ടി20 ലോകകപ്പിൽ അഭിഷേക് ശർമ്മയ്ക്ക് ‘ഡക്ക്’ ഹാട്രിക്; നാണക്കേടിന്റെ റെക്കോർഡുമായി ഇന്ത്യൻ ഓപ്പണർ
അവസാന 7 ഇന്നിംഗ്സുകളിൽ 5 തവണയും പൂജ്യത്തിന് പുറത്തായി അഭിഷേക് ശർമ്മ.
Published : February 19, 2026 at 4:02 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിലെ വെടിക്കെട്ട് ഓപ്പണർ അഭിഷേക് ശർമ്മയ്ക്ക് ടി20 ലോകകപ്പ് നിരാശയാണ് സമ്മാനിച്ചത്. ടൂർണമെന്റില് ഇതുവരെ കളിച്ച മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിലും പൂജ്യത്തിന് പുറത്തായതോടെ താരം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലടക്കം വലിയ വിമർശനങ്ങളാണ് നേരിടുന്നത്. ഇതോടെ ഒരു ടി20 ലോകകപ്പ് പതിപ്പിൽ മൂന്ന് തവണ പൂജ്യത്തിന് പുറത്താകുന്ന ചരിത്രത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ മാത്രം ഓപ്പണറായി അഭിഷേക് മാറി. 2009-ൽ ആൻഡ്രൂ ഫ്ലെച്ചറും (വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ്), 2024-ൽ തൻസീദ് ഹസനുമാണ് (ബംഗ്ലാദേശ്) ഇതിന് മുൻപ് നാണക്കേടിന്റെ റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കിയവർ.
മൂന്ന് മത്സരങ്ങൾ, മൂന്ന് പൂജ്യങ്ങൾ
ടി20 റാങ്കിംഗിലെ ഒന്നാം നമ്പർ ബാറ്ററായ അഭിഷേകിന്റെ ആദ്യ ഐസിസി ടൂർണമെന്റാണിത്. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ യുഎസ്എക്കെതിരെ നേരിട്ട ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ താരം പുറത്തായി 'ഗോൾഡൻ ഡക്ക്' വഴങ്ങി. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം നമീബിയക്കെതിരായ മത്സരം നഷ്ടമായെങ്കിലും, ഫെബ്രുവരി 15-ന് പാകിസ്ഥാനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിയ താരം 4 പന്തുകൾ നേരിട്ട് വീണ്ടും പൂജ്യത്തിന് മടങ്ങി. തുടർന്ന് നെതർലൻഡ്സിനെതിരായ മത്സരത്തിലും മൂന്നാം പന്തിൽ ക്ലീൻ ബൗൾഡായി പുറത്തായതോടെ അഭിഷേക് തന്റെ 'ഡക്ക്' ഹാട്രിക് പൂർത്തിയാക്കി.
നാണക്കേടിന്റെ പുതിയ റെക്കോർഡുകൾ
2026 എന്ന കലണ്ടർ വർഷത്തിൽ മാത്രം അഭിഷേക് ഇതുവരെ 5 തവണയാണ് പൂജ്യത്തിന് പുറത്തായത്. ഇതോടെ ഒരു കലണ്ടർ വർഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ഡക്കാകുന്ന ഓപ്പണർമാരുടെ പട്ടികയിൽ അഭിഷേക് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തി. പാകിസ്ഥാന്റെ സയിം അയൂബ് (6 തവണ) ആണ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാമത്.
Abhishek Sharma in the last 7 T20is:— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) February 18, 2026
0 (1).
68* (20).
0 (1).
30 (16).
0 (1).
0 (4).
0 (3).
5 DUCKS IN THE LAST 7 INNINGS. 🤯 pic.twitter.com/4xh3Py7zEQ
ഒരു കലണ്ടർ വർഷത്തിൽ ഒരു ടി20 ഓപ്പണറുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡക്കുകൾ
- 6 - സയിം അയൂബ് (പാകിസ്ഥാൻ, 2025)
- 5 - ചലോംവോങ് ചത്ഫൈസൻ (തായ്ലൻഡ്, 2024)
- 5 - കുശാൽ ഭൂർട്ടൽ (നേപ്പാൾ, 2024)
- 5 - ധർമ്മ കേസുമ (ഇന്തോനേഷ്യ, 2025)
- 5 - പർവേസ് ഹുസൈൻ ഇമാൻ (ബംഗ്ലാദേശ്, 2025)
- 5 - അഭിഷേക് ശർമ്മ (ഇന്ത്യ, 2026)
അഭിഷേകിന്റെ അവസാന 7 ഇന്നിംഗ്സുകളും വളരെ മോശമാണ്. 0, 68, 0, 30, 0, 0, 0. അതായത് അവസാന ഏഴ് കളികളിൽ അഞ്ച് തവണയും താരം റണ്ണൊന്നുമെടുക്കാതെയാണ് പവലിയനിലേക്ക് മടങ്ങിയത്. ഫെബ്രുവരി 21 മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന സൂപ്പർ-8 പോരാട്ടങ്ങളിൽ താരത്തിന്റെ ഫോം ഇന്ത്യയ്ക്ക് വലിയ തലവേദനയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.
അഭിഷേകിന്റെ ടി20 കരിയർ:
അഭിഷേകിന്റെ നിലവിലെ ഫോം മോശമാണെങ്കിലും, താരത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ടി20 കരിയർ വളരെ മികച്ചതാണ്. 40 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 39 ഇന്നിംഗ്സുകളിൽ നിന്ന് 1297 റൺസ് നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ രണ്ട് സെഞ്ച്വറിയും എട്ട് അർധ സെഞ്ച്വറിയും ഉൾപ്പെടുന്നു.
