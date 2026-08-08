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ഐറിഷ് പടയെ കശക്കി അഫ്‌ഗാന്‍; റാഷിദ് ഖാന് 6 വിക്കറ്റ്, പരമ്പരയിൽ ലീഡ്

അയർലൻഡിനെ കറക്കിവീഴ്ത്തി റാഷിദ് ഖാൻ; രണ്ടാം ഏകദിനത്തിൽ അഫ്‌ഗാന് തകര്‍പ്പന്‍ ജയം.

RASHID KHAN
RASHID KHAN (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 8, 2026 at 9:06 AM IST

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ഹെെദരാബാദ്: അയർലൻഡിനെതിരായ രണ്ടാം ഏകദിന മത്സരത്തിൽ അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാന് 92 റൺസിന്‍റെ മിന്നും വിജയം. മഴ മൂലം 47 ഓവറാക്കി ചുരുക്കിയ മത്സരത്തിൽ അഫ്‌ഗാന്‍ ഉയർത്തിയ 300 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന അയർലൻഡ് 33.4 ഓവറിൽ 207 റൺസിന് തകർന്നു വീണു. 34 റൺസ് മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്ത് 6 വിക്കറ്റുകൾ പിഴുത റാഷിദ് ഖാനാണ് ഐറിഷ് പടയുടെ നട്ടെല്ലൊടിച്ചത്. ഇതോടെ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളുടെ പരമ്പരയിൽ അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാൻ 1-0 ന് മുന്നിലെത്തി. ആദ്യ മത്സരം മഴമൂലം ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു.

തകർത്തടിച്ച് അഫ്‌ഗാന്‍ ബാറ്റിങ് നിര

ടോസ് നേടി അയർലൻഡ് ബൗളിങ് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. കളി ആരംഭിച്ച് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ റഹ്മാനുള്ള ഗുർബാസ് ഐറിഷ് ബൗളർ ജയ് മൂന്ദ്രയെ സിക്‌സറുകളും ഫോറുകളും പറത്തി അഫ്‌ഗാനു മികച്ച തുടക്കം നൽകി. ഗുർബാസ് പുറത്തായതിന് ശേഷം ഒന്നിച്ച ഇബ്രാഹിം സദ്രാനും സെദിഖുള്ള അടലും ചേർന്ന് രണ്ടാം വിക്കറ്റിൽ 116 റൺസിന്‍റെ മികച്ച കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കി ടീമിനെ ശക്തമായ നിലയിലെത്തിച്ചു.

ഇബ്രാഹിം സദ്രാൻ 52 പന്തിൽ അർധസെഞ്ചുറി തികച്ചു. മധ്യ ഓവറുകളിൽ അയർലൻഡ് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി തിരിച്ചു വരാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും, അവസാന ഓവറുകളിൽ ഹഷ്‌മത്തുള്ള ഷാഹിദി നടത്തിയ തകർത്തടി (21 പന്തിൽ 36 റൺസ്) അഫ്‌ഗാനെ 8 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 299 എന്ന കൂറ്റൻ സ്കോറിലേക്ക് നയിച്ചു.

ഐറിഷ് പോരാട്ടത്തെ തകർത്ത് റാഷിദ് മാജിക്

മറുപടി ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ അയർലൻഡ് പോരാട്ടവീര്യം പുറത്തെടുത്തു. ആൻഡി ബാൽബിർണിയും തന്‍റെ നാലാം ഏകദിനം മാത്രം കളിക്കുന്ന യുവതാരം കേഡ് കാർമൈക്കിളും ചേർന്ന് അഫ്‌ഗാൻ ബൗളർമാരെ അതിവേഗം നേരിട്ടു. കാർമൈക്കിൾ 44 പന്തിൽ തന്‍റെ കന്നി ഏകദിന അർധസെഞ്ചുറി തികച്ചു. എന്നാൽ റാഷിദ് ഖാൻ പന്തെറിയാനെത്തിയതോടെ കളി മാറി മറിയുകയായിരുന്നു ബാൽബിർണിയെയും ഹാരി ടെക്ടറെയും അടുത്തടുത്ത ഓവറുകളിൽ പുറത്താക്കി റാഷിദ് അയർലൻഡിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കി.

ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ബെൻ കാലിറ്റ്സും കർട്ടിസ് കാംഫറും ചേർന്ന് മൂന്ന് ഓവറിൽ 41 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടി അഫ്‌ഗാനെ ഞെട്ടിച്ചെങ്കിലും കാലിറ്റ്സിനെ ബൗൾഡാക്കി റാഷിദ് വീണ്ടും കളി തിരിച്ചുപിടിച്ചു. ഈ വിക്കറ്റോടെ അയർലൻഡിന്‍റെ വൻ തകർച്ചയാണ് കണ്ടത്. അവസാന നാല് വിക്കറ്റുകൾ വെറും 9 റൺസിനിടെയാണ് അവർക്ക് നഷ്‌ടമായത്. ഇതിൽ മൂന്ന് വിക്കറ്റും റാഷിദ് ഖാനാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്. പരമ്പരയിലെ മൂന്നാം ഏകദിന മത്സരം ആഗസ്റ്റ് 10നു ബെൽഫാസ്റ്റിലെ സിവിൽ സർവീസ് ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ്ബിൽ നടക്കും.

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TAGGED:

AFGHANISTAN VS IRELAND
AFG VS IRE
RASHID KHAN 6 WICKETS VS IRELAND
AFG VS IRE MATCH HIGHLIGHTS
AFGHANISTAN BEAT IRELAND

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