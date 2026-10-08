ക്രിക്കറ്റിനെ നെഞ്ചിലേറ്റിയ നാനാ പടേക്കർ: കോലി പുറത്തായാൽ ഭക്ഷണം പോലും ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്ന ബാല്യകാല ഓഫ് സ്പിന്നർ
ബാല്യകാലത്തെ ഓഫ് സ്പിന് ബൗളിംഗ്; നാനാ പടേക്കറുടെ അധികമാരും അറിയാത്ത ക്രിക്കറ്റ് കമ്പം.
Published : October 8, 2026 at 10:49 AM IST
ഗോവ: പ്രശസ്ത ബോളിവുഡ്-മറാത്തി നടൻ നാനാ പടേക്കര് അന്തരിച്ചു. ഇന്ന് പുലർച്ചെ ഗോവയിലെ ഡോണ പോളയിലുള്ള വസതിയിൽ വെച്ച് ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു ഇതിഹാസ താരത്തിന്റെ അന്ത്യം. അഭിനയ മികവുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ തന്റേതായ മുദ്ര പതിപ്പിച്ച നാനാ പടേക്കർക്ക് ക്രിക്കറ്റുമായി വളരെ അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു എന്നത് പലർക്കും അറിയാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്.
ബാല്യകാലത്തെ ഓഫ് സ്പിന്നർ
തന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് മികച്ച രീതിയിൽ ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചിരുന്നതായും ഒരു ഓഫ് സ്പിൻ ബൗളർ ആയിരുന്നുവെന്നും 2015-ൽ നൽകിയ ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാരണം പ്രൊഫഷണൽ കോച്ചിംഗ് നേടാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. എങ്കിലും മുംബൈയിലെ ശിവാജി പാർക്കിൽ പോയി നെറ്റ്സിൽ പരിശീലിക്കുന്ന കളിക്കാർക്ക് അദ്ദേഹം പന്തെറിഞ്ഞു കൊടുക്കുമായിരുന്നു. പ്രായമേറിയെങ്കിലും തന്റെ ബൗളിംഗ് മികവ് പൂർണ്ണമായി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും, 10 ദിവസം കൃത്യമായി പരിശീലിച്ചാൽ തനിക്ക് വീണ്ടും പഴയതുപോലെ പന്തെറിയാൻ സാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അന്ന് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പറഞ്ഞിരുന്നു.
Nana Patekar: “Virat Kohli is my favourite. When he gets out early, I don’t like to eat food.” Bro is literally one of us. ❤️ https://t.co/2lPYWULK7f— 𝗦𝗮𝗻𝗱𝗵𝘂 (@Sandhufied) September 17, 2026
പ്രിയ താരം വിരാട് കോലി
സമീപകാലത്തും ക്രിക്കറ്റിനെ ഏറെ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന നാനാ പടേക്കറുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട താരം വിരാട് കോലി ആയിരുന്നു. മത്സരങ്ങളിൽ കോലി നേരത്തെ പുറത്തായാൽ തനിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള താല്പര്യം പോലും നഷ്ടപ്പെടാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ തുറന്നുപറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
അഭിനയത്തെയും ക്രിക്കറ്റിനെയും അദ്ദേഹം ഒരേ തട്ടിലാണ് കണ്ടിരുന്നത്. രണ്ടും പ്രേക്ഷകരുടെയോ ആരാധകരുടെയോ വിധി കാത്തിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളാണെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു. ഒരു ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്ററുടെ പ്രകടനം അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് വിലയിരുത്തപ്പെടുമ്പോൾ, ഒരു നടൻ ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന സിനിമയുടെ വിധി ജനങ്ങളാണ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിരീക്ഷണം.
Indian cinema has lost a truly special talent today. Nana Patekar saab, your work will continue to inspire generations. Om Shanti. 🙏 https://t.co/LNcJpnTVUB— Shikhar Dhawan (@SDhawan25) October 8, 2026
കായിക ലോകത്തിന്റെ ആദരാഞ്ജലികൾ
നാനാ പടേക്കറുടെ വിയോഗത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി. ഇന്ത്യൻ സിനിമയ്ക്ക് ഇന്ന് സവിശേഷമായ ഒരു പ്രതിഭയെയാണ് നഷ്ടമായിരിക്കുന്നത് എന്നും, നാനാ പടേക്കർ സാബിന്റെ സൃഷ്ടികൾ വരുംതലമുറകൾക്ക് എന്നും പ്രചോദനമായിരിക്കുമെന്നും ശിഖർ ധവാൻ എക്സില് കുറിച്ചു. തലമുറകളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും രസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത അതുല്യനായ നടനായിരുന്നു നാനാ പടേക്കർ ജി എന്നും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിയോഗ വാർത്ത ഏറെ സങ്കടകരമാണെന്നും മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം അജിങ്ക്യ രഹാനെയും അനുസ്മരിച്ചു.
Nana Patekar ji was a truly remarkable actor whose work has inspired and entertained generations. Very sad to hear about his passing. May his soul rest in peace. 🙏🏼— Ajinkya Rahane (@ajinkyarahane88) October 8, 2026
1978-ൽ 'ഗമൻ' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ അരങ്ങേറിയ അദ്ദേഹം 'പരിന്ദ', 'പ്രഹാർ', 'ക്രാന്തിവീർ', 'തിരംഗ', 'അബ് തക് ഛപ്പൻ' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായി മാറി. സമീപകാലത്ത് അക്ഷയ് കുമാറിനൊപ്പമുള്ള 'ഹൗസ്ഫുള് 5', വിശാൽ ഭരദ്വാജിന്റെ 'ഓ റോമിയോ', അനിൽ കപൂർ ചിത്രമായ 'സുബേദാർ' എന്നിവയിലും അദ്ദേഹം പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തിയിരുന്നു. അസാമാന്യമായ അഭിനയശൈലിയും സംഭാഷണ ഡെലിവറിയും കൊണ്ട് ജനഹൃദയങ്ങൾ കീഴടക്കിയ നാനാ പടേക്കറുടെ ക്രിക്കറ്റിനോടുള്ള ഈ അപൂർവ്വ അഭിനിവേശം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ മറ്റൊരു മനോഹരമായ തലമാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
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