യുഎഇയെ 5 വിക്കറ്റിന് വീഴ്ത്തി അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ; ടി20 ലോകകപ്പില് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക സൂപ്പർ എട്ടിലേക്ക്
ടൂർണമെന്റില് അഫ്ഗാന്റെ ആദ്യ വിജയമാണിത്.
Published : February 16, 2026 at 6:53 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ടി20 ലോകകപ്പില് അവസാന ഓവർ വരെ നീണ്ടുനിന്ന ആവേശപ്പോരാട്ടത്തില് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ യുഎഇയെ 5 വിക്കറ്റിന് പരാജയപ്പെടുത്തി. ടൂർണമെന്റില് അഫ്ഗാന്റെ ആദ്യ വിജയമാണിത്. എന്നാല് സൂപ്പർ എട്ടിലെത്താനുള്ള അഫ്ഗാന്റെ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. ഡൽഹിയിലെ അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ യുഎഇ ഉയർത്തിയ 161 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം 18.5 ഓവറിൽ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ അഫ്ഗാൻ മറികടക്കുകയായിരുന്നു. അഫ്ഗാന്റെ ജയത്തോടെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക സൂപ്പർ എട്ടിലേക്ക് കടന്നു. ഇന്ത്യയ്ക്കും വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനും ശേഷം സൂപ്പർ 8 ഘട്ടത്തിലേക്ക് യോഗ്യത നേടുന്ന മൂന്നാമത്തെ ടീമാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക.
റെക്കോര്ഡ് നേട്ടത്തില് റാഷിദ് ഖാന്
അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഇതിഹാസ ലെഗ് സ്പിന്നറും ക്യാപ്റ്റനുമായ റാഷിദ് ഖാൻ ടി20 ഫോർമാറ്റിൽ പുതിയ റെക്കോർഡ് സ്ഥാപിച്ചു. ഈ ഫോർമാറ്റിൽ 700 വിക്കറ്റുകൾ നേടുന്ന ലോകത്തിലെ ആദ്യ ബൗളറായി താരം മാറി. ടി20 ലോകകപ്പിൽ യുഎഇക്കെതിരായ മത്സരത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്.
Afghanistan trump past UAE in a gripping contest at the #T20WorldCup 💪— ICC (@ICC) February 16, 2026
📝: https://t.co/GHf2c9yRGv pic.twitter.com/zgokgxEAGM
മത്സരത്തിൽ മുഹമ്മദ് അർഫാനെ പുറത്താക്കി അദ്ദേഹം ഒരു വിക്കറ്റ് നേടി. ഇതോടെ ടി20 ക്രിക്കറ്റിൽ അദ്ദേഹം പുതിയ ലോക റെക്കോർഡ് സ്ഥാപിച്ചു. ടി20 ഫോർമാറ്റിൽ ഇതുവരെ ഒരു ബൗളറും 700 വിക്കറ്റുകൾ നേടിയിട്ടില്ല. നാല് തവണ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയ റാഷിദ് ഖാൻ 18 തവണ നാല് വിക്കറ്റുകളും വീഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട്.
അവസാന ഓവറിൽ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തി
യുഎഇ ഉയർത്തിയ 161 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് അവസാന ഓവർ വരെ ബാറ്റ് ചെയ്യേണ്ടിവന്നു. അഫ്ഗാനു വേണ്ടി ഇബ്രാഹിം സദ്രാൻ 53 റൺസ് നേടി മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചു. 21 പന്തിൽ നിന്ന് 40 റൺസ് നേടി പുറത്താകാതെ നിന്ന അസ്മത്തുള്ള ഉമർസായിയും ടീമിന്റെ വിജയത്തിൽ വിലപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിച്ചു. ഡാർവിഷ് റസൂലി 33 റൺസ് നേടി. യുഎഇക്കു വേണ്ടി മുഹമ്മദ് അർഫാനും ജുനൈദ് സിദ്ദിഖിയും രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തി.
Azmatullah Omarzai was Afghanistan's key player with bat and ball in the win over UAE🔥— ICC (@ICC) February 16, 2026
He wins @aramco POTM🏅
📝: https://t.co/GHf2c9yRGv pic.twitter.com/GwLbPcYqbt
ഷോയിബ് ഖാന്റെ അർധ സെഞ്ച്വറി:
നേരത്തെ, ഷോയിബ് ഖാന്റെ അർധ സെഞ്ച്വറി ബലത്തിലാണ് യുഎഇ 20 ഓവറിൽ 9 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 160 റൺസ് നേടിയത്. ഷോയിബ് ഖാൻ 48 പന്തിൽ നിന്ന് 68 റൺസെടുത്തു. മൂന്നാം വിക്കറ്റിൽ അലിഷൻ ഷറഫു (40) യുമായി 84 റൺസ് പങ്കിട്ടുകൊണ്ട് യുഎഇ മികച്ച സ്കോർ നേടി. അഫ്ഗാനായി റാഷിദ് ഖാന് പുറമേ അസ്മത്തുള്ള ഒമർസായി നാല് വിക്കറ്റുകളും സ്വന്തമാക്കി. മുജീബ് ഉർ റഹ്മാൻ രണ്ട് വിക്കറ്റും പിഴുതു.
Also Read: വൈഭവ് സൂര്യവംശി ഇത്തവണ പത്താം ക്ലാസ് ബോർഡ് പരീക്ഷ എഴുതില്ല; കാരണം വ്യക്തമാക്കി സ്കൂള്