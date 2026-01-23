ETV Bharat / sports

ആര്‍സിബിയെ വാങ്ങാൻ താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് അദാർ പൂനവാല; കൂടാതെ നിരവധി കമ്പനികളും രംഗത്ത്

ആർ‌സി‌ബി നിലവിൽ യുണൈറ്റഡ് സ്‌പിരിറ്റ്‌സ് യുകെയുടെ ഡിയാജിയോയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്.

Adar Poonawalla
Adar Poonawalla Confirms Intent to Bid for IPL Champions RCB (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 23, 2026 at 4:03 PM IST

2 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: ഐപിഎൽ ഫ്രാഞ്ചൈസിയായ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ബെംഗളൂരുവിനെ വാങ്ങാൻ താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് സെറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ സിഇഒയും പ്രമുഖ വ്യവസായിയുമായ അദാർ പൂനവാല. സമൂഹമാധ്യമമായ എക്‌സിൽ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പിലാണ് അദ്ദേഹം ഫ്രാഞ്ചൈസി സ്വന്തമാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങിയതായി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് (ഐപിഎൽ) ടീമിനായി ശക്തവും മത്സരപരവുമായ ഒരു ശ്രമം നടത്താൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണെന്ന് പൂനവാല പറഞ്ഞു. ആര്‍സിബി നിലവിലെ ഐപിഎൽ ചാമ്പ്യന്മാരാണ്, അവർക്ക് വലിയ ആരാധകവൃന്ദവുമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ആർ‌സി‌ബി നിലവിൽ യുണൈറ്റഡ് സ്‌പിരിറ്റ്‌സ് യുകെയുടെ ഡിയാജിയോയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. ഫ്രാഞ്ചൈസി വിൽക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് വളരെക്കാലമായി ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് ആര്‍സിബിയുടെ ഓഹരികൾ വിൽക്കാനൊരുങ്ങുന്നതായി ഡിയാജിയോ അറിയിച്ചത്. ബ്ലൂംബെർഗ് ന്യൂസിന്‍റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഏകദേശം 2 ബില്ല്യൺ ഡോളറാണ് (ഏകദേശം 17,000 കോടി രൂപ) ഓഹരിമൂല്യമായി കമ്പനി തേടുന്നത്. അദാർ പൂനവാലയെ കൂടാതെ ജെഎസ്ഡബ്ല്യു ഗ്രൂപ്പിന്‍റെ പാർത്ത് ജിൻഡാൽ, അദാനി ഗ്രൂപ്പ് എന്നിവയും ആർസിബിയെ സ്വന്തമാക്കാൻ രംഗത്തുണ്ടെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

നിലവിലെ ഐപിഎൽ ചാമ്പ്യന്മാരാണ് ആർസിബി. 17 വർഷത്തെ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം ഐപിഎൽ 18-ാം സീസണിൽ ആർസിബി ആദ്യമായി കിരീടം നേടി. രജത് പട്ടീദാറിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിൽ, പഞ്ചാബ് കിംഗ്‌സിനെ ഫൈനലിൽ പരാജയപ്പെടുത്തി ടീം ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചു. അതേസമയം ജൂൺ 4 ന് ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തിന് പുറത്ത് നടന്ന ദുരന്തം ആർസിബി ആരാധകർക്ക് മറക്കാനാകാത്ത ദിവസമാക്കി മാറ്റി.

വിജയം ആഘോഷിക്കാൻ ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയം പരിസരത്ത് ഏകദേശം മൂന്ന് ലക്ഷം പേർ തടിച്ചുകൂടി, തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് 11 പേർ മരിക്കുകയും 50 ലധികം പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്‌തു. ശരിയായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെയാണ് പരിപാടി നടത്തിയതെന്ന് സർക്കാർ വെളിപ്പെടുത്തി. അപകടത്തിൽ മരിച്ചവർക്കും അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കും ആർസിബിയും സര്‍ക്കാരും നഷ്ടപരിഹാരം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

അതിനിടെ ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തിന് ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങൾ വീണ്ടും നടത്താൻ അനുമതി ലഭിച്ചതായി കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ അറിയിച്ചു. സർക്കാരും ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളും നിർദ്ദേശിക്കുന്ന നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും പാലിച്ചായിരിക്കും മത്സരങ്ങൾ നടത്തുക. സർക്കാർ നിയോഗിച്ച ടാസ്‌ക് ഫോഴ്‌സ് സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിച്ച ശേഷം മത്സരങ്ങൾ നടത്താൻ അനുമതി നൽകുകയായിരുന്നു.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

