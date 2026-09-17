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30 പന്തിൽ 100! അഭിഷേകിന് മിന്നും സെഞ്ചുറി; തകർന്നത് രോഹിത് ശർമ്മയുടെ റെക്കോർഡ്!

ഇന്ത്യൻ ടി20 ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗമേറിയ സെഞ്ചുറി; രോഹിത് ശർമ്മയുടെ റെക്കോർഡ് തകർത്ത് അഭിഷേക്!

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Abhishek Sharma Smashes India's Fastest-Ever T20I Century Off 30 Balls (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 17, 2026 at 8:48 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിൽ പുതിയ സുവർണ്ണ അധ്യായം കുറിച്ച് യുവ ഓപ്പണർ അഭിഷേക് ശർമ്മ. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരായ മൂന്നാം ടി20 മത്സരത്തിൽ വെറും 30 പന്തുകളിൽ നിന്ന് സെഞ്ചുറി തികച്ചാണ് അഭിഷേക് ചരിത്ര റെക്കോർഡിട്ടത്. ഇതോടെ അന്താരാഷ്ട്ര ടി20യിൽ ഇന്ത്യക്കായി ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ സെഞ്ചുറി നേടുന്ന താരമെന്ന രോഹിത് ശർമ്മയുടെ റെക്കോർഡ് (35 പന്തിൽ) അഭിഷേക് പഴങ്കഥയാക്കി. അരുൺ ജെയ്റ്റ്‌ലി സ്റ്റേഡിയത്തിലായിരുന്നു ഈ സിക്സർ പൂരം.

കളിയുടെ തുടക്കത്തിൽ അല്പം കരുതലോടെയാണ് അഭിഷേക് കളിച്ചത്. ഫസൽഹഖ് ഫാറൂഖിയുടെ ആദ്യ ഓവറിലെ എക്സ്ട്രാ കവറിലൂടെയുള്ള ഫോറോടെയാണ് താരം റൺവേട്ടയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. എന്നാൽ താളം കണ്ടെത്തിയതോടെ ഈ ഇടംകയ്യൻ ബാറ്റർ അഫ്ഗാൻ ബൗളർമാരെ നിലംപരിശാക്കി. രണ്ടാം ഓവറിൽ അസ്മത്തുള്ള ഒമർസായിയെ സിക്സറുകൾക്ക് പറത്തിയാണ് താരം ഗിയർ മാറ്റിയത്.

അഞ്ചാം ഓവറിലായിരുന്നു മത്സരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആക്രമണം. ഓഫ് സ്പിന്നർ മുഹമ്മദ് നബിയെ മൂന്ന് സിക്സറുകൾക്കും ഒരു ഫോറിനും ശിക്ഷിച്ച അഭിഷേക്, വെറും 14 പന്തിൽ അർധസെഞ്ചുറി പൂർത്തിയാക്കി. തുടർന്ന് മുജീബ് ഉർ റഹ്മാനെയും റാഷിദ് ഖാനെയും ഒരുപോലെ അതിർത്തി കടത്തിയാണ് താരം മുന്നേറിയത്. ഒടുവിൽ 30-ാം പന്തിൽ താരം കരിയറിലെ ചരിത്ര സെഞ്ചുറി നേടി.

34 പന്തിൽ 9 ഫോറുകളും 11 സിക്സറുകളുമടക്കം 108 റൺസ് നേടിയ അഭിഷേകിനെ ഒടുവിൽ റാഷിദ് ഖാന്റെ പന്തിൽ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ റഹ്മാനുള്ള ഗുർബാസ് ക്യാച്ചിലൂടെ പുറത്താക്കുകയായിരുന്നു.

ടെസ്റ്റ് പദവിയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാമൻ

ഈ പ്രകടനത്തോടെ ടെസ്റ്റ് പദവിയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വേഗമേറിയ അന്താരാഷ്ട്ര ടി20 സെഞ്ചുറി എന്ന റെക്കോർഡും അഭിഷേക് സ്വന്തമാക്കി. സിംബാബ്‌വെയുടെ സിക്കന്ദർ റാസ, ന്യൂസിലൻഡിന്റെ ഫിൻ അലൻ എന്നിവരുടെ 33 പന്തിലെ സെഞ്ചുറി റെക്കോർഡാണ് താരം മറികടന്നത്.

അഭിഷേകിന്റെ തകർപ്പൻ ബാറ്റിംഗിന്റെ കരുത്തിൽ ആദ്യ 6 ഓവറുകളിൽ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമില്ലാതെ ഇന്ത്യ 100 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടി. ടി20 ഫോർമാറ്റിൽ പവർപ്ലേയിൽ ഇന്ത്യ നേടുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്കോറാണിത്.

പുരുഷ ടി20യിൽ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ ഇന്ത്യൻ സെഞ്ച്വറികൾ

താരംപന്തുകൾമത്സരംവേദിതീയതി
അഭിഷേക് ശർമ്മ30 ഇന്ത്യ vs അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻന്യൂഡൽഹി17/09/2026
രോഹിത് ശർമ്മ35 ഇന്ത്യ vs ശ്രീലങ്കഇൻഡോർ22/12/2017
അഭിഷേക് ശർമ്മ37ഇന്ത്യ vs ഇംഗ്ലണ്ട്വാങ്കഡെ02/02/2025
സഞ്ജു സാംസൺ40ഇന്ത്യ vs ബംഗ്ലാദേശ് ഹൈദരാബാദ്2024/10/12
തിലക് വർമ്മ41 ഇന്ത്യ vs ദക്ഷിണാഫ്രിക്കജോഹന്നാസ്ബർഗ്2024/11/15
ഇഷാൻ കിഷൻ42 ഇന്ത്യ vs ന്യൂസിലൻഡ്തിരുവനന്തപുരം31/01/2026
സൂര്യകുമാർ യാദവ്45ഇന്ത്യ vs ശ്രീലങ്ക രാജ്കോട്ട്07/01/2023
കെ.എൽ. രാഹുൽ46ഇന്ത്യ vs വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ്ലോഡർഹിൽ27/08/2016
അഭിഷേക് ശർമ്മ46 ഇന്ത്യ vs സിംബാബ്‌വേഹരാരെ07/07/2024
സഞ്ജു സാംസൺ47ഇന്ത്യ vs ദക്ഷിണാഫ്രിക്കഡർബൻ08/11/2024
സൂര്യകുമാർ യാദവ്48ഇന്ത്യ vs ഇംഗ്ലണ്ട്നോട്ടിംഗ്ഹാം10/07/2022

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INDIA VS AFGHANISTAN T20
അഭിഷേക് ശർമ്മ വേഗമേറിയ സെഞ്ചുറി
ഇന്ത്യൻ ടി20 വേഗമേറിയ സെഞ്ചുറി
ഇന്ത്യ VS അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ടി20
ABHISHEK SHARMA T20I CENTURY

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