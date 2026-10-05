'അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് ഞാൻ മുൻകൂട്ടി ആലോചിക്കും'; കളി ശൈലി വെളിപ്പെടുത്തി അഭിഷേക് ശർമ്മ
'അവർ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ മുൻകൂട്ടി ആലോചിക്കും': ബൗളർമാരെ നേരിടാൻ താൻ ഒരുങ്ങുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി അഭിഷേക് ശർമ്മ.
Published : October 5, 2026 at 8:42 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാൻ താൻ നടത്തുന്ന തയ്യാറെടുപ്പുകളെക്കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യൻ ഓപ്പണർ അഭിഷേക് ശർമ്മ. ലോകോത്തര ബൗളർമാരുടെ തന്ത്രങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി പ്രവചിച്ചും, വീഡിയോ വിശകലനങ്ങളിലൂടെയും, സാങ്കൽപ്പിക മത്സരസാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുമാണ് താൻ വരാനിരിക്കുന്ന വെല്ലുവിളികൾക്കായി ഒരുങ്ങുന്നതെന്ന് അഭിഷേക് പറഞ്ഞു.
വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരായ ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ ഹോം സീസണിന് മുന്നോടിയായി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു താരം. തന്റെ ആക്രമണാത്മക ബാറ്റിംഗ് ശൈലിക്ക് പിന്നിൽ കൃത്യമായ ആസൂത്രണമുണ്ടെന്നും, ബൗളർമാർ തനിക്ക് റൺസ് അടിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള പന്തുകൾ നൽകാതിരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെ നേരിടണമെന്ന് താൻ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിക്കാറുണ്ടെന്നും അഭിഷേക് വ്യക്തമാക്കി.
Abhishek Sharma talks about Team India's winning culture and why one or two series can't define this side. 📲 📺 Catch the 𝗙𝗨𝗟𝗟 𝗜𝗡𝗧𝗘𝗥𝗩𝗜𝗘𝗪 on 𝗝𝗜𝗢𝗛𝗢𝗧𝗦𝗧𝗔𝗥 👉 https://t.co/WMYhW5U5S3 Watch him in #INDvWI, 1st T20I 👉 TUE, 6th OCT, 6 PM https://t.co/lH548LOQ24— Star Sports (@StarSportsIndia) October 5, 2026
"ഞാൻ വെറുതെ ക്രീസിലിറങ്ങി പന്ത് അടിച്ചു പറത്തുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. മുന്നിലുള്ളത് ലോകോത്തര ബൗളർമാരും ടീമുകളുമാണ്. അവർ എളുപ്പത്തിൽ റൺസ് വിട്ടുതരില്ലെന്നും ഇഷ്ടമുള്ള ഷോട്ടുകൾ കളിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും എനിക്കറിയാം. എന്നാൽ ഒരു കളിക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ, അവർ എന്നെ ഔട്ടാക്കാൻ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്ന് മുൻകൂട്ടി ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമായി ഞാൻ കരുതുന്നു," ജിയോസ്റ്റാറിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ അഭിഷേക് പറഞ്ഞു.
വീഡിയോ അനലിസ്റ്റുമായുള്ള പ്രത്യേക പരിശീലനം
എതിർ ടീമിന്റെ സ്ഥാനത്ത് സ്വയം സങ്കൽപ്പിച്ച് തനിക്കെതിരെ അവർ എന്ത് തന്ത്രമായിരിക്കും മെനയുക എന്ന് വീഡിയോ അനലിസ്റ്റുമായി ചേർന്ന് പരിശോധിക്കാറുണ്ടെന്നും ഈ ഇടംകയ്യൻ ബാറ്റർ വെളിപ്പെടുത്തി.
"ഈയിടെ ഞാൻ എന്റെ വീഡിയോ അനലിസ്റ്റുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നു. 'നിങ്ങൾ എതിർ ടീമിൽ, ഉദാഹരണത്തിന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ടീമിലാണ് ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഒരു ബൗളർ എന്ന നിലയിൽ എന്നെ പൂട്ടാൻ എന്തൊക്കെ തന്ത്രങ്ങളായിരിക്കും ഒരുക്കുക?' എന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു. അതിനുശേഷമുള്ള വീഡിയോകൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വാങ്ങി പരിശോധിച്ചു. ബൗളർമാർ എനിക്ക് അടിക്കാൻ പാകത്തിൽ പന്തെറിയില്ലെന്ന് ഉറപ്പായതിനാൽ അതിനനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ ഞാൻ സ്വയം തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്," അഭിഷേക് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇന്ത്യയുടെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് വിജയത്തിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ച ഈ 26-കാരൻ വരാനിരിക്കുന്ന പരമ്പരയിലും ഇന്നിംഗ്സിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ടീമിന് അതിവേഗ തുടക്കം സമ്മാനിക്കുമെന്നാണ് ആരാധകർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ടി20 ലോകകപ്പ് നേടിയ ഇന്ത്യൻ ടീമിലും അംഗമായിരുന്നു അഭിഷേക്.
ലക്ഷ്യം വ്യക്തിഗത നേട്ടങ്ങളല്ല, ട്രോഫികൾ മാത്രം
വ്യക്തിഗത നേട്ടങ്ങൾക്കല്ല, മറിച്ച് ടീമിന് ട്രോഫികൾ നേടിക്കൊടുക്കുന്നതിനാണ് താൻ മുൻഗണന നൽകുന്നതെന്നും അതിനായി കളിക്കാനുള്ള പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം സഹതാരങ്ങളും പരിശീലകരും തനിക്ക് നൽകുന്നുണ്ടെന്നും താരം വ്യക്തമാക്കി.
ടീം മാനേജ്മെന്റും മുതിർന്ന കളിക്കാരും നൽകുന്ന ശക്തമായ പിന്തുണയാണ് വ്യക്തിഗത റെക്കോർഡുകളുടെ സമ്മർദ്ദമില്ലാതെ സ്വതന്ത്രമായി കളിക്കാൻ തന്നെ സഹായിക്കുന്നതെന്നും, ഇപ്പോൾ ടീമിലേക്ക് വരുന്ന വൈഭവിനെപ്പോലെയുള്ള യുവതാരങ്ങൾക്കും ഇതേ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉറപ്പാക്കാൻ താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അഭിഷേക് ശർമ്മ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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