെത്തിയതാണ് ഇവരെന്ന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് (എസിബി) അറിയിച്ചു.
ആക്രമണത്തെത്തുടർന്ന് പാകിസ്ഥാനും ശ്രീലങ്കയും ഉൾപ്പെടുന്ന ത്രിരാഷ്ട്ര പരമ്പരയിൽനിന്ന് അഫ്ഗാൻ പിന്മാറി. നവംബർ 5 മുതൽ 29 വരെ ലാഹോറിലും റാവൽപിണ്ടിയിലുമായാണ് പരമ്പര നടക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. ആക്രമണത്തെ അഫ്ഗാന് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്ഡ് ശക്തമായി അപലപിച്ചു.' പാകിസ്ഥാൻ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഭീരുത്വപരമായ ആക്രമണത്തിൽ ഉർഗുൻ ജില്ലയിലെ ധീര ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരുടെ ദാരുണമായ രക്തസാക്ഷിത്വത്തിൽ ബോർഡ് അഗാധമായ ദുഃഖം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് അവര് എക്സില് കുറിച്ചു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ് ആപ്പ് ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Statement of Condolence— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) October 17, 2025
The Afghanistan Cricket Board expresses its deepest sorrow and grief over the tragic martyrdom of the brave cricketers from Urgun District in Paktika Province, who were targeted this evening in a cowardly attack carried out by the Pakistani regime.
In… pic.twitter.com/YkenImtuVR
കളിക്കാർ മുമ്പ് പക്തിക പ്രവിശ്യയുടെ തലസ്ഥാനമായ ഷരണയിലേക്ക് ഒരു സൗഹൃദ ക്രിക്കറ്റ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോയിരുന്നു. ഉർഗുണിലേക്ക് മടങ്ങിയ ശേഷം, ഒരു ഒത്തുചേരലിനിടെയാണ് ആക്രമണം സംഭവിച്ചത്. അഫ്ഗാന് കായിക സമൂഹത്തിനും താരങ്ങൾക്കും ക്രിക്കറ്റ് കുടുംബത്തിനും ഇത് വലിയ നഷ്ടമാണ്, മരണപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും പക്തിക പ്രവിശ്യയിലെ ജനങ്ങൾക്കും അനുശോചനവും ഐക്യദാർഢ്യവും അറിയിക്കുന്നുവെന്ന് എസിബി പറഞ്ഞു.
അഫ്ഗാന്റെ ടി20 ടീം ക്യാപ്റ്റൻ റാഷിദ് ഖാനും പാക് ആക്രമണത്തെ അപലപിക്കുകയും സൗഹൃദ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് പിന്മാറാനുള്ള എബിസിയുടെ തീരുമാനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. 'അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില് പാകിസ്ഥാൻ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ സിവിലിയൻമാരുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടതിൽ വളരെയധികം ദുഃഖമുണ്ട്.. ലോക വേദിയിൽ തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ സ്വപ്നം കണ്ട സ്ത്രീകൾ, കുട്ടികൾ, യുവ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾ എന്നിവരുടെ ജീവൻ അപഹരിച്ച ഒരു ദുരന്തമാണിത്. 'സിവിലിയൻ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായും അധാർമികവും പ്രാകൃതവുമാണ്.
I am deeply saddened by the loss of civilian lives in the recent Pakistani aerial strikes on Afghanistan. A tragedy that claimed the lives of women, children, and aspiring young cricketers who dreamed of representing their nation on the world stage.— Rashid Khan (@rashidkhan_19) October 17, 2025
It is absolutely immoral and…
അന്യായവും നിയമവിരുദ്ധവുമായ നടപടികൾ മനുഷ്യാവകാശങ്ങളുടെ ഗുരുതരമായ ലംഘനമാണ്, പാകിസ്ഥാനെതിരായ വരാനിരിക്കുന്ന മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറാനുള്ള എസിബിയുടെ തീരുമാനത്തെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു'- റാഷിദ് ഖാന് കുറിച്ചു. റാഷിദിനെ കൂടാതെ അഫ്ഗാന് താരങ്ങളായ മുഹമ്മദ് നബിയും ഫസല്ഹഖ് ഫാറൂഖിയും സംഭവത്തെ അപലപിച്ചു. ദിവസങ്ങൾ നീണ്ടുനിന്ന അതിർത്തി കടന്നുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലുകൾക്ക് ശേഷം പാകിസ്ഥാനും അഫ്ഗാനും 48 മണിക്കൂർ വെടിനിർത്തൽ കരാർ ഒപ്പിട്ടിരുന്നു. ഇതവസാനിച്ച് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിലായിരുന്നു ആക്രമണം.
Also Read: മെസ്സിപ്പട നവംബറിൽ കേരളം സന്ദർശിക്കില്ലെന്ന് അർജന്റൈന് മാധ്യമം; കൊച്ചിയില് കളിക്കുമെന്ന് സ്പോണ്സര്