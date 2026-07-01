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അഭിരത് റെഡ്ഡിയുടെ സൂപ്പർ സെഞ്ച്വറി നേട്ടത്തോടെ ഹൈദരാബാദ് പ്ലേഓഫിലേക്ക്

അജയ് ദേവ്, അഭിരത് റെഡ്ഡി, ഗണേഷ് എന്നിവർ വാറങ്കൽ എഫ്‌സിയെ പരാജയപ്പെടുത്തി പ്ലേഓഫിലേക്ക് യോഗ്യത നേടി

ABHIRATH REDDY TG 20 LEAGUE HYDERABAD E CHAMPIONS NEXT MATCH ganesh top scorer
Hyderabad E Champions vs Warangal (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 1, 2026 at 6:52 PM IST

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ഹൈദരാബാദ് ഇ ചാമ്പ്യൻസ് vs വാറങ്കൽ വാരിയേഴ്‌സ്: ഹൈദരാബാദ് ഇ ചാമ്പ്യൻസ് ടിജി20 ലീഗിൽ വിജയക്കുതിപ്പ് തുടരുന്നു. ലീഗിലെ ഒരു ടീമിന്‍റെ തുടർച്ചയായ അഞ്ചാം വിജയമാണിത്. അവർ വാറങ്കൽ വാരിയേഴ്‌സിനെ ആറ് വിക്കറ്റിന് പരാജയപ്പെടുത്തി. 174 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ഹൈദരാബാദ് 15.3 ഓവറിൽ നാല് വിക്കറ്റ് നഷ്‌ടത്തിൽ ലക്ഷ്യം മറികടന്നു. നായകൻ അഭിരത് റെഡ്ഡി 43 പന്തിൽ 101 റൺസ് നേടി. ഗണേഷ് (50 റൺസ്) ആണ് ടോപ് സ്‌കോറർ. വാറങ്കലിനായി സൽമാൻ, ക്രാന്തി, കുൽക്കർണി എന്നിവർ ഓരോ വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തി.

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നേരത്തെ, വാറങ്കൽ 20 ഓവറിൽ 8 വിക്കറ്റ് നഷ്‌ടത്തിൽ 173 റൺസ് നേടി. ക്യാപ്റ്റൻ അമൻ റാവു (45 റൺസ്), ഋഷികേത് (38 റൺസ്) എന്നിവരാണ് ടോപ് സ്കോറർമാർ. അവസാനം, കുൽക്കർണി 7 പന്തിൽ നിന്ന് 24 റൺസ് നേടി. ബാക്കിയുള്ള ബാറ്റർമാർ പരാജയപ്പെട്ടു. ഹൈദരാബാദ് ബൗളർമാരിൽ അജയ് ഗൗഡ മൂന്ന് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി. ദേവ് മേത്ത, അഖിൽ, അശ്വിൻ, പ്രണവ് വർമ്മ, അഭിരത് റെഡ്ഡി എന്നിവർ ഓരോ വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തി.

ABHIRATH REDDY TG 20 LEAGUE HYDERABAD E CHAMPIONS NEXT MATCH ganesh top scorer
Abhirath-Ganesh batting (ETV Bharat)

ഈ വിജയത്തോടെ, ടിജി20 പ്ലേഓഫിലേക്ക് യോഗ്യത നേടുന്ന ആദ്യ ടീമായി ഹൈദരാബാദ് മാറി. എന്നിരുന്നാലും, ഇത് ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ ഹൈദരാബാദിന് രണ്ട് മത്സരങ്ങൾ കൂടി ബാക്കിയുണ്ട്. ചാമ്പ്യന്മാരായ അടുത്ത ടീം ജൂലൈ നാലിന് കരിംനഗർ ഡയമണ്ട്സിനെയും അനുരാഗ് ജൂലൈ ആറിന് നൽഗൊണ്ട നൈറ്റ്സിനെയും നേരിടും.

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TAGGED:

ABHIRATH REDDY
TG 20 LEAGUE
HYDERABAD E CHAMPIONS NEXT MATCH
GANESH TOP SCORER
HYDERABAD VS WARANGAL SCORECARD

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