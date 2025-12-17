മോഹൻ ബഗാന് കനത്ത തിരിച്ചടി: എഎഫ്സി 2027/28 സീസൺ വരെ വിലക്കും പിഴയും ചുമത്തി, കാരണം ഇത്..!
എഎഫ്സി ചരിത്രത്തിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ ക്ലബ്ബിനെതിരെ ചുമത്തിയ ഏറ്റവും കഠിനമായ അച്ചടക്ക നടപടികളിൽ ഒന്നാണിത്.
Published : December 17, 2025 at 7:42 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗ് ചാമ്പ്യന്മാരായ മോഹൻ ബഗാൻ സൂപ്പർ ജയന്റ്സിനു കനത്ത തിരിച്ചടി. 2027–28 സീസൺ വരെയുള്ള എല്ലാ എഎഫ്സി ക്ലബ് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നും ക്ലബിനു വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തി. സെപ്റ്റംബറിൽ സെപഹാൻ എസ്സിക്കെതിരായ ഗ്രൂപ്പ് മത്സരത്തിനായി ഇറാനിലേക്ക് പോകാൻ ക്ലബ് വിസമ്മതിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് എഎഫ്സി അച്ചടക്ക, എത്തിക്സ് കമ്മിറ്റിയാണ് തീരുമാനം എടുത്തത്. മോഹൻ ബഗാന് അടുത്ത രണ്ട് എഎഫ്സി ക്ലബ് മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ യോഗ്യത ലഭിക്കില്ല. ഇതേതുടര്ന്ന് 2027–28 സീസൺ അവസാനം വരെ കോണ്ടിനെന്റൽ ഫുട്ബോളിൽ നിന്നും പുറത്താകും. വിലക്കിനു പുറമെ സെപഹാൻ എസ്.സിക്ക് നഷ്ടപരിഹാരമായി 100,729 യുഎസ് ഡോളർ പിഴയും കമ്മിറ്റി ചുമത്തി.
ഇറാനിലെ സെപഹാൻ എസ്.സിക്കെതിരെ നടക്കേണ്ട കളിയിൽനിന്നാണ് ടീം പിന്മാറിയത്. ബഗാനിലെ വിദേശതാരങ്ങൾക്ക് ഇറാനിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ അവരവരുടെ രാജ്യങ്ങൾ അനുമതി നൽകിയില്ലായിരുന്നു. കൂടാതെ ആശങ്കകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി, സെപ്റ്റംബർ 30 ന് സെപഹാനെതിരായ മത്സരം ഇറാനിൽ നിന്ന് മാറ്റണമെന്ന് മോഹൻ ബഗാൻ എഎഫ്സിയോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചിരുന്നു.
പ്രധാന ഫോർവേഡ് താരങ്ങളായ ജാമി മക്ലാരൻ, ജേസൺ കമ്മിംഗ്സ് എന്നിവരുൾപ്പെടെ നിരവധി വിദേശ കളിക്കാർക്ക് വിസ നേടുന്നതിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ യാത്ര ചെയ്യാതിരിക്കാൻ കാരണമായി ക്ലബ് പറഞ്ഞിരുന്നു. ബഗാന് തങ്ങളുടെ കളിക്കാരുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫിന്റേയും സുരക്ഷയ്ക്കും ക്ഷേമത്തിനുമാണ് മുൻഗണന നൽകുന്നത്. യാത്രയിൽ താരങ്ങള് ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ക്ലബ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.
എന്നാല് ലോജിസ്റ്റിക്കൽ വെല്ലുവിളികൾ മത്സര ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതിനെ ന്യായീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് എഎഫ്സി വാദിച്ചു.മോഹൻ ബഗാന്റെ അഭാവം ടൂർണമെന്റിന്റെ സമഗ്രതയെ തടസ്സപ്പെടുത്തിയെന്നും സംഘാടകർക്കും ഇറാനിയൻ ക്ലബ്ബിനും സാമ്പത്തിക നഷ്ടം വരുത്തിയെന്നും കമ്മിറ്റി പറയുന്നു.
Mohun Bagan Super Giant handed one-season AFC competition ban and fined USD 100,729 for failing to play their 2025–26 AFC Champions League matches against Iran’s Sepahan SC. #MohunBaganSG #Football pic.twitter.com/yOjR5S72kO— Press Trust of India (@PTI_News) December 17, 2025
എഎഫ്സി ചരിത്രത്തിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ ക്ലബ്ബിനെതിരെ ചുമത്തിയ ഏറ്റവും കഠിനമായ അച്ചടക്ക നടപടികളിൽ ഒന്നാണിത്. കോണ്ടിനെന്റല് മത്സരങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യത സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ടൂർണമെന്റ് ബാധ്യതകൾ പാലിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുമാണ് ഈ തീരുമാനമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. മോഹൻ ബഗാൻ ഗ്രൂപ്പ് സിയിൽ ഇറാന്റെ സെപഹാൻ എസ്സി, തുർക്ക്മെനിസ്ഥാന്റെ അഹൽ എഫ്സി, ജോർദാന്റെ അൽ-ഹുസൈൻ എസ്സി എന്നിവരോടൊപ്പമാണ്. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ, പ്രധാന വിദേശ കളിക്കാരില്ലാതെയാണ് മുംബൈ സിറ്റി എഫ്സി തെഹ്റാനിൽ കളിക്കാൻ നിർബന്ധിതരായത്.
