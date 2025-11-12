ETV Bharat / sports

'അവൾ എന്‍റെ ഭാര്യയാണ്, ഒന്നും മറച്ചുവയ്‌ക്കാനില്ല'; രണ്ടാം വിവാഹം സ്ഥിരീകരിച്ച് റാഷിദ് ഖാൻ

2024 ഒക്ടോബറിൽ കാബൂളിൽ വെച്ചാണ് റാഷിദ് ആദ്യം വിവാഹിതനായത്.

Rashid Khan
Rashid Khan (instagram and AFP)
ഹൈദരാബാദ്: അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാന്‍ ക്യാപ്റ്റൻ റാഷിദ് ഖാൻ വീണ്ടും വിവാഹിതനായി എന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കിടെ തന്‍റെ പ്രണയത്തെക്കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തലുമായി താരം രംഗത്ത്. ഒരു യുവതിക്കൊപ്പം പരമ്പരാഗത അഫ്‌ഗാന്‍ വേഷത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും വൈറലായതോടെയാണ് രണ്ടാം വിവാഹം റാഷിദ് ഖാൻ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ചിത്രത്തിലെ സ്ത്രീ തന്‍റെ ഭാര്യയാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. 2024 ഒക്ടോബറിൽ കാബൂളിൽ വെച്ചാണ് റാഷിദ് ആദ്യം വിവാഹിതനായത്.

അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ മൂന്ന് സഹോദരന്മാരായ അമീർ ഖലീൽ, സാക്കിയുള്ള, റാസ ഖാൻ എന്നിവര്‍ക്കൊപ്പമായിരുന്നു താരത്തിന്‍റെ വിവാഹം നടന്നത്. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് റാഷിദ് ഒരുവര്‍ഷത്തിനിടെ വീണ്ടും വിവാഹിതനായിരിക്കുന്നത്. മുമ്പ് അഫ്‌ഗാന്‍ ലോകകപ്പ് ചാമ്പ്യൻമാരാവുന്നതുവരെ വിവാഹം കഴിക്കില്ലെന്ന റാഷിദ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ പ്രഖ്യാപനമൊക്കെ മാറ്റിവെച്ചായിരുന്നു കഴിഞ്ഞവര്‍ഷം ഒക്ടോബറില്‍ റാഷിദ് വിവാഹിതനായത്.

‘2025 ഓഗസ്റ്റ് 2-ന്, എന്‍റെ ജീവിതത്തിലെ പുതിയതും അർത്ഥവത്തായതുമായ ഒരു അധ്യായം ഞാൻ ആരംഭിച്ചു. അടുത്തിടെ ഞാന്‍ ഭാര്യയുമൊന്നിച്ച് ഒരു ചാരിറ്റി പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. അതിന്‍റെ ചിത്രങ്ങൾ എടുത്താണ് അഭ്യൂഹങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. വളരെ ലളിതമായ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നി​ഗമനങ്ങൾ‌ ഉണ്ടാകുന്നത് കാണുന്നത് നിർഭാഗ്യകരമാണ്. സത്യം നേരെയുള്ളതാണ്, അവൾ എന്‍റെ ഭാര്യയാണ്. ഇവിടെ ഒന്നും ഒളിക്കാനില്ല. എന്നെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്‌ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി.’– റാഷിദ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെ ഒരു പോസ്റ്റിൽ എഴുതി.

വിവാഹചിത്രങ്ങളും റാഷിദ് ഖാൻ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. നെതർലൻഡ്‌സിൽ റാഷിദ് ഖാൻ ചാരിറ്റി ഫൗണ്ടേഷന്‍റെ ഉദ്ഘാടന വേളയിലുള്ള ചിത്രങ്ങളാണ് പുറത്തുവന്നത്. അഫ്‌ഗാന്‍ സമൂഹത്തിന്‍റെ വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം, ശുദ്ധജലം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്.

ടി20 ക്രിക്കറ്റിലെ അതികായനായ റാഷിദ്, 108 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 13.69 ശരാശരിയിൽ 182 വിക്കറ്റുകളും രണ്ട് തവണ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നേട്ടവും നേടിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്തിടെ ഏഷ്യാ കപ്പിൽ താരം അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനെ നയിച്ചു. എന്നാല്‍ ടീമിന് സെമി ഫൈനലിലേക്ക് യോഗ്യത നേടാനായില്ല.

ജനുവരിയിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെ നേരിടും

ജനുവരിയിൽ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരെ ടി20 പരമ്പര കളിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാൻ. 2026 ലെ ടി20 ലോകകപ്പിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ തുടരുന്നതിനിടയിലാണ് ഇരു ടീമുകളും മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിലായി ഏറ്റുമുട്ടുന്നത്. ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇന്ത്യയും ശ്രീലങ്കയും ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന ടി20 ലോകകപ്പിന് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, ജനുവരി 19 ന് പരമ്പര ആരംഭിക്കും.

