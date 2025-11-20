ETV Bharat / sports

ചരിത്രമെഴുതി അഷ്‌റഫ് ഹകിമി: സലാഹിനെ മറികടന്ന് ആഫ്രിക്കൻ ഫുട്ബോളർ ഓഫ് ദി ഇയർ ആയി

അന്തിമ ലിസ്റ്റില്‍ സലാഹിനേയും വിക്ടർ ഒസിംഹെനെയും മറികടന്നാണ് ഹകിമി പുരസ്‌കാരം സ്വന്തമാക്കിയത്.

Achraf Hakimi
കിരീടം നേടിയതിന് ശേഷം അഷ്‌റഫ് ഹകിമി ഫിഫ പ്രസിഡന്‍റിനൊപ്പം (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 20, 2025 at 5:13 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ആഫ്രിക്കൻ ഫുട്ബാളിലെ മികച്ച താരമായി പിഎസ്‌ജിയുടെ മൊറോക്കന്‍ താരം അഷ്‌റഫ് ഹകിമി. 52 വർഷത്തിനിടെ ഈ ബഹുമതി നേടുന്ന ആദ്യത്തെ ഡിഫൻഡറായി താരം മാറി. അന്തിമ ലിസ്റ്റില്‍ മുഹമ്മദ് സലായെയും വിക്ടർ ഒസിംഹെനെയും മറികടന്നാണ് ഹകിമി പുരസ്‌കാരം സ്വന്തമാക്കിയത്. പി.എസ്.ജിയെ യുവേഫ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് കിരീടത്തിലേക്ക് നയിച്ചതും, ക്ലബ് ലോകകപ്പിൽ ടീമിനെ റണ്ണേഴ്‌സ് അപ്പ് ആക്കിയതും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രകടനമികവിലാണ് മൊറോക്കൻ താരത്തെ തേടി അംഗീകാരമെത്തിയത്. ഇന്നലെ മൊറോക്കോയിലെ റാബത്തിലാണ് കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ആഫ്രിക്കൻ ഫുട്ബോൾ (CAF) അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങ് നടന്നത്.

1998 ൽ മുസ്‌തഫ ഹാഡ്ജിക്ക് ശേഷം അവാർഡ് നേടുന്ന ആദ്യത്തെ മൊറോക്കൻ കളിക്കാരനും 1973 ൽ സൈറിന്‍റെ ബ്വാംഗ ഷിമെന് ശേഷം ഈ ബഹുമതി നേടുന്ന ആദ്യ പ്രതിരോധക്കാരനുമാണ് ഹകിമി. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു സീസണുകളിലും ഹകിമി ചുരുക്കപട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയിരുന്നു.

'ആഫ്രിക്കൻ ഫുട്ബോളർ ഓഫ് ദി ഇയറായത് അഭിമാനകരമായ നിമിഷമാണ്. ഈ ട്രോഫി എനിക്ക് മാത്രമല്ല, ആഫ്രിക്കയിൽ ഒരു ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരനാകാൻ സ്വപ്‌നം കാണുന്ന എല്ലാ ശക്തരായ പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്ന് ഹകിമി പറഞ്ഞു. കുട്ടിക്കാലം മുതൽ എന്നിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന എല്ലാവർക്കും താരം നന്ദി പറഞ്ഞു. കണങ്കാലിനേറ്റ പരിക്കിനെത്തുടർന്ന് ഹകിമി നിലവിൽ ആറ് ആഴ്‌ച ഫുട്ബോളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുകയാണ്.

Achraf Hakimi
അഷ്‌റഫ് ഹക്കിമിയും ചെബാക്കും (AP)

രണ്ടു തവണ ആഫ്രിക്കൻ ഫുട്ബാളർ പുരസ്കാരം നേടിയ മുഹമ്മദ് സലാഹ് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ലിവർപൂളിനെ കിരീടമണിയിച്ച പ്രകടനവുമായാണ് ഫൈനൽ ത്രീയിൽ ഇടം നേടിയത്. തുർക്കിയ ക്ലബ് ഗലറ്റസറ താരമായ ഒസിമെൻ നൈജീരിയക്കും, ക്ലബിനു വേണ്ടി മികച്ച പ്രകടനമാണ് പുറത്തെടുത്തത്. അതേസമയം ഗിസ്‌ലെയ്ൻ ചെബ്ബാക്കിനെ വനിതാ ഫുട്‌ബോളർ ഓഫ് ദ ഇയർ ആയി തിരഞ്ഞെടുത്തു. അൽ-ഹിലാൽ ഗോൾകീപ്പർ യാസിൻ ബൗണൂ പുരുഷ ഗോൾകീപ്പർ ഓഫ് ദ ഇയർ അവാർഡ് നേടി.

വനിതാ സൂപ്പർ ലീഗിൽ ബ്രൈറ്റൺ & ഹോവ് ആൽബിയണിലേക്ക് അടുത്തിടെ ചേക്കേറിയ, നൈജീരിയയുടെ ചിയാമാക നഡോസി തുടർച്ചയായ മൂന്നാം തവണയും വനിതാ ഗോൾകീപ്പർ ഓഫ് ദ ഇയർ പുരസ്കാരം സ്വന്തമാക്കി. അടുത്ത വർഷം അമേരിക്ക, മെക്സിക്കോ, കാനഡ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ലോകകപ്പ് വേദിയിലേക്ക് ചെറിയ ദ്വീപ് രാഷ്ട്രത്തെ നയിച്ചതിന് ശേഷം കേപ് വെർഡെയുടെ ബുബിസ്റ്റയെ കോച്ച് ഓഫ് ദ ഇയർ ആയി ആദരിച്ചു.

