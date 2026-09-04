മൈതാനങ്ങൾ നിശ്ചലമാകും, കൈയടികൾ മാത്രം! മെസ്സിക്കായി അർജന്റീനയില് ചരിത്ര നിമിഷം
മെസ്സിയോടുള്ള ആദരം: അർജന്റീനയിലെ എല്ലാ ഫുട്ബോൾ മത്സരങ്ങളും പത്താം മിനിറ്റിൽ നിർത്തിവെക്കും.
Published : September 4, 2026 at 2:31 PM IST
ഹെെദരാബാദ്: അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോൾ കരിയർ അവസാനിപ്പിച്ച ഇതിഹാസ താരം ലയണൽ മെസ്സിയോട് വികാരനിർഭരമായി ആദരമർപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങി ജന്മനാട്. ഈ വാരാന്ത്യത്തിൽ അർജന്റീനയിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ ഔദ്യോഗിക ഫുട്ബോൾ മത്സരങ്ങളും ആദ്യ പകുതിയിലെ പത്താം മിനിറ്റിൽ ഒരു മിനിറ്റ് നേരം നിർത്തിവെക്കും. ഈ സമയം സ്റ്റേഡിയത്തിലെ കളിക്കാരും കാണികളും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കൈയടിച്ച് മെസ്സിക്ക് ആദരവ് അർപ്പിക്കും. അർജന്റീന ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷനാണ് ഈ ചരിത്രപരമായ തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
മെസ്സിയുടെ ഐക്കോണിക് ആയ പത്താം നമ്പർ ജേഴ്സിയോടുള്ള ആദരസൂചകമായാണ് പത്താം മിനിറ്റിൽ കളി നിർത്തിവെക്കുന്നത്. രാജ്യത്തെ പുരുഷ, വനിതാ വിഭാഗങ്ങളിലെ എല്ലാ ഡിവിഷനുകളിലും ഈ ആദരവ് നടപ്പിലാക്കും. കൂടാതെ വലിയ സ്ക്രീനുകളുള്ള സ്റ്റേഡിയങ്ങളിൽ മത്സരത്തിന് മുൻപ് മെസ്സിയുടെ കരിയർ വ്യക്തമാക്കുന്ന പ്രത്യേക വീഡിയോയും പ്രദർശിപ്പിക്കും. എട്ട് തവണ ബാലൺ ഡി ഓർ പുരസ്കാരം നേടിയ ഈ ഇതിഹാസത്തിന് നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച യാത്രയയപ്പാണ് അർജന്റീന ഫുട്ബോൾ ലോകം ഒരുക്കുന്നത്.
El escudo más lindo de todos también quería dedicarte unas palabras, Capitán 🐐🔟.— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) September 1, 2026
Gracias, una vez más. Tu legado será infinito. pic.twitter.com/3TZfqVTFLs
തീരുമാനം എന്നെ വേദനിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് മെസ്സി
കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് 39-കാരനായ മെസ്സി അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നതായി വ്യക്തമാക്കിയത്. 'ഫൈനലിന് ശേഷം ഒരുപാട് ആലോചിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ തീരുമാനമെടുത്തത്. ഇതെന്റെ ആത്മാവിനെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന തീരുമാനമാണ്, പക്ഷേ ഇതാണ് ശരിയായ സമയം. വിജയങ്ങൾ നേടിയ അവസാന വർഷങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, അതിന് മുൻപും ഈ ജേഴ്സിക്കായി ഞാനെന്റെ എല്ലാം നൽകിയിട്ടുണ്ട്," മെസ്സി കുറിച്ചു. അന്താരാഷ്ട്ര കളി നിർത്തിയാലും താരം ഇന്റര് മയാമി ക്ലബ്ബിനായി കളി തുടരും.
കിരീടങ്ങളോടെ അർജന്റീനയുടെ രാജാവായി വിടവാങ്ങൽ
2005-ൽ ദേശീയ ജേഴ്സിയിൽ അരങ്ങേറിയ മെസ്സി, രാജ്യത്തിനായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച താരവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ നേടിയ താരവുമായാണ് കരിയർ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. 2014 ലോകകപ്പിലും 2016 കോപ അമേരിക്കയിലും ഫൈനലിൽ തോറ്റ് കണ്ണീരോടെ മടങ്ങിയ മെസ്സി പിന്നീട് അർജന്റീനയെ വിജയങ്ങളുടെ കൊടുമുടിയിൽ എത്തിച്ചു.
The AFA has arranged for all matches across its men’s and women’s competitions on the next matchday to stop in the 10th minute for a minute of applause in recognition of Lionel Messi’s career with the Argentina national team 🇦🇷👏🐐 pic.twitter.com/MwkYsflOu9— ESPN FC (@ESPNFC) September 2, 2026
- 2021 കോപ അമേരിക്ക: 28 വർഷത്തെ അർജന്റീനയുടെ കിരീട വരൾച്ചയ്ക്ക് വിരാമം ഇട്ടു.
- 2022 ഖത്തർ ലോകകപ്പ്: ഫ്രാൻസിനെതിരായ ഫൈനലിലെ ഇരട്ട ഗോൾ മികവിൽ അർജന്റീനയെ ലോകകിരീടത്തിലേക്ക് നയിച്ചു.
- 2024 കോപ അമേരിക്ക: കിരീടം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് മറ്റൊരു സുവർണ്ണ നേട്ടം.
- ലോകകപ്പ് റെക്കോർഡുകൾ: 2006 മുതൽ 2026 വരെയുള്ള 6 ലോകകപ്പുകളിലായി 34 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 21 ഗോളുകൾ നേടി. 2026 ലോകകപ്പിൽ മാത്രം അൽജീരിയക്കെതിരെയുള്ള ഹാട്രിക് ഉൾപ്പെടെ 8 ഗോളുകളും 4 അസിസ്റ്റുകളും താരം സ്വന്തമാക്കി.
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